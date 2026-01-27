ETV Bharat / bharat

UGC बिल के विरोध में 'सवर्ण आर्मी' का हंगामा, ITO में धरना प्रदर्शन; संसद घेरने की दी धमकी

यूजीसी बिल के विरोध में सवर्ण आर्मी ने किया यूजीसी ऑफिस के घेराव का एलान ( ETV Bharat )