जंतर-मंतर मामले में सौरव दास, आशुतोष रांका को तिहाड़ जेल भेजा गया; राहुल गांधी ने गिरफ्तारी को बताया ''कायरतापूर्ण कृत्य'
अजिंक्य शिंदे ने सभी से "इस तानाशाही सरकार का अंत करने के लिए एकजुट होने" की अपील की.
Published : October 14, 2026 at 11:23 AM IST
नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेताओं आशुतोष रांका और सौरभ दास को जंतर-मंतर क्षेत्र में बिना अनुमति के प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार करके कुछ घंटों बाद पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. वहीं अजिंक्य शिंदे को रिहा किया गया है. शिंदे से 5 हज़ार का बेल बॉन्ड भरवाया है. SEM ने 6 महीने तक अशांति न फैलाने को लेकर आदेश दिया है.
सीजेपी नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को शांति समझौते का उल्लंघन करने और जंतर-मंतर में घुसपैठ करने के आरोप में पांच दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है. जंतर-मंतर को विरोध क्षेत्र घोषित कर दिया गया था.
VIDEO | Delhi: Cockroach Janta Party (CJP) leaders Saurav Das and Ashutosh Ranka sent to five-day judicial custody and lodged in Tihar Jail for allegedly violating their peace bonds and trespassing into Jantar Mantar, which was denotified as a protest area. Visuals from outside… pic.twitter.com/Y3rljUJuGE— Press Trust of India (@PTI_News) October 14, 2026
राहुल गांधी ने इसे 'कायरतापूर्ण कृत्य' बताया
सीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी और उसके बाद न्यायिक हिरासत के आदेशों के मद्देनजर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है और इसे "कायरतापूर्ण" कृत्य बताया है.
Waving the Tricolour at Jantar Mantar in a peaceful protest is not a crime. Jailing youth for it is an act of cowardice. Students. Youth. Journalists. The INDIA bloc. Different banners, one cause. All protests are one: citizens demanding their constitutional rights. Jantar Mantar belongs to the people of India. We will reclaim it.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 14, 2026
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, "जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में तिरंगा लहराना कोई अपराध नहीं है. इसके लिए युवाओं को जेल भेजना कायरतापूर्ण कृत्य है. छात्र। युवा। पत्रकार। भारत ब्लॉक। अलग-अलग झंडे, एक मकसद. सभी विरोध प्रदर्शन एक ही हैं: नागरिक अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं. जंतर-मंतर भारत की जनता का है. हम इसे वापस लेकर रहेंगे."
Nagpur, Maharashtra: CJP founder Abhijeet Dipke says, "Cockroach Janta Party is an independent pressure group, and it will always remain an independent pressure group. But that does not mean we are against the INDIA bloc. The movement of the INDIA bloc and our movement share the… pic.twitter.com/gGNIiVnNth— IANS (@ians_india) October 14, 2026
दिपके ने पीएम मोदी पर साधा निशाना
दिपके ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "आशु और सौरभ को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. उनकी गलती? जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराना. हिम्मत दिखाओ, @narendramodiअगर आप असहमति को कुचलने पर इतने ही तुले हुए हैं, तो इन कायर हथकंडों के पीछे छिपने के बजाय आधिकारिक तौर पर आपातकाल घोषित करने का साहस दिखाइए"
महाराष्ट्र के नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए, सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा, "कॉकरोच जनता पार्टी एक स्वतंत्र दबाव समूह है, और यह हमेशा एक स्वतंत्र दबाव समूह ही रहेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम इंडिया ब्लॉक के खिलाफ हैं. इंडिया ब्लॉक का आंदोलन और हमारा आंदोलन एक ही उद्देश्य साझा करते हैं..."
सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में पूछे जाने पर, दिपके ने कहा, "मुझे सुरक्षा की क्या आवश्यकता है? मुझे सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है..."
VIDEO | Delhi: CJP leader Ajinkya Shinde, says, "You may know that Ashutosh, Saurav Das and I, along with volunteers from CJP, went to Jantar Mantar. We simply waved the Indian national flag and raised the slogan of 'Bharat Mata Ki Jai'. For this, the dictatorial Modi-Shah… pic.twitter.com/f7TxChimWN— Press Trust of India (@PTI_News) October 14, 2026
तानाशाही पर मोदी-शाह सरकार
आज रिहाई के बाद, (सीजेपी) के नेता अजिंक्य शिंदे ने आरोप लगाया कि "तानाशाही मोदी-शाह सरकार ने अपनी व्यवस्था का दुरुपयोग करते हुए और अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हुए देश के लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया है."
उन्होंने कहा, "आप जानते होंगे कि आशुतोष, सौरभ दास और मैं, सीजेपी के स्वयंसेवकों के साथ जंतर-मंतर गए थे, हमने केवल भारतीय राष्ट्रीय ध्वज लहराया और 'भारत माता की जय' के नारे लगाए। इसके लिए तानाशाही मोदी-शाह सरकार ने सौरभ और आशुतोष को पांच दिनों के लिए जेल भेज दिया है."
उन्होंने आगे कहा, "आज आशुतोष का जन्मदिन था, और उनके जन्मदिन पर ही उन्हें 'भारत माता की जय' के नारे लगाने और तिरंगा लहराने के लिए जेल भेज दिया गया है। मैं पूरे देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि इस सरकार ने अपनी व्यवस्था का दुरुपयोग करते हुए और अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हुए देश के लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया है."
शिंदे ने सभी से "इस तानाशाही सरकार का अंत करने के लिए एकजुट होने" की अपील की. उन्होंने आगे कहा, "अगर सरकार को लगता है कि हमारे दोनों नेताओं, आशुतोष और सौरभ को पांच दिन के लिए जेल भेजने से वे डर जाएंगे, तो यह सरासर गलतफहमी है. उन्होंने तो बस यही कहा है कि वे सिर ऊंचा करके जेल में दाखिल हो रहे हैं. उन्होंने देश की जनता को बता दिया है कि वे डरेंगे नहीं.
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