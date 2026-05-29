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Save Parks Save Lives: जंग लगे झूले और गंदगी का अंबार, ओडिशा के पार्कों में मंडरा रहा बड़ा खतरा?

आज हम आपको ओडिशा के पार्कों की स्थिति बताने जा रहे हैं, जो बच्चों के लिए खतरा बने हुए हैं.

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ओडिशा के पार्कों की स्थिति (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 29, 2026 at 9:20 AM IST

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भुवनेश्वर (ओडिशा): आजकल हमारे शहरों में चारों तरफ बड़ी-बड़ी इमारतें, चमचमाते मॉल और चौड़ी सड़कें तो बन रही हैं, लेकिन बच्चों के खेलने के लिए खुली जगह लगातार कम होती जा रही है. शहर जितने ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, बच्चों के पैर उतने ही घरों के भीतर सिमटते जा रहे हैं. कोई भी शहर तभी सुंदर और रहने लायक माना जाता है, जब वहां के बच्चों को खेलने के लिए सुरक्षित और खुली हवा मिले. लेकिन हमारे देश के ओडिशा राज्य के चार बड़े शहरों—भुवनेश्वर, पुरी, ब्रह्मपुर और कटक—से जो तस्वीरें और खबरें सामने आई हैं, वे बेहद चिंताजनक हैं.

सरकार हर साल बच्चों के पार्कों के नाम पर, उनके सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपये का बजट पास करती है. मंत्रियों और बड़े अधिकारियों के हाथों फीते काटे जाते हैं, अखबारों में बड़े-बड़े विज्ञापन छपते हैं. लेकिन जैसे ही उद्घाटन का कार्यक्रम खत्म होता है, वैसे ही उन पार्कों की किस्मत पर ताला लग जाता है. रख-रखाव के अभाव में करोड़ों रुपये की लागत से बने ये पार्क कुछ ही महीनों में कबाड़खाना बन जाते हैं. इसका सीधा असर हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है. वे खुली हवा में दौड़ने-भागने के बजाय घरों में कैद होकर मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन के आदी हो रहे हैं. आइए जानते हैं कि ओडिशा के इन चार बड़े शहरों के पार्कों का क्या हाल है.

ओडिशा के पार्कों का हाल (ETV Bharat)

1. भुवनेश्वर का सेंसरी पार्क: जहां दिव्यांग बच्चों की उम्मीदों पर लटक रहा है ताला
ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर को एक 'स्मार्ट सिटी' कहा जाता है. इसी स्मार्ट सिटी के शहीद नगर इलाके में मई 2022 में एक बहुत ही खास पार्क बनाया गया था, जिसका नाम है 'सेंसरी पार्क'. यह पार्क आम बच्चों के लिए नहीं, बल्कि हमारे समाज के उन 'दिव्यांग' बच्चों के लिए बनाया गया था, जो व्हीलचेयर पर चलते हैं या जिन्हें देखने-सुनने में दिक्कत होती है. इस पार्क को बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से डिजाइन किया गया था. यहाँ रंग-बिरंगे सुंदर रास्ते बनाए गए थे, छूकर महसूस करने वाली टाइलें लगाई गई थीं और ऐसे झूले लगाए गए थे जिन पर दिव्यांग बच्चे बिना गिरे सुरक्षित खेल सकें. मकसद यह था कि इन बच्चों का मानसिक तनाव दूर हो और वे भी समाज का एक हिस्सा महसूस कर सकें.

प्रशासन की लापरवाही के कारण बच्चों के पार्क पर ताला लटका है।
प्रशासन की लापरवाही के कारण बच्चों के पार्क पर ताला लटका है (ETV Bharat)

लेकिन आज इस पार्क का सच क्या है?
आज उद्घाटन के कुछ ही सालों बाद यह पार्क सरकारी लापरवाही का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है. जिस जगह बच्चों की हंसी गूंजनी चाहिए थी, वहां आज एक उदास सन्नाटा है.

गेट पर भारी ताला: पार्क के मुख्य दरवाजे पर अक्सर एक बड़ा सा ताला लटका रहता है. स्थानीय निवासी सस्मिता दास बताती हैं कि जब भी कोई माता-पिता अपने दिव्यांग बच्चे को लेकर यहां आते हैं, तो गेट पर खड़ा चौकीदार उन्हें अंदर जाने से रोक देता है. वह कहता है कि पहले किसी विशेष स्कूल या संस्था से लिखित आवेदन लेकर आओ, तभी अंदर जाने देंगे. अब आप ही सोचिए, एक सरकारी और सार्वजनिक पार्क में जाने के लिए गरीब माता-पिता कहां से बार-बार अर्जी लिखवाकर लाएंगे?

