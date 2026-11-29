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सऊदी जाने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर: Air India, IndiGo और Akasa की उड़ानों में बड़ा बदलाव

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

नई दिल्ली: सऊदी अरब जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट है. एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो ने जेद्दा के लिए कुछ उड़ानें बहाल की हैं, जबकि अकासा एयर ने जनवरी तक कई फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं. हाल के हफ्तों में मौजूदा सुरक्षा हालात की वजह से सऊदी अरब के लिए फ्लाइट्स में रुकावट आई है. सऊदी अरब के कुछ शहरों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हूतियों ने हमला किया है.

एयर इंडिया एक्सप्रेस 2 दिसंबर से जेद्दा और मंगलुरु के बीच फ़्लाइट्स फिर से शुरू करेगी. हफ़्ते में तीन फ़्लाइट्स चलाएगी, जबकि रियाद और दम्मम से आने-जाने वाली सर्विस 31 दिसंबर तक सस्पेंड रहेंगी. एयरलाइन ने रविवार को यह जानकारी दी.