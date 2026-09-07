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सत्य निकेतन हादसा: 'रात को सोते समय भी डर लगता है', छात्रों ने बताया पीजी का सच; कॉलेज ने मदद के लिए खोले दरवाजे

सत्य निकेतन में करीब दो साल से रह रहे सरवन सिंह ने बताया कि जब उन्हें शिफ्ट होना था और दूसरे पीजी की तलाश की तो किराया बढ़ाकर करीब 14 हजार रुपये बताया गया. इससे छात्रों के सामने सुरक्षित आवास के साथ-साथ आर्थिक चुनौती का भी सामना करना पड़ता है. वहीं, द्वितीय वर्ष के छात्र रोहित वर्मा करीब डेढ़ साल से सत्य निकेतन में रह रहे हैं. उन्होंने बताया कि भवन की वास्तविक स्थिति बाहर से दिखाई देने जैसी नहीं थी. रोहित ने बताया कि अंदर की हालत काफी खराब थी. उन्होंने कहा कि भोजन और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मिलाकर रहने का खर्च करीब 20 हजार रुपये तक पहुंचता था. हादसे के बाद भवन की स्थिति देखकर उन्हें एहसास हुआ कि जिस जगह को छात्र अपना घर समझकर रह रहे थे, उसकी सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल थे.

केमिस्ट्री ऑनर्स द्वितीय वर्ष के छात्र अंशुल ने बताया कि हादसे में ढही इमारत निजी हॉस्टल थी. उन्होंने बताया कि भवन की दीवारों पर असर पड़ने के बाद पूरी इमारत ढह गई. हादसे में घायल लोगों को एम्स ले जाया गया. अंशुल ने बताया कि वहां जानने वाले एक घायल को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. निजी हॉस्टल में रहने के खर्च का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि भोजन समेत मासिक खर्च करीब 20 हजार रुपये तक पहुंचता था. हादसे के बाद अब अपनी बिल्डिंग को लेकर भी डर लगता है. अंशुल ने कहा कि रात को सोते समय भी यह डर रहता है कि पता नहीं किस समय कुछ हो जाए. हादसे के बाद छात्रों के बीच अपने रहने की जगह की सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई है.

मैत्री कॉलेज की बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स द्वितीय वर्ष की छात्रा दुर्विका गडाजा ने हादसे को बेहद परेशान करने वाला बताया. उन्होंने कहा कि किसी की लापरवाही के कारण लोगों की जान जाना बेहद दुखद है. उन्होंने उम्मीद जताई कि आगे किसी दूसरे छात्र को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े. दुर्विका ने बताया कि सत्य निकेतन में हादसे वाली जगह पर लोगों की काफी आवाजाही रहती थी. वहां फल और सब्जियों बेचने वाले भी मौजूद रहते थे. ऐसे इलाके में अचानक इस तरह की घटना होना सभी के लिए बेहद चौंकाने और परेशान करने वाला था. उन्होंने बताया कि वह अपने निजी हॉस्टल में ही रह रही हैं. कॉलेज में पर्याप्त हॉस्टल सुविधा नहीं होने के कारण छात्रों के पास निजी पीजी में रहने के अलावा ज्यादा विकल्प नहीं हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली के सत्य निकेतन में निजी पीजी भवन ढहने की घटना ने राजधानी में रह रहे विश्वविद्यालयी छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. हादसे के बाद सामने आई छात्रों की आपबीती में सिर्फ घटना का दर्द नहीं, बल्कि निजी पीजी में रहने की मजबूरी, महंगे किराए और भवनों की खराब स्थिति की चिंता भी दिखाई देती है. छत्रों का कहना है कि हादसे के बाद अब अपने-अपने भवनों में लौटकर रहना भी डरावना लग रहा है.

हादसे के बाद प्रभावित छात्रों की मदद के लिए श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ने अपने स्तर पर तत्काल व्यवस्था की. कॉलेज के प्राचार्य प्रो. वज्झला रवि ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही छुट्टी के दिन कॉलेज पहुंचा और घटनास्थल का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि मौके पर दिल्ली पुलिस, एमसीडी और एनडीआरएफ की टीमें मौजूद थीं. मुख्यमंत्री और क्षेत्रीय विधायक अनिल शर्मा भी वहां पहुंचे थे. प्राचार्य ने कहा कि घटनास्थल पर बड़ी भीड़ थी. उन्होंने बताया कि वहां खड़े रहने के बजाय कॉलेज पहुंचकर छात्रों के लिए व्यवस्था करना अधिक उपयोगी होगा.

