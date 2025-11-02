ETV Bharat / bharat

दुलारचंद यादव मर्डर केस में अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर बोले तेजस्वी,यह तो होना ही था

पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने दी जानकारी : पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि इस हत्याकांड में मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह समेत उनके दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने अब तक तीन लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है.एसएसपी ने बताया कि यह कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और घटनास्थल से जुटाए गए वीडियो फुटेज जैसे साक्ष्यों के आधार पर की गई है.

गिरफ्तारी के बाद क्या बोले अनंत सिंह? : दुलारचंद यादव मर्डर केस में गिरफ्तारी के बाद बाद मोकामा से जेडीयू सांसद अनंत सिंह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ''सत्यमेव जयते !! मुझे मोकामा के जनता पर पूर्ण भरोसा है !! इसलिए चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी ! अनंतसिंह.''

पटना: दुलारचंद यादव हत्याकांड में देर रात पटना पुलिस ने अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के बाद उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि, ''अब मोकामा की जनता चुनाव लड़ेगी.'' शनिवार की रात पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा पूर्व विधायक को गिरफ्तार करने टीम के साथ मोकामा पहुंचे थे. जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी का वीडियो भी अनंत सिंह ने अपने पोस्ट में शेयर किया है.

क्या बोले अनंत सिंह के समर्थक: वहीं अनंत सिंह के समर्थक ने कहा कि अनंत सिंह ने कानून का सम्मान करते हुए ये गिरफ्तारी दी है और उनका कहना है की वो पूरी तरह बेगुनाह है.और जहां तक चुनाव की बात है तो मोकामा की जनता चुनाव लड़ती है. हमेशा से विधायक जी के साथ मोकामा की जनता ने न्याय किया है और इस बार भी करेगी.

क्या बोले अनंत सिंह के समर्थक (ETV Bharat)

"विधायक जी ने कानून का सम्मान करते हुए ये गिरफ्तारी दी है और उनका कहना है कि वो पूरी तरह बेगुनाह हैं. जहां तक चुनाव की बात है तो मोकामा की जनता चुनाव लड़ती है."-अनंत सिंह के समर्थक

अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर बोले तेजस्वी यादव : अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर तेजस्वी यादव ने कहा कि यह तो होना ही था यह स्पष्ट था. जिस प्रकार से घटना का अंजाम दिया गया यह तो होना ही था. आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं आज ही आरा में और रोहतास में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई. लगातार बिहार में महा जंगल राज की स्थिति बन रही है कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन बिहार में गोलियां ना चल रही हो. यह सब प्रधानमंत्री जी को नहीं दिख रहा है.

अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर क्या बोले तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

महागठबंधन की सरकार बनने का दावा : आप लोगों को बता देना चाहता हूं 14 नवंबर को महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है. 14 नवंबर को परिणाम घोषित होंगे 18 नवंबर को शपथ लिए जाएंगे और उसके बाद 26 जनवरी तक खरमास तक सभी अपराधी जेल के अंदर होंगे. यह स्पष्ट है कि इस बार बिहार की जनता महागठबंधन की सरकार बनाने जा रही है और सभी अपराधियों पर कार्रवाई होगी. 11 साल में एनडीए सरकार ने एक नौकरी नहीं दी और यहां एक करोड़ नौकरी देने की बात करते हैं इनका जुमला नहीं चलेगा.

सरकार ने तो कर दी कार्रवाई -नीरज कुमार (ETV Bharat)

सरकार ने तो कर दी कार्रवाई -नीरज कुमार: वहीं जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि सरकार ने तो कार्रवाई कर दी. कार्रवाई करने में सरकार पक्षपात नहीं करती है लेकिन तेजस्वी यादव तो चुनाव आयोग पर भी आरोप लगा रहे थे अब सवालों के घेरे में तेजस्वी यादव है. रीतलाल यादव को महिमा मंडित करते हैं. एडीआर की रिपोर्ट है राजद ने अपराधियों को टिकट दिया है. बिहार की जनता जानती है महिलाएं जानती हैं कि नीतीश कुमार हैं तो हम लोग महफूज हैं

गिरफ्तारी की मिनट टू मिनट जानकारी:

अनंत सिंह को बाढ़ थाना क्षेत्र के बेढ़ना गांव से की गई है.

अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ मौजूद थे.

रात 11:10 PM पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा बाढ़ के कारगिल मार्केट पहुंचे.

मौके पर एसएसपी ने अनंत सिंह से बातचीत की और 11:45 PM हिरासत में लिया.

पटना पुलिस अनंत सिंह को लेकर बाढ़ से रवाना हुई.

पटना के जिलाधिकारी (डीएम) भी रात 1:30 AM प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचे.

रात 1:45 AM पुलिस अनंत सिंह को लेकर पटना पहुंची.

अनंत सिंह और उनके दो सहयोगियों की गिरफ्तारी की पुष्टि रात करीब 2 AM पर हुई.

गिरफ्तारी की पुष्टि डीएम डॉ त्यागराजन और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने की है.

