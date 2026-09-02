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सावरकर कभी मुस्लिम विरोधी नहीं थे, राहुल गांधी ने गलत छवि बनाई, परिवार का कोर्ट में दावा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (फाइल फोटो) ( ANI )