गद्दे, कूलर से लेकर खाने तक की व्यवस्था:

प्रो. वज्झला रवि ने बताया कि कॉलेज ने प्रभावित छात्रों के लिए अपने क्लासरूम खाली कराए और वहां गद्दों की व्यवस्था की. साफ-सफाई और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं का ध्यान रखा गया. कूलर भी लगाए गए. उन्होंने बताया कि सत्य निकेतन से आए कुछ छात्रों ने बताया कि उनके पीजी और होटल बंद हैं. ऐसे छात्रों के लिए कॉलेज ने भोजन की व्यवस्था की. नाश्ते के साथ लंच की भी व्यवस्था की जा रही है. प्राचार्य ने कहा कि कॉलेज अपनी क्षमता के अनुसार प्रभावित छात्रों की हरसंभव मदद करेगा.

कॉलेज में हॉस्टल है, आगे विस्तार की कोशिश करेंगे

छात्रों के सामने हॉस्टल की कमी को लेकर प्राचार्य ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय स्तर पर वह ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते. हालांकि श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा है और भविष्य में इसे विस्तार देने की कोशिश की जाएगी. दिल्ली विश्वविद्यालय के बड़ी संख्या में छात्र कैंपस के बाहर निजी पीजी और हॉस्टलों में रहते हैं. ऐसे में निजी आवासों की सुरक्षा सीधे तौर पर छात्रों की सुरक्षा से जुड़ जाती है.

वीसी के साथ हुई ऑनलाइन बैठक

प्राचार्य ने बताया कि घटना के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ ऑनलाइन बैठक भी हुई. इसमें सत्य निकेतन हादसे के बाद कॉलेजों की व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश दिए गए. उन्होंने बताया कि कॉलेजों को कुछ वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की बात भी हुई है. प्रो. रवि ने कहा कि कॉलेज की इमारतों का समय-समय पर ऑडिट होता रहता है. ऐसे में भवनों की नियमित जांच और सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना बेहद जरूरी है.

सत्य निकेतन की घटना ने सिर्फ एक पीजी भवन की सुरक्षा पर सवाल नहीं उठाया है, बल्कि दिल्ली में छात्रों के लिए सुरक्षित और किफायती आवास की पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया है. एक तरफ कॉलेजों में सीमित हॉस्टल सीटें हैं, वहीं दूसरी तरफ निजी पीजी में रहने के लिए छात्रों को हर महीने हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं. इसके बावजूद भवन की सुरक्षा और संरचनात्मक मजबूती की गारंटी को लेकर छात्रों के मन में सवाल बने रहते हैं. हादसे के बाद छात्रों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि जिस भवन में वे रह रहे हैं, वह वास्तव में कितना सुरक्षित है. छात्रों के लिए अब केवल किफायती कमरा नहीं, बल्कि सुरक्षित आवास सबसे बड़ी जरूरत बन गया है. सत्य निकेतन हादसे ने इस जरूरत को बेहद गंभीरता से सामने ला दिया है.

बता दें कि दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंजिला पीजी बिल्डिंग गिरने के करीब 24 घंटे बाद भी ग्राउंड जीरो पर राहत और बचाव अभियान जारी है. रविवार को हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद सोमवार को भी एनडीआरएफ, दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियां मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटी हुई हैं. इस दर्दनाक हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया है. घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. राहत एजेंसियां लगातार मलबा हटाकर यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं अभी भी कोई व्यक्ति मलबे के नीचे तो नहीं फंसा है. मलबे के आसपास सुरक्षा घेरा बनाया गया है और आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है. पुलिस और अन्य एजेंसियां लगातार मौके पर मौजूद हैं. 7 लोगों की मौत के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है, जबकि घायलों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है और रेस्क्यू टीमें हर संभावित जगह पर तलाश कर रही हैं.



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