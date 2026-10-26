इमारतों का इम्तिहान: 300 साल से जीवंत हैरिटेज समेटे है जयपुर, 2020 में हुआ ड्रोन सर्वे तो 45 हजार प्रॉपर्टी की हुई जियो-टैगिंग
संरक्षण का मतलब केवल हवेलियों-झरोखों को ही नहीं, व्यापारिक, कलात्मक और सांस्कृतिक परंपराओं को भी बचाना है. सत्य निकेतन सीरीज में अंकुर जाकड़ की रिपोर्ट...
Published : October 26, 2026 at 6:39 AM IST|
Updated : October 26, 2026 at 6:46 AM IST
जयपुर : यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल जयपुर का परकोटा आज संरक्षण और बदलाव के दोहरे दबाव से गुजर रहा है. करीब 300 साल पुरानी हवेलियां, बाजार, झरोखे, चौकड़ी और पारंपरिक वास्तुशैली जयपुर की पहचान हैं. सदियों पुरानी विरासत से आबाद इस शहर में समय के साथ कई हवेलियां जर्जर अवस्था में पहुंच गई हैं.
इन जर्जर इमारतों में कहीं मकान मालिक नहीं रह रहे तो कहीं किराएदार हैं और कई जगह मालिक-किराएदार विवाद के कारण भवन का रखरखाव नहीं हो पा रहा. जयपुर परकोटे की ऐतिहासिक विरासत की वर्ष 2020 में ड्रोन आधारित सर्वे कराया गया था. इस दौरान एक-एक प्रॉपर्टी को चिह्निंत किया गया. जयपुर में परकोटे के दायरे में खड़ी इन ऐतिहासिक विरासतों की सही तरह से संरक्षण और संवर्धन की जरूरत है.
इसे भी पढे़ं. परकोटा के बाजार 'खतरे की घंटी': करोड़ों का हाइड्रेंट सिस्टम 'शोपीस', संकरे बाजारों में अतिक्रमण और अवैध व्यावसाय से बढ़ा हादसे का खतरा
2018 में तैयार हुआ डोजियर, फिर मिला वर्ल्ड हेरिटेज टैग : जयपुर नगर निगम के एडवाइजर और टाउन प्लान विशेषज्ञ आरके विजयवर्गीय ने ईटीवी भारत की सीरीज की सराहना की. उन्होंने बताया कि जयपुर की विरासत को संरक्षित करने के लिए सर्वे और डॉक्यूमेंटेशन का काम कई चरणों में हुआ है. उनके मुताबिक जुलाई 2019 में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिलने से पहले वर्ष 2018 में जयपुर की विरासत का विस्तृत अध्ययन कर डोजियर तैयार किया गया था. इसे यूनेस्को के समक्ष पेश किया गया. इसके बाद यूनेस्को के विशेषज्ञों की टीम ने जयपुर का निरीक्षण किया.
राज्य सरकार और जयपुर नगर निगम की ओर से जयपुर की ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित रखने की प्रतिबद्धता जताई गई. इसके बाद अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुई यूनेस्को की बैठक में जुलाई 2019 में जयपुर सिटी को विश्व विरासत का दर्जा मिला. उन्होंने बताया कि जयपुर की विरासत सिर्फ पुरानी इमारतों तक सीमित नहीं है. इसके तीन महत्वपूर्ण पहलू हैं- ट्रेड एंड कॉमर्स, आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग और आर्ट एंड कल्चर, इसलिए संरक्षण का मतलब केवल हवेलियों और झरोखों को बचाना नहीं है. उनसे जुड़ी पुरानी व्यापारिक, कलात्मक और सांस्कृतिक परंपराओं को भी बचाना है.
इसे भी पढे़ं. विरासत पर संकट: मिट रही है गुलाबी शहर की पहचान, पुरानी हवेलियां मलबे में हो रही दफन, अब केवल 800 बचीं
2020 में हुआ ड्रोन आधारित सर्वे : विश्व धरोहर का दर्जा मिलने के बाद वर्ष 2020 में नगर निगम और राज्य सरकार की ओर से वॉल सिटी का ड्रोन आधारित सर्वे कराया गया. इसमें एक-एक प्रॉपर्टी को चिह्नित किया गया. खास फोकस मुख्य बाजारों और मुख्य सड़कों पर रहा, क्योंकि इन क्षेत्रों में आर्किटेक्चर और टाउन प्लानिंग से जुड़े नियम ज्यादा महत्वपूर्ण हैं. विजयवर्गीय के मुताबिक इस सर्वे में 700 से ज्यादा ऐसी प्रॉपर्टी चिह्नित हुईं, जहां रंग, झरोखे, फसाड और अन्य हेरिटेज तत्वों से जुड़े बदलाव या वायलेशन सामने आए. इन मामलों में नोटिस भी जारी किए गए.
