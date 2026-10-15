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सऊदी अरब की उड़ानें 24 अक्टूबर तक रद्द, इंडिगो और अकासा एयर का बड़ा फैसला

इंडिगो और अकासा एयर ने रियाद, जेद्दा और मदीना सहित कई शहरों की उड़ानें 24 अक्टूबर 2026 तक रद्द कर दी हैं.

Saudi Arabia Flight Cancellation
सांकेतिक तस्वीर. (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 15, 2026 at 10:56 PM IST

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नई दिल्लीः खाड़ी देश (गल्फ कंट्री) में बदलते हालातों के बीच इंडिगो ने गुरुवार को सऊदी अरब के शहरों के लिए अपनी उड़ानों को 24 अक्टूबर तक रद्द करने का फैसला आगे बढ़ा दिया है. इससे पहले मंगलवार को, इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया और अकासा एयर ने सऊदी अरब के शहरों को जोड़ने वाली अपनी उड़ानों को 17 अक्टूबर तक रद्द करने का ऐलान किया था.

दूसरी तरफ, अकासा एयर (Akasa Air) ने अलग से जानकारी देते हुए कहा कि मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) में सुरक्षा के मौजूदा हालातों को देखते हुए, उसने रियाद के लिए आने-जाने वाली सभी उड़ानों को 24 अक्टूबर तक और जेद्दा के लिए उड़ानों को 21 अक्टूबर तक सस्पेंड (रद्द) रखने का फैसला किया है.

इंडिगो ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में कहा, "सऊदी अरब में बदलते हालातों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने के बाद, रियाद, जेद्दा, दम्माम और मदीना के लिए आने-जाने वाली उड़ानें 24 अक्टूबर 2026 तक रद्द रहेंगी." कंपनी ने आगे बताया कि बुकिंग के समय दिए गए संपर्क विवरण के जरिए प्रभावित यात्रियों को समय पर इसकी सूचना भेजी जा रही है.

फ्लाइट्स को रद्द रखने की समय-सीमा बढ़ाने का ऐलान करते हुए, अकासा एयर (Akasa Air) ने भी 'X' पर अपनी पोस्ट में कहा कि वह लगातार घटनाक्रम पर पैनी नज़र रख रही है और वास्तविक समय में स्थिति की समीक्षा कर रही है.

कंपनी ने कहा, "इन उड़ानों के रद्द होने से प्रभावित यात्री पूरे रिफंड का विकल्प चुन सकते हैं, जो सात दिनों के भीतर उनके भुगतान के मूल स्रोत (जिस खाते से पेमेंट किया था) में जमा कर दिया जाएगा, या वे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपनी यात्रा की तारीख बदल सकते हैं."

पिछले हफ्ते, रियाद के हवाई अड्डे पर कथित तौर पर हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए हमलों के बाद एयरलाइंस ने रियाद के लिए अपनी सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी थीं. ईरान समर्थित हूती समूह और सऊदी अरब के बीच दुश्मनी काफी बढ़ गई है. इस दौरान हथियारों से लैस ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए गए हैं.

(INPUTS-PTI)

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SAUDI ARABIA FLIGHT CANCELLATION

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