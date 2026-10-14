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जंतर-मंतर मामले में सौरव दास, आशुतोष रांका को तिहाड़ जेल भेजा गया; राहुल गांधी ने गिरफ्तारी को बताया ''कायरतापूर्ण कृत्य'

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह-संयोजक सौरभ दास और आशुतोष रांका अन्य सदस्यों के साथ पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर ( एएनआई )

नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेताओं आशुतोष रांका और सौरभ दास को जंतर-मंतर क्षेत्र में बिना अनुमति के प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार करके कुछ घंटों बाद पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. वहीं अजिंक्य शिंदे को रिहा किया गया है. शिंदे से 5 हज़ार का बेल बॉन्ड भरवाया है. SEM ने 6 महीने तक अशांति न फैलाने को लेकर आदेश दिया है.

सीजेपी नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को शांति समझौते का उल्लंघन करने और जंतर-मंतर में घुसपैठ करने के आरोप में पांच दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है. जंतर-मंतर को विरोध क्षेत्र घोषित कर दिया गया था.