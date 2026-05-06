पंजाब में ब्लास्ट की घटना पर AAP ने केंद्र सरकार पर किया हमला, लगाए ये आरोप
सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि पंजाब ब्लास्ट की खबर से भारतीय जनता पार्टी का पूरा इकोसिस्टम सक्रिय हुआ. पढ़ें पूरी खबर..
Published : May 6, 2026 at 6:55 PM IST
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को पंजाब में हुए ब्लास्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा और केंद्र सरकार की भूमिका को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि इन घटनाओं को लेकर जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, वह स्वाभाविक नहीं बल्कि एक सुनियोजित नैरेटिव का हिस्सा लगता है. पंजाब में हुए इन ब्लास्ट में किसी के मारे जाने की खबर नहीं है, फिर भी जिस तरह से सोशल मीडिया और कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसे बड़े खतरे के रूप में प्रस्तुत किया गया, वह चिंता का विषय है.
ब्लास्ट के बाद तुरंत सक्रिय हुआ तंत्र: उन्होंने कहा कि जैसे ही पंजाब में ब्लास्ट की खबर आई, भारतीय जनता पार्टी का पूरा इकोसिस्टम सक्रिय हो गया. यह प्रतिक्रिया सामान्य नहीं थी, बल्कि ऐसा लगा जैसे पहले से ही इसकी तैयारी की गई हो. किसी भी घटना के बाद जांच और तथ्यों के सामने आने का इंतजार किया जाना चाहिए, लेकिन यहां तुरंत राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई.
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— @Saurabh_MLAgk, दिल्ली प्रदेश संयोजक, AAP pic.twitter.com/TkgKD3JKtU
लाल किले की घटना का हवाला: सौरभ भारद्वाज ने पिछले साल दिल्ली में लाल किला के सामने हुए विस्फोट का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय सरकार ने शुरुआत में घटना को गंभीरता से नहीं लिया. पहले इसे मामूली हादसा बताने की कोशिश की गई और बाद में धीरे-धीरे जानकारी सामने आई कि इसमें कई लोगों की जान गई. उन्होंने कहा कि उस घटना के बावजूद विपक्षी दलों ने जिम्मेदारी से काम लिया और किसी ने भी राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश नहीं की, लेकिन वर्तमान में स्थिति इसके विपरीत दिखाई दे रही है.
पंजाब में डर का माहौल: उन्होंने पंजाब को लेकर कहा कि यह सीमावर्ती राज्य है, जिसने लंबे समय तक उग्रवाद का दौर झेला है और बड़ी मुश्किल से सामान्य स्थिति में लौटा है. ऐसे में छोटी घटनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना वहां के माहौल को अस्थिर कर सकता है. आतंकवादियों का मुख्य उद्देश्य दहशत फैलाना होता है, लेकिन इन ब्लास्ट से जितनी दहशत नहीं फैली, उससे कहीं ज्यादा डर सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से फैलाया जा रहा है.
समय को लेकर उठे सवाल: आप नेता ने इस दौरान घटनाओं की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, उनकी टाइमिंग ऐसी क्यों होती है जिससे किसी विशेष राजनीतिक दल को लाभ मिलता हुआ नजर आता है. उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि इन सवालों का स्पष्ट और तथ्यों पर आधारित जवाब दिया जाए. देश की सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने के बजाय व्यापक राष्ट्रीय हित में देखा जाना चाहिए.
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