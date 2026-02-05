मंत्री ने संतों को पानी पिलाकर तुड़वाया अनशन, पर्यावरण संघर्ष समिति बोली, 'आमरण अनशन जारी'
खेजड़ी बचाओ आंदोलन के तहत पूरे प्रदेश में खेजड़ी काटने पर प्रतिबंध की मांग उठी है.
Published : February 5, 2026 at 5:54 PM IST
बीकानेर: खेजड़ी बचाओ आंदोलन के तहत आमरण अनशन पर बैठे चार लोगों की तबीयत बुधवार बिगड़ गई. इस सूचना के बाद सरकार हरकत में आई. गुरुवार सुबह आंदोलनकारियों से वार्ता करने के लिए मंत्री केके बिश्नोई, जीव जंतु कल्याण बोर्ड अध्यक्ष जसवंत बिश्नोई, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष बिहारी लाल बिश्नोई, विधायक पब्बाराम विश्नोई धरनास्थल पहुंचे. जिला प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच पहले हुई वार्ता में कोई हल नहीं निकला. हालांंकि खेजड़ी कटाई को लेकर कानून बनने तक बीकानेर-जोधपुर संभाग में कटाई प्रतिबंध के आदेश बता मंत्री केके बिश्नोई ने संतों को पानी पीलाकर अनशन तुड़वाया. वहीं, पर्यावरण संघर्ष समिति का कहना है कि पूरे प्रदेश में कटाई पर प्रतिबंध के आदेश के बाद ही अनशन खत्म होगा.
गुरुवार को मंत्री करीब 4 घंटे तक धरनास्थल पर रहे. इस दौरान मंच से बीकानेर और जोधपुर संभाग में कानून बनने तक तत्काल प्रभाव से खेजड़ी कटाई पर रोक के आदेश की मांग हुई. जिस पर मंथन के बाद मंत्री केके बिश्नोई ने घोषणा कर दी कि आदेश आज ही जारी होंगे. गुरुवार को ही राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के दौरान मुख्यमंत्री अपने संबोधन में खेजड़ी कटाई को लेकर कानून बनाने का जिक्र विधानसभा में करेंगे. मंत्री ने यह आश्वासन देकर संतों से आमरण अनशन खत्म करने की मांग की.
मंत्री ने तुड़वा दिया अनशन: इसके बाद मंत्री केके बिश्नोई ने बीकानेर और जोधपुर संभाग के आयुक्त के द्वारा खेजड़ी कटाई को लेकर कानून बनने तक कटाई पर पूरी तरह से प्रतिबंध के आदेश जारी होने की जानकारी दी. इसके साथ ही मंच पर मौजूद संतों को पानी पिलाकर अनशन तुड़वाया. मंत्री केके विश्नोई ने कहा कि जो संतों ने आदेश दिया, उसकी पालना ही हुई है. हमारी सरकार जन कल्याणकारी भावना के अनुरूप काम कर रही है.
संत माने, समिति अड़ी: दरअसल मंच से पहले दो संभाग को लेकर मांग उठी थी. जब मंत्री बिश्नोई ने इसकी जानकारी दी और आमरण अनशन खत्म करने की मांग की, तो संतों ने इसे स्वीकार कर लिया. लेकिन पर्यावरण संघर्ष समिति ने कहा कि दो संभाग नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में कानून बनने तक खेजड़ी कटाई पर प्रतिबंध के आदेश जारी हों. समिति के राम गोपाल बिश्नोई ने कहा कि आमरण अनशन जारी है. अब समिति की बैठक के बाद ही इसका हल निकलेगा. हमारी मांग है कि पूरे राजस्थान में सरकार आदेश जारी कर कटाई पर प्रतिबंध लगाए. यदि कटाई होती है, तो संबंधित जिले के जिला कलेक्टर, एसपी और संबंधित अधिकारी इसके जिम्मेदार हों. इसको लेकर कड़ाई से पालना करवाई जाए. इस तरह के आदेश जारी नहीं होने तक, हमारा अनशन जारी रहेगा.