जंगली झाड़ियों का कब्जा: पार्क के अंदर की कीमती टाइलें उखड़ चुकी हैं. आंधी-तूफान में गिरे बड़े-बड़े पेड़ महीनों से अंदर ही सड़ रहे हैं. पूरी जगह पर जंगली घास और कंटीली झाड़ियां उग आई हैं.

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भुवनेश्वर का सेंसरी पार्क: दरवाजे पर लटक रहा है ताला (ETV Bharat)

सड़ रहे हैं लाखों के उपकरण: धूप, धूल और बारिश के कारण बच्चों के खेलने के उपकरण पूरी तरह से टूट चुके हैं. लोहे के झूलों में इतनी भयंकर जंग लग चुकी है कि उन पर बैठना किसी बड़े हादसे को दावत देने जैसा है. इसके अलावा, पार्क के अंदर और बाहर आवारा कुत्तों के झुंड घूमते रहते हैं, जिससे बच्चे अंदर जाने से भी डरते हैं. जब भुवनेश्वर की मेयर सुलोचना दास से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा

हमने बीएमसी (BMC) के तहत पार्कों की देखरेख करने के लिए स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन्स (RWAs) को काम पर लगाया है. बीएमसी ने इन पार्कों की समय-समय पर निगरानी करने के लिए एक सुपरवाइजर भी नियुक्त किया है और उन्हें हर महीने भुगतान किया जा रहा है. हमारी प्राथमिकता बच्चों की सुरक्षा के साथ-साथ शहर में ग्रीन बेल्ट (हरियाली) को बढ़ाना है. सुलोचना दास, मेयर, भुवनेश्वर

2. पुरी का हाल: ₹7 करोड़ पानी में बहे और पर्यटन पार्क बना चोर-उचक्कों का अड्डा
पुरी शहर को पूरी दुनिया में भगवान जगन्नाथ की पावन धरती और एक खूबसूरत पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है. लेकिन बच्चों के खेलकूद और पार्कों के मामले में यहाँ की स्थिति बेहद खराब है. यहाँ के लोग अब सरकारी पार्कों को 'बर्बाद पैसा' कहने लगे हैं.

देखरेख के बिना झाड़ियों में तब्दील हुआ सुंदर पार्क
देखरेख के बिना झाड़ियों में तब्दील हुआ पुरी का सुंदर पार्क (ETV Bharat)

MUKTA योजना की नाकामी: नवंबर 2021 में ओडिशा सरकार की 'मुक्ता' (MUKTA) योजना के तहत पुरी नगर पालिका को ₹7.17 करोड़ का भारी-भरकम बजट दिया गया था. इस पैसे से शहर के 25 किंडरगार्टन (बाल-वाटिकाओं) और छोटे पार्कों को सुधारना था. यानी औसतन हर पार्क पर ₹14 लाख खर्च किए गए. शुरुआत में सरकारी जमीनों को खाली कराकर पार्क बनाए भी गए ताकि मोहल्ले के बच्चे खेल सकें.

लेकिन आज तीन साल बाद ये सभी 25 पार्क पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं. नियमित सफाई न होने के कारण ये पार्क अब जंगलों में बदल गए हैं और स्थानीय निवासियों के अनुसार, यहाँ अब सांपों, बिच्छुओं और अन्य जहरीले कीड़ों का बसेरा हो चुका है. माता-पिता डर के मारे बच्चों को पार्क की तरफ भेजने की हिम्मत भी नहीं करते. ₹14 लाख की लागत से बना हर एक पार्क आज जनता के किसी काम का नहीं रहा.

पार्कों से मिल रही आम शिकायतें
पार्कों से मिल रही आम शिकायतें (ETV Bharat)

चक्रतीर्थ बीच पार्क का भूतिया मंजर: पुरी के समुद्र तट पर पर्यटकों और स्थानीय लोगों के मनोरंजन के लिए साल 2021 में एक आलीशान 'बीच पार्क' का निर्माण शुरू हुआ था, जो 2023 में लगभग ₹3 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ. यहाँ ओपन जिम, बच्चों के लिए शानदार झूले, पीने का साफ पानी, शौचालय और समुद्र में नहाकर आने वाली महिलाओं के लिए कपड़े बदलने के कमरे बनाए गए थे. लेकिन बनने के तीन साल बाद भी इस ₹3 करोड़ के पार्क को जनता के लिए पूरी तरह खोला ही नहीं गया.

