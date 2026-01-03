बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना को शरण देने पर बरसे सौरभ भारद्वाज, BJP से पूछा- 'अब कहां गए घुसपैठियों के आरोप ?'

ETV Bharat / bharat

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी की दिल्ली यूनिट के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत प्रवास को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने भाजपा की राजनीति पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जो दल पिछले 15 सालों से बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर राजनीति कर रहा था, वह आज खुद एक बांग्लादेशी नेता को भारत में 'शरण और बिरयानी' क्यों दे रहा है?

दरअसल, आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदने पर छिड़े विवाद के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने बड़ा फैसला लेते हुए कोलकाता नाईट राइडर्स से मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने को कहा. इस पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शेख हसीना को शरण देने पर सवाल उठाए. इस बाबत भाजपा नेताओं द्वारा जानकारी साझा करने पर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अब तो पीएम को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना को भी वापिस लौटा देना चाहिए.

सौरभ भारद्वाज ने भाजपा के पुराने स्टैंड की याद दिलाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेता पिछले डेढ़ दशक से चिल्ला-चिल्लाकर यह आरोप लगाते रहे हैं कि बांग्लादेश की सरकार ने लाखों बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत की सीमा के भीतर भेजा है. भाजपा का दावा रहा है कि इन घुसपैठियों के कारण भारत की डेमोग्राफी बदल रही है और आंतरिक सुरक्षा को खतरा है. भारद्वाज ने तंज कसते हुए पूछा, "अगर शेख हसीना की सरकार ने वाकई घुसपैठियों को भारत भेजा, तो मोदी सरकार उन्हें दुश्मन मानने के बजाय मेहमान नवाजी क्यों कर रही है?"

'बिरयानी' तंज और दोहरा मापदंड

आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने केंद्र पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ आम जनता को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया जाता है. दूसरी तरफ जिस नेता पर भारत में घुसपैठ बढ़ाने का आरोप लगा, उसे सुरक्षित ठिकानों पर रखा गया है. उन्होंने सोशल मीडिया और मीडिया बयानों के जरिए सवाल किया कि "सरकार शेख हसीना को बिरयानी क्यों खिला रही है?" उनका इशारा भाजपा के उस पुराने 'बिरयानी' वाले तंज की ओर था, जो अक्सर विपक्षी नेताओं या अन्य संदर्भों में भाजपा द्वारा इस्तेमाल किया जाता रहा है.

आम आदमी पार्टी की मांग

सौरभ भारद्वाज ने मांग की है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस मुद्दे पर देश के सामने स्पष्टीकरण देना चाहिए. उन्होंने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में जमीन-आसमान का अंतर है. वोट बैंक की राजनीति के लिए 'घुसपैठिया' शब्द का इस्तेमाल करने वाली भाजपा आज उसी शासन प्रमुख को पनाह दे रही है, जिसे वे कल तक जिम्मेदार ठहराते थे. बता दें कि शेख हसीना अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद से ही भारत में हैं. विपक्ष लगातार उनकी मौजूदगी और भारत सरकार की चुप्पी पर सवाल उठा रहा है.

