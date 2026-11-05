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लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा में गरजे सीएम योगी, बोले- लोकतंत्र पर उपदेश देने वाली कांग्रेस ने ही लगाया था आपातकाल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ( File Photo )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को गाजियाबाद पहुंचे. राजनगर एक्सटेंशन स्थित दिल्ली 6 मॉल से गोल्डन व्यू रिजॉर्ट तक आयोजित "लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ" पदयात्रा में मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया. इससे पहले उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर जनसभा को संबोधित किया. पदयात्रा में गाजियाबाद के अलावा आसपास के जिलों से आए जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों की मौजूदगी रही. आयोजन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला.

जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस लोकतंत्र के बारे में देश को उपदेश दे रही है. यह वही कांग्रेस है, जिसे 1975 में देश में आपातकाल लागू किया था. आपातकाल जैसी मानसिकता रखने वाली कांग्रेस जब लोकतंत्र की बात करती है तो यह हास्यास्पद स्थिति पैदा करती है. उन्होंने कहा कि भारत का प्रत्येक नागरिक लोकतंत्र के प्रति जागरुक है और लोकतंत्र के रास्ते में बाधा उत्पन्न करने वाली ताकतों को जवाब देने जानता है लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है.