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सत्य निकेतन हादसा: "भैया मुझे बचा लो...चारों तरफ सिर्फ चितकार", घायल चश्मदीद ने बयां किया खौफनाक मंजर

सत्य निकेतन बिल्डिंग घटना: घायल चश्मेदीद ( ETV Bharat )