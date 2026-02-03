ETV Bharat / bharat

सवाईमाधोपुर: जेवरात के लिए महिला की हत्या, पैर और गर्दन काटे

सवाईमाधोपुर: जिले के बोली थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. यहां जेवरात लूटने की नीयत से बकरियां चराने जंगल में गई एक महिला की निर्ममता पूर्वक दोनों पैर काटकर और गला रेतकर हत्या कर दी गई. घटना को अंजाम देने वाले लुटेरे महिला के पैरों में चांदी के ढाई किलो के कड़े और सोने का जंतर लेकर फरार हो गए. जब बकरियां खुद शाम को घर पहुंच गई और चराने गई महिला घर नहीं पहुंची तो महिला के परिजनों ने उसकी तलाश की. उसका क्षत विक्षत शव मिला. इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाए और आगे की जांच शुरू कर दी.

हादसे की जानकारी मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीलकमल मीणा और बोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाए. बोली थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि कोड़याई गांव निवासी महिला कमला मीणा बकरी चराने जंगल में गई हुई थी. उसके पैर काटकर हत्या की घटना को अंजाम देकर आरोपी चांदी के कड़े लेकर फरार हो गए. थानाधिकारी ने कहा कि मौके पर एफएसएल टीम और डाक स्क्वायड टीम पहुंच रही है.