45 हजार प्रॉपर्टी की जियो-टैगिंग : इसके बाद सर्वे को और व्यापक किया गया. विजयवर्गीय के अनुसार वर्ष 2022 से 2024 के बीच कंसल्टेंट के माध्यम से वॉल सिटी के करीब 6.74 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बनी लगभग 45 हजार प्रॉपर्टी का जियो-टैगिंग सर्वे कराया गया. इसमें प्रत्येक भवन का जियो-टैग फोटो, इतिहास और उसकी विरासत संबंधी जानकारी दर्ज की गई. किस भवन का निर्माण कब हुआ? उसका आर्किटेक्चरल महत्व क्या है? उसमें कौन रहता था? कोई महत्वपूर्ण कलाकार, कारोबारी या अन्य व्यक्ति उससे जुड़ा रहा है या नहीं? इन तमाम जानकारियों को रिकॉर्ड किया गया. इसी डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर हेरिटेज वॉकवे और महत्वपूर्ण विरासत स्थलों को चिह्नित करने का काम भी किया गया.
इसे भी पढे़ं. जयपुर स्थापना दिवस : परकोटे के सात दरवाजे, आधुनिक युग के साथ धुंधले हुए विरासत के नाम
1000 से ज्यादा स्ट्रक्चर महत्वपूर्ण : विजयवर्गीय के अनुसार इस डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर करीब 1000 से ज्यादा ऐसे स्ट्रक्चर चिह्नित हैं, जिनका आर्किटेक्चरल या ऐतिहासिक महत्व है. किसी भवन का महत्व केवल उसके सुंदर झरोखों या पुराने फसाड के कारण नहीं है. किसी भवन का वास्तु महत्वपूर्ण हो सकता है तो किसी दूसरी हवेली का महत्व उसमें रहने वाले कलाकार, कारीगर, व्यापारी या किसी ऐतिहासिक परिवार से जुड़ा हो सकता है. यही कारण है कि जयपुर की विरासत को बचाने की चुनौती केवल इमारत बचाने की नहीं, बल्कि उससे जुड़ी पूरी विरासत को बचाने की है.
जर्जर हवेलियों के संरक्षण में सबसे बड़ी चुनौती : परकोटे में बड़ी संख्या में ऐसी हवेलियां हैं, जिनमें अब कोई नहीं रहता. कई जगह किराएदार रह रहे हैं, जबकि कुछ हवेलियों में मालिक खुद रहते हैं. कई मामलों में मालिक और किराएदार के बीच विवाद है. इसका सीधा असर भवन के रखरखाव पर पड़ता है. विजयवर्गीय ने बताया कि सबसे बड़ी समस्या उन हवेलियों की है, जिनके मालिक वहां नहीं रहते और उनकी संपत्ति से उन्हें कोई नियमित आय नहीं हो रही. ऐसे में वे उसके संरक्षण पर पैसा खर्च करने में रुचि नहीं लेते. दूसरी तरफ यदि भवन इतना जर्जर हो जाए कि उसके गिरने से लोगों की जान को खतरा हो तो प्रशासन के सामने लाइफ सेविंग सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाती है.
इसे भी पढे़ं. खो गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट 'परकोटा'! धरोहर की छाती पर गड़े अतिक्रमण के नाखून
जर्जर हवेली गिरानी पड़े तो क्या होगा? : बीते समय में कुछ पुरानी हवेलियों को जर्जर होने के कारण गिराए जाने पर भी सवाल उठे हैं. इस पर विजयवर्गीय का कहना है कि महत्वपूर्ण पुरानी इमारतों का मूल रिकॉर्ड नगर निगम के पास मौजूद है. किस भवन का मूल प्लान क्या था, उसका फ्रंट एलिवेशन कैसा था और अंदर की प्लानिंग कैसी थी, इसका डॉक्यूमेंटेशन उपलब्ध है. उनके अनुसार जर्जर भवन को अनिश्चितकाल तक उसी हालत में रखना संभव नहीं है. भवन की मरम्मत संभव है तो उसका संरक्षण किया जाना चाहिए, लेकिन यदि भवन सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुका है तो उसे गिराना पड़ सकता है. ऐसे मामलों में अब कोशिश ये है कि महत्वपूर्ण हवेलियों को उनके मूल स्वरूप के आधार पर दोबारा रीबिल्ड किया जाए, ताकि उनका हेरिटेज कैरेक्टर बरकरार रहे.
हवेली बचाने के लिए इंसेंटिव मेकैनिज्म प्लान : बिल्डिंग बायलॉज में एडाप्टिव रीयूज की व्यवस्था के तहत ऐसी हवेलियों को मूल स्वरूप से छेड़छाड़ किए बिना उपयोग में लाने के विकल्प दिए जा रहे हैं. आरके विजयवर्गीय ने बताया कि इन हवेलियों को होमस्टे, हेरिटेज गेस्ट हाउस, हेरिटेज फूड और रेस्टोरेंट जैसी गतिविधियों के लिए विकसित किया जा सकता है. जरूरत के अनुसार पब्लिक यूटिलिटी और पार्किंग जैसे उपयोग पर भी विचार किया जा सकता है. इसका उद्देश्य यही है कि हवेली भी बचे और उससे मालिक को आय का साधन भी मिले.
