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74 की उम्र में चमत्कार! घुटने की हड्डी टूटी, फिर भी देवघर दौड़ीं कृष्णा बम

जिलेबिया मोड़ का चमत्कार: कृष्णा बम बताती हैं कि जब पहली बार गयी थीं, तब अकेले होने के कारण रास्ते में डर लगता था. लेकिन मार्ग में एक चमत्कार हुआ. जिलेबिया मोड़ की चढ़ाई पर उन्हें एक बुजुर्ग मिले, जिन्होंने हौसला बढ़ाते हुए कहा कि "चलो अब तुम पहुंच गयी हो. उस साल के बाद वे बाबा कभी नहीं दिखे. वह एक चमत्कार था."

"42 साल तक डाक बम के रूप में देवघर गयी. पैर की हड्डी टूटने के कारण 2025 में नहीं जा पायी थी. इस साल साधारण कांवड़ यात्रा के तहत देवघर जा रही हूं." -कृष्णा बम

गरीबनाथ से देवघर यात्रा: बाबा गरीबनाथ की सेवा के बाद वर्ष 1982 से उन्होंने सुल्तानगंज से देवघर तक का सफर तय करना शुरू किया. वह लगातार 2024 तक सावन की पहली सोमवारी पर डाक बम के रूप में करीब 110 किलोमीटर की यह कठिन दूरी महज 14 से 16 घंटे में पैदल दौड़कर पूरी करती आ रही हैं.

कांवड़ यात्रा की शुरुआत: ईटीवी भारत से बातचीत में कृष्णा बम बताती हैं "इस पावन यात्रा की शुरुआत वर्ष 1976 में हुई थी. उन्होंने सबसे पहले वर्ष 1976 से बाबा गरीबनाथ धाम के लिए 12 साल तक डाक कांवड़ यात्रा (बिना रूके) की थी. डाक कावड़ यात्रा की शुरुआत यहीं से हुई थी. गरीबनाथ धाम की इस सेवा के बाद उनका देवघर की यात्रा शुरू हुई."

मुजफ्फरपुर: बाबा वैद्यनाथ की भक्ति में लीन मुजफ्फरपुर की प्रसिद्ध कृष्णा बम उर्फ माता बम देवघर के लिए रवाना हो गईं. 74 वर्ष की उम्र में भी उनकी आस्था अडिग है. पिछले 42 साल से लगातार देवघर सावन के प्रत्येक सोमवार को देवघर जा रही हैं. 9 अगस्त को प्रस्थान के समय सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल दिखी, जब मोहल्ले के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उन्हें माला पहनाकर विदा किया.

"देवघर पहुंचकर जलाभिषेक करने के बाद ही ठान लिया था कि हर साल प्रत्येक सोमवार को यहां जलाभिषेक करने आएंगी. बाबा भोलेनाथ की अंत: प्रेरणा ही प्रेरित करती है, जिससे कठिन यात्रा कर लेती हूं." -कृष्णा बम

जीवन में कई बदलाव आए: शिवभक्त बनने के बाद जीवन में आए बदलावों पर वे कहती हैं कि भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा बना रहा. वे कहती हैं कि मैं पहले राई थी, भोलेनाथ ने मुझे राई जितनी छोटी से पर्वत इतना बड़ा बनाया. वे एक बड़े संपन्न घर में जन्मी थीं और बड़े घर में ही उनकी शादी हुई थी.

कृष्णा बम (ETV Bharat)

इस बीच उनके जीवन में बेहद कठिन परिस्थिति आयी, जब उन्हें अपने घर के लिए पूरे जेवर तक बेचने पड़े थे. मुजफ्फरपुर में अपने गहने बेचकर उन्होंने जमीन खरीदी और फिर एक झोपड़ी का घर बनाया था. आज बाबा के आशीर्वाद से उनके सभी बच्चे अच्छी नौकरी कर रहे हैं और खुशहाल हैं.

वर्तमान यात्रा: घुटने की हड्डी टूटने के कारण 2025 में देवघर नहीं जा सकी थी. इस बार भी परिवार जाने से मना किया था. क्योंकि हाल ही में पैर से स्टील निकाला गया है. इसके बावजूद यात्रा पर निकल गयीं है. हालांकि कृष्णा बम बताती हैं कि अब डाक बम के बजाय साधारण बम की तरह देवघर जा रही हैं. रविवार 9 अगस्त को सुबह 10 बजे सुल्तानगंज से जल लेकर वे देवघर के लिए रवाना हुईं. 2024 तक डाकबम कांवड़िया के रूप में देवघर गयी थी.

देवघर यात्रा के दौरान मिलने वाली सुविधाओं पर कृष्णा बम बताती हैं कि "रास्ते में प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था रहती है. सुल्तानगंज से देवघर तक 25, 50 से लेकर 100 प्रशासनिक लोग सुरक्षा के लिए हमेशा साथ रहते हैं. रास्ते में कांवड़ियों की भारी भीड़ से प्रशासन के लोग ही बचाते हैं."

कृष्णा बम को सम्मानित करते समाजसेवी (ETV Bharat)

देश-विदेश के अन्य तीर्थधामों की यात्रा: कृष्णा बम का धार्मिक सफर केवल देवघर तक सीमित नहीं है. उन्होंने वर्ष 1988 में हरिद्वार से देवघर तक एक महीने की यात्रा की थी. इसके अलावा वे गंगोत्री से रामेश्वरम तक पैदल यात्रा, पाकिस्तान स्थित कटासराज मंदिर, बद्रीनाथ और कैलाश-मानसरोवर की कठिन यात्रा भी पूरी कर चुकी हैं.

बद्रीनाथ साधना और साइकिल यात्रा: बद्रीनाथ धाम उनके लिए हमेशा से साधना का मुख्य केंद्र रहा है, जहां वे हमेशा सुबह 4 बजे पहुंचकर पूजा करती थीं. इसके साथ ही वे मुजफ्फरपुर से कामाख्या देवी मंदिर और जम्मू स्थित माता वैष्णो देवी के दरबार तक की यात्रा कई बार साइकिल और दंडप्रणाम देकर भी पूरी कर चुकी हैं.

उज्जैन महाकाल का संकल्प: हाल ही में उन्होंने 4 दिनों तक निरंतर पैदल चलकर ओंकारेश्वर नर्मदा से कांवड़ उठाई और महाकाल उज्जैन में 7 अगस्त को जलाभिषेक का संकल्प पूरा किया. शनिवार को थोड़ा विश्राम करने के बाद वे अपनी अटूट शिव भक्ति के साथ तुरंत बाबा वैद्यनाथ धाम के लिए आगे बढ़ गईं.

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