महिलाओं के लिए भारी परेशानी: रख-रखाव न होने से जिम के उपकरण खराब हो रहे हैं और झूलों में जंग लग रही है. सबसे बुरी बात यह है कि महिलाओं के चेंजिंग रूम और शौचालयों पर हमेशा ताला लटका रहता है. समुद्र में नहाने के बाद महिलाओं को गीले कपड़ों में ही सड़कों पर भटकना पड़ता है, जो बेहद शर्मनाक है.

पार्क में नियमित रूप से घास की कटाई और पेड़ों की छँटाई नहीं हो रही है
पार्क में नियमित रूप से घास की कटाई और पेड़ों की छँटाई नहीं हो रही है (ETV Bharat)

अंधेरे का फायदा उठा रहे अपराधी: पार्क में लगी स्ट्रीट लाइट्स खराब हो चुकी हैं. शाम होते ही यहां घनेरा अंधेरा छा जाता है. स्थानीय निवासी हेक्टर मिश्रा बताते हैं कि इस अंधेरे का फायदा उठाकर यह पार्क अब पियक्कड़ों, जुआरियों, चोरों और असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है. शाम के बाद कोई भी शरीफ इंसान या परिवार इस पार्क के पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करता.

पुरी के कलेक्टर दिब्यज्योति परिदा ने जनता की शिकायतें सुनने के बाद आश्वासन दिया है कि "एक महीने के भीतर सभी पार्कों की मरम्मत करके उन्हें दोबारा चालू कर दिया जाएगा.

हम पार्कों के रख-रखाव की समस्याओं को लेकर गंभीर हैं और इस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं. अब पार्कों की साफ-सफाई के लिए और अधिक लोगों को तैनात किया जाएगा. हमने खेल उपकरणों और अन्य बुनियादी ढांचों की मरम्मत के बाद इन सभी पार्कों को दोबारा खोलने का फैसला किया है. मुझे पूरा भरोसा है कि अगले एक महीने के भीतर पार्कों की इन सभी समस्याओं को दूर कर लिया जाएगा. दिब्यज्योति परिदा, जिला कलेक्टर, पुरी

3. ब्रह्मपुर का दोहरा रवैया: बड़े पार्कों में चमक-दमक, छोटे पार्कों में गंदगी और खौफ
ओडिशा के एक और बड़े व्यापारिक शहर ब्रह्मपुर की कहानी थोड़ी अलग है. यहां पार्कों की कमी नहीं है और सुबह-शाम बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे पार्कों में समय बिताने आते हैं. लेकिन यहाँ नगर निगम का एक दोहरा चरित्र देखने को मिलता है.

ओडिशा के सरकारी पार्कों की बदहाली और रखरखाव की कमी
ओडिशा के सरकारी पार्कों की बदहाली और रखरखाव की कमी (ETV Bharat)

शहर के जो बड़े और मुख्य पार्क हैं—जैसे गांधी पार्क या बीजू पटनायक पार्क—वहां तो नगर निगम समय-समय पर सफाई और मरम्मत का काम करवाता रहता है क्योंकि वहां बड़े लोग, नेता और अधिकारी आते हैं. लेकिन जैसे ही आप आम रिहायशी इलाकों के छोटे पार्कों में जाएंगे, तो आपको प्रशासनिक उपेक्षा का असली चेहरा दिखेगा.

हिलपटना इलाके का नेहरू पार्क इसका सबसे बड़ा उदाहरण है

घायल होते मासूम: पार्क में आने वाली एक मां सुचित्रा पांडा बताती हैं कि पार्क की स्लाइड्स (फिसलपट्टी) और झूले जगह-जगह से टूट चुके हैं. उनके नुकीले लोहे के कोने बाहर निकले रहते हैं, जिससे खेलते समय बच्चों के हाथ-पैर कट जाते हैं और वे लहूलुहान हो जाते हैं.