इसे भी पढे़ं. विश्व धरोहर परकोटा की हवेलियां, जो गुलाबी नगरी की शान थी, अपार्टमेंट्स में हो गईं तब्दील
पुरानी संपत्तियों का हो उपयोग : जयपुर का परकोटा कोई म्यूजियम नहीं है. यहां आज भी लोग रहते हैं, दुकानें हैं, व्यापार है और पारंपरिक गतिविधियां होती हैं. यही इसकी सबसे बड़ी खासियत भी है. विजयवर्गीय ने कहा कि ट्रैफिक और पार्किंग जैसी समस्याओं के कारण परकोटे के कई लोग आसपास के क्षेत्रों में शिफ्ट हो रहे हैं. ऐसे में संरक्षण का मॉडल ऐसा होना चाहिए, जिससे लोग अपनी हवेलियों में रह सकें और जो लोग बाहर चले गए हैं, उन्हें भी अपनी पुरानी संपत्तियों को दोबारा उपयोग में लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके.
शहर बदल रहा है, इसलिए नियमित सर्वे जरूरी : ईटीवी भारत की सीरीज के दौरान परकोटे की कुछ हवेलियों की पड़ताल में भी अलग-अलग तस्वीरें सामने आईं. कहीं हवेली जर्जर थी, कहीं किराएदार रह रहे थे, कहीं मकान मालिक खुद रह रहे थे और कहीं मालिक-किराएदार विवाद संरक्षण में बाधा बन रहा था. ऐसे में सिर्फ एक बार सर्वे करके रिकॉर्ड तैयार कर देना पर्याप्त नहीं है. शहर लगातार बदल रहा है. हवेलियों का उपयोग बदल रहा है, नए निर्माण हो रहे हैं, पुराने हिस्सों में बदलाव हो रहे हैं और कई भवन लगातार जर्जर हो रहे हैं, इसीलिए अब नियमित सर्वे और मॉनिटरिंग की जरूरत महसूस की जा रही है.
इसे भी पढे़ं. यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल परकोटे से कटा टूरिस्ट, वजह सामने लेकिन समाधान नहीं
एनफोर्समेंट सेल और जोन डीसी करेंगे निरीक्षण : विजयवर्गीय ने बताया कि हाल ही में स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव की ओर से एनफोर्समेंट सेल और जोन डीसी को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं. किसी भवन में हेरिटेज से जुड़ा वायलेशन सामने आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी है यानी अब सिस्टम का फोकस केवल पुराने सर्वे के रिकॉर्ड पर नहीं बल्कि लगातार निगरानी पर भी है.
हेरिटेज मैनेजमेंट प्लान पर काम : वर्ष 2022 से 2024 के बीच कराया गया GIS आधारित सर्वे हेरिटेज सेल में मौजूद है. इसी डॉक्यूमेंटेशन को आधार बनाकर हेरिटेज मैनेजमेंट प्लान तैयार किया गया है. इसे अक्टूबर के अंत तक सक्षम स्तर से स्वीकृति के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से यूनेस्को को भेजने की तैयारी है. इस प्लान में केवल संरक्षण की बातें नहीं होंगी, बल्कि जमीन पर आने वाली व्यावहारिक समस्याओं को भी शामिल किया जाएगा. इनमें प्रशासनिक और कानूनी दिक्कतों के साथ-साथ आमजन की परेशानियां भी शामिल हैं. इसका उद्देश्य यही है कि स्टेज वाइज एक्शन प्लान तैयार हो, जिससे जयपुर की विरासत को सिर्फ वर्तमान समय के लिए नहीं बल्कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भी सुरक्षित रखा जा सके.
इसे भी पढे़ं. वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा प्राप्त परकोटे के अंदर 150 से ज्यादा जर्जर मकान, निगम की कार्रवाई सिर्फ नोटिस तक सीमित!
अब संरक्षण का मॉडल बदलने की जरूरत : परकोटे में ऐसी कई प्राचीन हवेलियां हैं, जो लंबे समय से खाली पड़ी हैं. खाली भवन धीरे-धीरे जर्जर होते जाते हैं, इसलिए ऐसी हवेलियों को किसी पब्लिक यूटिलिटी या वैध आर्थिक गतिविधि से जोड़ने की जरूरत है. यही कारण है कि अब अडैप्टिव रीयूज को संरक्षण के साथ जोड़ा जा रहा है. बदलते शहर में हवेलियों को जीवित रखना एक चैलेंज बना हुआ है. ऐसे में एक तरफ नियमित सर्वे और सख्त मॉनिटरिंग पर काम होगा, तो दूसरी तरफ भवन मालिकों को आर्थिक प्रोत्साहन देने के लिए वहां अडैप्टिव रीयूज की प्लानिंग हो रही है. आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि विकास और जरूरतों के बीच संतुलन बनाते हुए जयपुर के परकोटे को ऐसा जीवंत हेरिटेज क्षेत्र बनाए रखा जाए, जहां विरासत सुरक्षित रहे और लोग भी इससे जुड़े रहें.