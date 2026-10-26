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इमारतों का इम्तिहान: 300 साल से जीवंत हैरिटेज समेटे है जयपुर, 2020 में हुआ ड्रोन सर्वे तो 45 हजार प्रॉपर्टी की हुई जियो-टैगिंग

सत्य निकेतन सीरीज ( ETV Bharat GFX )

जयपुर : यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल जयपुर का परकोटा आज संरक्षण और बदलाव के दोहरे दबाव से गुजर रहा है. करीब 300 साल पुरानी हवेलियां, बाजार, झरोखे, चौकड़ी और पारंपरिक वास्तुशैली जयपुर की पहचान हैं. सदियों पुरानी विरासत से आबाद इस शहर में समय के साथ कई हवेलियां जर्जर अवस्था में पहुंच गई हैं.