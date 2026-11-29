सऊदी जाने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर: Air India, IndiGo और Akasa की उड़ानों में बड़ा बदलाव
एयरलाइन सऊदी अरब के लिए अपनी सर्विस को एडजस्ट करना जारी रखे हुए है, ऐसे में धीरे-धीरे ऑपरेशन फिर से शुरू किए जा रहे हैं.
Published : November 29, 2026 at 5:40 PM IST
नई दिल्ली: सऊदी अरब जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट है. एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो ने जेद्दा के लिए कुछ उड़ानें बहाल की हैं, जबकि अकासा एयर ने जनवरी तक कई फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं. हाल के हफ्तों में मौजूदा सुरक्षा हालात की वजह से सऊदी अरब के लिए फ्लाइट्स में रुकावट आई है. सऊदी अरब के कुछ शहरों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हूतियों ने हमला किया है.
एयर इंडिया एक्सप्रेस 2 दिसंबर से जेद्दा और मंगलुरु के बीच फ़्लाइट्स फिर से शुरू करेगी. हफ़्ते में तीन फ़्लाइट्स चलाएगी, जबकि रियाद और दम्मम से आने-जाने वाली सर्विस 31 दिसंबर तक सस्पेंड रहेंगी. एयरलाइन ने रविवार को यह जानकारी दी.
एयरलाइन ने सोशल मीडिया एक्स पर बताया, "एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 2 दिसंबर 2026 से जेद्दा और मंगलुरु (IXE) के बीच हफ़्ते में तीन फ़्लाइट्स के साथ अपनी जेद्दा सर्विस को धीरे-धीरे फिर से शुरू किया है. रियाद और दम्मम से आने-जाने वाली फ़्लाइट्स 31 दिसंबर 2026 तक सस्पेंड रहेंगी."
एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा कि जेद्दा, रियाद और दम्मम के लिए या उनसे कैंसिल की गई फ़्लाइट्स में बुक किए गए पैसेंजर, जिनके टिकट 27 नवंबर को या उससे पहले 31 दिसंबर तक यात्रा के लिए जारी किए गए थे, वे सीट अवेलेबिलिटी के आधार पर एक बार फ़्री रीशेड्यूलिंग के लिए एलिजिबल होंगे. पैसेंजर भारत और सऊदी अरब या बहरीन के किसी भी ऑपरेशनल स्टेशन के बीच फ़्लाइट्स पर अपनी बुकिंग रीशेड्यूल कर सकते हैं.
#TravelAdvisory In view of the prevailing situation in the region, Air India flights to and from Jeddah, Dammam and Riyadh will remain suspended until 31 December 2026. Guests holding confirmed bookings issued on or before 27 November 2026 for travel up to 31 December 2026 may avail a one-time complimentary date change, subject to availability, or opt for a full refund upon cancellation. Guests choosing to reschedule their travel may do so to or from any operational Air India station in Saudi Arabia, with revised travel to be completed by 14 January 2027. Our customer support teams are available to assist guests with rescheduling or refunds and can be reached at +91 11 69329333 / +91 11 69329999.— Air India (@airindia) November 29, 2026
एयरलाइन ने आगे कहा, "रियाद, दम्माम और जेद्दा सेक्टर के लिए या वहां से आने-जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट्स, जिनकी बुकिंग 27 नवंबर 2026 को या उससे पहले 31 दिसंबर 2026 तक की यात्रा के लिए की गई थी, कैंसिल हो गई हैं, उन पर असर पड़ा है. वे सीट अवेलेबिलिटी के आधार पर एक बार फ्री रीशेड्यूलिंग का फायदा उठा सकते हैं. मेहमान भारत और सऊदी अरब या बहरीन में किसी भी ऑपरेशनल एयर इंडिया एक्सप्रेस स्टेशन के बीच एयर इंडिया एक्सप्रेस की शेड्यूल्ड फ्लाइट्स पर अपनी यात्रा रीबुक कर सकते हैं, जिसमें रिवाइज्ड यात्रा 14 जनवरी 2027 तक पूरी हो जाएगी."
जो लोग यात्रा नहीं करना चाहते हैं, वे कैंसलेशन पर पूरा रिफंड पा सकते हैं. रीशेड्यूलिंग या रिफंड में मदद चाहने वाले यात्री एयरलाइन की सपोर्ट टीम से +91 124 6935600 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या उसके शहर के बुकिंग ऑफिस जा सकते हैं.
इंडिगो ने जेद्दा और मदीना के लिए कुछ खास फ्लाइट्स फिर से शुरू करने का फ़ैसला किया है. एयरलाइन ने शुक्रवार को X पर एक पोस्ट में कहा कि रियाद और दम्मम के लिए और वहां से आने-जाने वाली फ्लाइट्स 7 दिसंबर तक कैंसिल रहेंगी. अकासा एयर ने शनिवार को X पर एक पोस्ट में कहा कि वह जेद्दा को जोड़ने वाली फ्लाइट्स 10 जनवरी तक और रियाद के लिए सर्विस 31 जनवरी तक सस्पेंड कर रही है.
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