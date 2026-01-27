UGC बिल के विरोध में 'सवर्ण आर्मी' का हंगामा, ITO में धरना प्रदर्शन; संसद घेरने की दी धमकी
यूजीसी बिल के विरोध में सवर्ण आर्मी का विरोध प्रदर्शन, आईटीओ स्थित यूजीसी ऑफिस के घेराव को किया ऐलान,पुलिस ने घराव से पहले की बौैरिकेडिंग
Published : January 27, 2026 at 1:16 PM IST
नई दिल्ली: यूजीसी बिल के विरोध में सवर्ण आर्मी के द्वारा आईटीओ स्थित यूजीसी ऑफिस का घेराव करने का ऐलान किया गया. इसके बाद यूजीसी ऑफिस की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी लेकिन इसके बावजूद सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव शिवम सिंह के नेतृत्व में कई लोग यूजीसी मुख्यालय पहुंच गए. लेकिन पुलिस ने उन्हें यूजीसी ऑफिस पहुंचने से पहले ही रोक दिया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस बैरिकेडिंग के पास ही धरना देना शुरू कर दिया.
यूजीसी के नए कानून का विरोध
सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव शिवम सिंह ने कहा की यूजीसी के काले कानून के विरोध में सभी सवर्ण समाज के लोग एक हैं. हम लोग इस कानून को वापस लेने की मांग करने यहां आए हैं. मोदी सरकार के द्वारा लाया गया है कानून सवर्ण समाज के खिलाफ है. हमारे बच्चों की जिंदगी इससे खराब होगी. इस कानून को वापस लिया जाना चाहिए. हम इसकी मांग करते हैं.
इस बिल की आड़ में सवर्णों के साथ हो रहा अन्याय ःशिवम सिंह
सुबह 10:30 बजे का हमने यहां समय दिया था पुलिस के द्वारा हमें रोका जा रहा है. लेकिन हम रुकेंगे नहीं, हमारे और भी साथी अभी यहां पहुंचने वाले हैं. शिवम सिंह ने कहा कि सभी सवर्ण समाज के छात्र उनके साथ हैं. सरकार को इसे वापस लेना ही पड़ेगा. सरकार इस बिल की आड़ में सवर्णों के साथ अन्याय कर रही है.
छात्रों ने पहले भी सरकारों को बदलने का किया काम-शिवम सिंह
शिवम सिंह ने कहा कि छात्रों ने पहले भी सरकारों को बदलने का काम किया है. सरकार यह जान ले कि अगर इस कानून को वापस नहीं लिया गया तो हम अभी तो यूजीसी ऑफिस का घेराव कर रहे हैं, आगे संसद का भी घेराव करेंगे. हम रुकने वाले नहीं हैं. श्याम सिंह ने कहा कि पुलिस उनका कुछ नहीं कर पाएगी पुलिस के रोकने से वह नहीं रुकेंगे. हम यहीं धरने पर बैठेंगे.
शिवम सिंह के साथ प्रदर्शन में शामिल लोगों ने लगातार हमें चाहिए आजादी, जातिवाद से आजादी, एकता वाली आजादी जैसे नारे लगाते रहे. लोगों ने यूजीसी एक्ट से आजादी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी के नारे भी लगाए. इस दौरान लोग हाथों में यूजीसी काला कानून वापस लो वापस लो जैसे नारे भी लगाए.