बीमारियों का घर: पार्क के अंदर गड्ढों में गंदा पानी जमा रहता है, जिससे वहाँ मच्छरों की भरमार हो गई है. झाड़ियों में सांप और बिच्छू छिपे रहते हैं. अमृता पाणिग्राही नाम की एक अन्य मां कहती हैं कि पार्क की लाइटें हमेशा बंद रहती हैं और जमीन पर घास की कालीन तक नहीं है, जिससे बच्चे सीधे कंक्रीट या कंकड़-पत्थरों पर गिरकर चोट खा जाते हैं. कॉलेज की छात्रा चित्रा सेठी कहती हैं कि पढ़ाई के तनाव से मुक्त होने के लिए जब वे पार्क आती हैं, तो वहाँ बैठने के लिए साफ बेंच तक नहीं मिलती.

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पार्क में जमा कचरा (ETV Bharat)

4. कटक का हाल: जब बच्चों के हक के लिए हाई कोर्ट को देनी पड़ी दखल
ओडिशा के सबसे पुराने शहरों में से एक कटक में तो स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई कि पार्कों को बचाने के लिए देश की न्यायपालिका यानी हाई कोर्ट को खुद मैदान में उतरना पड़ा. कटक के पार्कों में पीने के साफ पानी, चालू शौचालयों और रोशनी की व्यवस्था न होने के खिलाफ एक मामला अदालत तक पहुंच गया.

हाई कोर्ट के जज जस्टिस कृष्ण राम महापात्र और जस्टिस वी. नरसिंह की खंडपीठ ने कटक नगर निगम (CMC) और कटक विकास प्राधिकरण (CDA) के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई. अदालत ने नाराजगी जताते हुए पूछा कि क्या नगर निगम इतना लाचार हो गया है कि वह पार्कों में आने वाले बच्चों और बुजुर्गों को पीने का पानी और एक साफ शौचालय जैसी बुनियादी चीजें भी मुहैया नहीं करा सकता? अदालत के कड़े रुख के बाद अधिकारियों ने लिखित में वादा किया है कि वे जल्द ही व्यवस्था सुधारेंगे. लेकिन सबसे बड़ा सवाल कटक के मेयर सुभाष सिंह के बयान से उठता है. उन्होंने कहा कि

यह सच है कि कटक शहर में 100 से अधिक पार्क हैं, लेकिन कटक नगर निगम के पास उनके दैनिक रख-रखाव और सुरक्षा के लिए पर्याप्त बजट (Funds) नहीं है। इसके बावजूद, हम उन सभी पार्कों में काम पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं जहां से शिकायतें आ रही हैं, ताकि रख-रखाव से जुड़ी इन समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जा सके. सुभाष सिंह, मेयर, नगर निगम, कटक

खेल का मैदान छूटा तो मोबाइल बना सहारा: बच्चों के स्वास्थ्य पर बड़ा संकट
पार्कों और खेल के मैदानों की इस बदहाली का सबसे बड़ा और खतरनाक नुकसान हमारे बच्चों के स्वास्थ्य को हो रहा है. आज शहरों में कंक्रीट का ऐसा जंगल खड़ा हो गया है कि बच्चों के पास घर से बाहर कदम रखने की जगह ही नहीं बची है. जब मोहल्ले के पार्क ताले में बंद होंगे या वहां सांपों और अपराधियों का खतरा होगा, तो कोई भी माता-पिता अपने बच्चों को बाहर भेजने का जोखिम नहीं उठाएगा.

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जहां गूंजती थी बच्चों की किलकारियां, वहां अब उग आई हैं कंटीली झाड़ियां (ETV Bharat)

नतीजा यह हो रहा है कि बच्चे घरों के अंदर ही कैद होकर रह गए हैं. वे अपना पूरा समय मोबाइल फोन पर गेम खेलने, यूट्यूब देखने या कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बिता रहे हैं.

हर सुबह पार्क में टहलने आने वाले स्वास्थ्य विशेषज्ञ सौरभ एक डरावनी सच्चाई बताते हैं. वे कहते हैं, "शारीरिक मेहनत न करने के कारण आज के बच्चों में मोटापा (Obesity) बहुत तेजी से बढ़ रहा है. छोटी उम्र में ही बच्चों की आंखों पर मोटे-मोटे चश्मे चढ़ रहे हैं, उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो रहा है और वे समाज से अलग-थलग हो रहे हैं. अगर बच्चे धूप और मिट्टी में खेलेंगे नहीं, तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास कैसे होगा? हम अपने हाथों से अपनी आने वाली पीढ़ी को बीमार बना रहे हैं."

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