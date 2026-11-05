लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा में गरजे सीएम योगी, बोले- लोकतंत्र पर उपदेश देने वाली कांग्रेस ने ही लगाया था आपातकाल
देश की जनता लोकतांत्रिक व्यवस्था और उसकी मजबूती को समझती है. लोकतंत्र को कमजोर करने वाली ताकतों को जनता लगातार जवाब दे रही है.
Published : November 5, 2026 at 4:09 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को गाजियाबाद पहुंचे. राजनगर एक्सटेंशन स्थित दिल्ली 6 मॉल से गोल्डन व्यू रिजॉर्ट तक आयोजित "लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ" पदयात्रा में मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया. इससे पहले उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर जनसभा को संबोधित किया. पदयात्रा में गाजियाबाद के अलावा आसपास के जिलों से आए जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों की मौजूदगी रही. आयोजन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला.
जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस लोकतंत्र के बारे में देश को उपदेश दे रही है. यह वही कांग्रेस है, जिसे 1975 में देश में आपातकाल लागू किया था. आपातकाल जैसी मानसिकता रखने वाली कांग्रेस जब लोकतंत्र की बात करती है तो यह हास्यास्पद स्थिति पैदा करती है. उन्होंने कहा कि भारत का प्रत्येक नागरिक लोकतंत्र के प्रति जागरुक है और लोकतंत्र के रास्ते में बाधा उत्पन्न करने वाली ताकतों को जवाब देने जानता है लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है.
लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा
मुख्यमंत्री ने चुनावी नतीजे को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जब विपक्ष चुनाव जीत जाता है तो जश्न मनाता है लेकिन हारने पर अपनी विफलता स्वीकार करने के बजाय चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठने लगता है. योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर तंज करते हुए उनकी तुलना गांव के उस लड़के से की, जो पढ़ाई नहीं करता और बार-बार परीक्षा में फेल होने के नए-नए बहाने बनाता हैं.
यह भी पढ़ें: इंडिया गठबंधन की रैली के जवाब में BJP का ‘लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ’ मार्च, कांग्रेस पर बरसे भाजपा अध्यक्ष
उन्होंने एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि गांव का एक लड़का लगातार परीक्षा में असफल होता था. पहली बार फेल होने पर उसने पिता से कहा उसने कॉपी में सही लिखा था लेकिन मास्टर साहब ने उसकी कॉपी बदल दी. दूसरी बार फेल होने पर उसने कहा की परीक्षा में सिलेबस से बाहर के प्रश्न आए थे. तीसरी बार उसने बहाना बनाया कि परीक्षा देते समय उसके पेन की स्याही खत्म हो गई थी. चौथी बार भी असफल होने पर गांव के लड़के ने पिता से कहा कि उसके सामने बैठा विद्यार्थी इतनी तेजी से लिख रहा था कि उसका ध्यान भटक गया. सीएम योगी ने उदाहरण के जरिए कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि कमोबेश कांग्रेस की यही स्थिति हो गई है. अपने भ्रष्ट आचरण के कारण कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है.
वर्ष 2014 के पहले अविश्वास, अराजकता, नक्सलवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार इस कदर था कि कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित नहीं मानता था। वर्ष 2014 के बाद का भारत सुरक्षित है। आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त है... https://t.co/4WPng3mdvZ— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 5, 2026
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले देश में अविश्वास, अराजकता, नक्सलवाद, आतंकवाद और भ्रष्टाचार का माहौल था. उस समय आम नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता था. उन्होंने दावा किया कि 2014 के बाद देश की स्थिति में बड़ा बदलाव आया है. आज भारत अधिक सुरक्षित है और आतंकवाद के साथ नक्सलवाद खत्म हुआ है. उन्होंने कहा कि देश की जनता लोकतांत्रिक व्यवस्था और उसकी मजबूती को समझती है. लोकतंत्र को कमजोर करने वाली ताकतों को जनता लगातार जवाब दे रही है. जनसभा के बाद मुख्यमंत्री पदयात्रा में शामिल हुए और दिल्ली 6 मॉल से गोल्डन व्यू रिजॉर्ट तक कार्यकर्ताओं के साथ पैदल चले.
यह भी पढ़ें: