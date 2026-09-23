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सत्य निकेतन घटना के बाद JNU के हॉस्टल सवालों के घेरे में, छात्रों ने सुनाई हाल-ए-स्थिति

जेएनयू के हॉस्टलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी और हॉस्टल के रखरखाव से जुड़ी परेशानियां छात्रों ने बताई. संवाददाता आनंद कुमार गुप्ता की रिपोर्ट

सत्य निकेतन घटना: जेएनयू हॉस्टलों पर सवाल
सत्य निकेतन घटना: जेएनयू हॉस्टलों पर सवाल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 23, 2026 at 6:29 PM IST

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नई दिल्ली: आंखों में पढ़ाई और बेहतर भविष्य का सपना लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों से छात्र जेएनयू पहुंचते हैं. कई छात्रों के लिए विश्वविद्यालय का हॉस्टल ही उनका घर बन जाता है. सुबह क्लास, दिनभर लाइब्रेरी और शोध फिर शाम को उसी हॉस्टल में लौटना उनकी रोज की जिंदगी है. ऐसे में अगर इसी हॉस्टल में रहने के लिए पर्याप्त जगह न हो, खाना दूसरे हॉस्टल से लाना पड़े या हॉस्टल की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहे तो इसका असर सीधे उनकी पढ़ाई और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है.

दिल्ली के सत्या निकेतन में पीजी हॉस्टल दुर्घटना के बाद हॉस्टल की सुरक्षा को लेकर सवाल एक बार फिर सामने हैं. जेएनयू के कुछ छात्रों ने अपने हॉस्टलों की स्थिति बताते हुए बुनियादी सुविधाओं की कमी और हॉस्टल के रखरखाव से जुड़ी परेशानियां बताई हैं. माही-मांडवी में डाइनिंग हॉल का एक हिस्सा डॉरमेट्री के तौर पर उपयोग हो रहा है. ताप्ती में हॉस्टल की सुरक्षा को लेकर शिकायतें हैं. बराक के छात्रों को मेस के लिए दूसरे हॉस्टलों पर निर्भर रहना पड़ रहा है और वहां वाई-फाई इंटरनेट की सुविधा भी नहीं है. लोहे की बनी सीढ़ियां टूटी हुई है.

जेएनयू के हॉस्टलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी पर छात्रों की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

पढ़ने आए थे, डाइनिंग हॉल में रहने की नौबत

माही-मांडवी हॉस्टल की स्थिति छात्रों के सामने मौजूद आवास की चुनौती को सामने लाती है. छात्रों का कहना है कि डाइनिंग हॉल के एक हिस्से को रहने के लिए डॉरमेट्री में बदल दिया गया है. यहां फोल्डिंग बेड लगाए गए हैं. छात्रों ने अपनी जरूरत के मुताबिक मच्छरदानियां लगाई हैं और कपड़े सुखाने के लिए तार भी बांधे हैं. यानी जिस जगह का इस्तेमाल छात्रों के भोजन के लिए होना चाहिए, वहां अब कुछ छात्रों के रहने की व्यवस्था की गई है. हॉस्टल में रहने वाला छात्र आमतौर पर अपने कमरे को आराम और पढ़ाई की जगह मानता है. लेकिन डाइनिंग हॉल में रहने की व्यवस्था यह बताती है कि रहने की जगह और छात्रों की जरूरत के बीच कितना अंतर हो सकता है.

हॉस्टल की बोसीदा दीवार
हॉस्टल की बोसीदा दीवार (ETV Bharat)

मच्छरदानी खुद लगानी पड़ रही, वाटर कूलर भी खराब

माही-मांडवी में छात्रों ने मच्छरों की समस्या की भी शिकायत की है. उनका कहना है कि खिड़कियों पर लगी मच्छरदानियां खराब हो चुकी हैं. ऐसे में छात्रों को अपनी तरफ से मच्छरदानी लगानी पड़ रही है. वाटर कूलर काम नहीं करते और पर्याप्त रोशनी भी नहीं मिलती. छात्रों का कहना है कि दिनभर पढ़ाई या शोध करने के बाद छात्र जब हॉस्टल की ओर लौटते है तो उन्हें साफ पानी, रोशनी, सुरक्षित कमरा और आराम करने की जगह लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है.

ताप्ती में भवन की हालत को लेकर छात्रों की चिंता

ताप्ती हॉस्टल के छात्रों ने भवन की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए हैं. छात्रों का कहना है कि कुछ जगहों पर बिजली के बॉक्स खुले हैं. कुछ दिन पहले एक कमरे में पंखा गिर गया था, हालांकि किसी को चोट नहीं लगी. इसके अलावा दीवारों का प्लास्टर झड़ रहे हैं और कुछ हिस्सों में लोहे के सरिये दिखाई दे रही है. छात्रों की मांग है कि भवन से जुड़ी ऐसी समस्याओं की समय रहते जांच होनी चाहिए. विश्वविद्यालय प्रशासन को किसी हादसे का इंतजार करने के बजाय पहले ही जोखिम वाले हिस्सों की पहचान कर उसकी मरम्मत करानी चहिए.

हॉस्टल की खस्ता हाल दीवार और दरवाजे
हॉस्टल की खस्ता हाल दीवार और दरवाजे (ETV Bharat)

बराक हॉस्टल में मेस नहीं, दूसरे हॉस्टलों पर निर्भर छात्र

बराक हॉस्टल के अध्यक्ष ऋषिकेश ने बताया कि यहां रहने वाले छात्रों के लिए अपनी मेस सुविधा अभी नहीं है. उन्होंने बताया कि हॉस्टल पिछले साल अप्रैल में खुला था, लेकिन लंबे समय बाद भी मेस शुरू नहीं हुई. ऐसे में छात्रों को खाना खाने के लिए आसपास के दूसरे हॉस्टलों में जाना पड़ता है. ऋषिकेश ने बताया कि चंद्रभागा, लोहित, माही-मांडवी और शिप्रा समेत आसपास के हॉस्टलों में बराक के छात्र भोजन के लिए जाते हैं, मगर वहां भी भोजन की गुणवत्ता सही नहीं है. पढ़ाई, क्लास और शोध के बीच यह आवाजाही दिनचर्या का हिस्सा बन गई है.

वाई-फाई इंटरनेट के लिए भी छात्रों का इंतजार

बराक हॉस्टल में वाई-फाई इंटरनेट सुविधा नहीं होने की शिकायत भी छात्रों ने की है. ऋषिकेश ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर प्रशासन के साथ कई बार पत्राचार किया गया और आरटीआई के माध्यम से भी जानकारी मांगी गई. उन्होंने बताया कि वाई-फाई इंटरनेट की व्यवस्था के लिए करीब 2.69 करोड़ रुपये की जरूरत बताई गई है. उन्होंने कहा कि फंड को लेकर मामला प्रशासन से संबंधित मंत्रालय और फिर यूजीसी तक पहुंचा है. छात्रों का कहना है कि आज के दौर में इंटरनेट मनोरंजन की सुविधा नहीं, बल्कि पढ़ाई और शोध की जरूरत है. ऑनलाइन जर्नल, शोध सामग्री, असाइनमेंट और विश्वविद्यालय से जुड़े कई काम इंटरनेट पर निर्भर हैं.

निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल

बराक हॉस्टल के अध्यक्ष ने भवन की स्थिति को लेकर भी कई शिकायतें बताईं. उन्होंने बताया कि हॉस्टल में पानी की निकासी की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है. कॉरिडोर और बालकनी में ड्रेनेज से जुड़ी समस्याएं हैं. उन्होंने हॉस्टल में उपयोग सामग्री की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए. उन्होंने बताया कि पिछले दिनों एक फायर एक्सटिंग्विशर अपने आप दीवार से गिर गया, हालांकि कोई घटना नहीं हुई. इलेक्ट्रिकल सिस्टम से जुड़ी समस्याओं को लेकर भी छात्रों को लगातार शिकायत करनी पड़ती है. इसके बावजूद भी किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है.

'फंड नहीं है' के जवाब से नाराज छात्र

शोधार्थी गुलाम वारिस ने कहा कि हॉस्टल की बुनियादी समस्याओं को लेकर छात्रों ने कई बार प्रशासन के सामने अपनी बात रखी है. उन्होंने बताया कि वॉटर कूलर, मेस, वाई-फाई इंटरनेट और दूसरी जरूरी सुविधाओं के लिए लगातार शिकायत की जाती है. विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कई बार जवाब में फंड की कमी की बात कही जाती है. उन्होंने कहा कि सुरक्षित इमारत, पानी, भोजन और इंटरनेट जैसी सुविधाएं छात्रों की बुनियादी जरूरतें हैं. उन्होंने माही-मांडवी की दीवारों में दरारों का भी जिक्र किया और कहा कि जर्जर हिस्सों की समय रहते मरम्मत जरूरी है. अगर मरम्मत नहीं होती है तो यह कभी भी बड़े हादसे का रूप ले सकती है.

सत्या निकेतन हादसे के बाद सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता

पीएचडी छात्र धनंजय ने हाल में सत्या निकेतन में हुई इमारत दुर्घटना का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं के बाद पुराने और जर्जर भवनों की सुरक्षा को लेकर गंभीरता बढ़नी चाहिए. उन्होंने जेएनयू के हॉस्टलों में छत, पंखे, दीवारों और वॉशरूम से जुड़ी समस्याओं का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि कई हॉस्टलों में कुछ जगह पानी टपकने और सीलन की समस्या भी है. दीवारों पर हुए पेंट पापड़ी बनकर उखड़ रहे हैं और अंदर से प्लास्टर झड़ रहा है. उन्होंने बताया कि हॉस्टल में रहने वाला छात्र सबसे पहले सुरक्षित जगह चाहता है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन को किसी दुर्घटना के बाद प्रतिक्रिया देने के बजाय संभावित जोखिमों की पहले पहचान कर मरम्मत करानी चाहिए.

17 हॉस्टलों में 5 हजार से अधिक छात्रों की क्षमता

जेएनयू के पास है इतने हॉस्टल
जेएनयू के पास है इतने हॉस्टल (ETV Bharat)

छात्रों की मांग-मरम्मत के साथ समयसीमा भी तय

छात्रों की मांग है कि विश्वविद्यालय प्रशासन सभी हॉस्टलों का सुरक्षा निरीक्षण कराए. खुले बिजली बॉक्स, जर्जर दीवारों, छत, पंखे, पानी की निकासी और वॉशरूम जैसी सुविधाओं की जांच की जाए. माही-मांडवी में डाइनिंग हॉल को डॉरमेट्री के रूप में उपयोग किए जाने की स्थिति को देखते हुए छात्रों की रहने की व्यवस्था की भी समीक्षा करने की मांग है. वहीं बराक के छात्र मेस और वाई-फाई की सुविधा शुरू करने की मांग कर रहे हैं. छात्रों का कहना है कि हॉस्टल उनके लिए सिर्फ रहने की इमारत नहीं है. घर से दूर रहकर पढ़ाई और शोध करने वाला छात्र अपना अधिकांश समय यहीं बिताता है. इसलिए सुरक्षित भवन, भोजन, साफ पानी, इंटरनेट और रहने की व्यवस्था जीवन और पढ़ाई दोनों के लिए जरूरी है.

गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के द्वारका कैंपस में शिवालिक, अरावली, नीलगिरी और सतपुड़ा चार हॉस्टल हैं. इनमें शिवालिक और अरावली लड़कों तथा नीलगिरी और सतपुड़ा लड़कियों के लिए हैं. प्रत्येक हॉस्टल में 180 से अधिक सिंगल-सीट कमरे हैं. यानी द्वारका कैंपस में ही 720 से ज्यादा बेड हैं. ईस्ट दिल्ली कैंपस में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग हॉस्टल हैं. गर्ल्स हॉस्टल की क्षमता 176 सीट है.


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