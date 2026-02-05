ETV Bharat / bharat

मंत्री ने संतों को पानी पिलाकर तुड़वाया अनशन, पर्यावरण संघर्ष समिति बोली, 'आमरण अनशन जारी'

बीकानेर: खेजड़ी बचाओ आंदोलन के तहत आमरण अनशन पर बैठे चार लोगों की तबीयत बुधवार बिगड़ गई. इस सूचना के बाद सरकार हरकत में आई. गुरुवार सुबह आंदोलनकारियों से वार्ता करने के लिए मंत्री केके बिश्नोई, जीव जंतु कल्याण बोर्ड अध्यक्ष जसवंत बिश्नोई, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष बिहारी लाल बिश्नोई, विधायक पब्बाराम विश्नोई धरनास्थल पहुंचे. जिला प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच पहले हुई वार्ता में कोई हल नहीं निकला. हालांंकि खेजड़ी कटाई को लेकर कानून बनने तक बीकानेर-जोधपुर संभाग में कटाई प्रतिबंध के आदेश बता मंत्री केके बिश्नोई ने संतों को पानी पीलाकर अनशन तुड़वाया. वहीं, पर्यावरण संघर्ष समिति का कहना है कि पूरे प्रदेश में कटाई पर प्रतिबंध के आदेश के बाद ही अनशन खत्म होगा. गुरुवार को मंत्री करीब 4 घंटे तक धरनास्थल पर रहे. इस दौरान मंच से बीकानेर और जोधपुर संभाग में कानून बनने तक तत्काल प्रभाव से खेजड़ी कटाई पर रोक के आदेश की मांग हुई. जिस पर मंथन के बाद मंत्री केके बिश्नोई ने घोषणा कर दी कि आदेश आज ही जारी होंगे. गुरुवार को ही राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के दौरान मुख्यमंत्री अपने संबोधन में खेजड़ी कटाई को लेकर कानून बनाने का जिक्र विधानसभा में करेंगे. मंत्री ने यह आश्वासन देकर संतों से आमरण अनशन खत्म करने की मांग की. पढ़ें: खेजड़ी बचाओ आंदोलन : धरना स्थल पर पहुंची सरकार, वार्ता का दौर शुरू, बाड़मेर में भी आक्रोश