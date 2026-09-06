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सत्य निकेतन हादसा: "भैया मुझे बचा लो...चारों तरफ सिर्फ चितकार", घायल चश्मदीद ने बयां किया खौफनाक मंजर

"कमरों में ही फंस गए छात्र, मलबे से आ रही थी चीखें"- चश्मदीद

सत्य निकेतन बिल्डिंग घटना: घायल चश्मेदीद
सत्य निकेतन बिल्डिंग घटना: घायल चश्मेदीद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 6, 2026 at 7:40 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के साउथ कैंपस थाना क्षेत्र के सत्य निकेतन इलाके में रविवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक पांच मंजिला बहुमंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह भरभराकर ढह गई. इस भीषण हादसे में कई लोगों के मलबे में दबने की आशंका के बीच प्रशासन, पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है.

मलबे से निकालकर घायलों को तुरंत एम्स (AIIMS) ट्रामा सेंटर पहुँचाया गया, जहाँ एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायलों का इलाज जारी है. हादसे के वक्त इमारत के ठीक नीचे खड़े प्रत्यक्षदर्शी कृष्ण भारद्वाज ने इस खौफनाक मंजर को बयां करते हुए बताया कि देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग आँखों के सामने जमींदोज हो गई और चारों तरफ सिर्फ चीख-पुकार और धूल का गुबार छा गया.

घायल चश्मदीद ने बयां किया खौफनाक मंजर (ETV Bharat)

''बिल्डिंग गरने का मंजर बहुत भयानक था''- कृष्ण भारद्वाज

प्रत्यक्षदर्शी कृष्ण भारद्वाज ने कहा, ''एक बच्चा मलबे में फंसा हुआ था, हम लोगों ने उसे बाहर निकाला और अस्पताल ट्रामा भेज दिया. एक बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ा कि भैया मुझे बचा लो, मुझे निकाल लो लेकिन जब तक उसे बाहर निकाला गया, तब तक वह अपना दम तोड़ चुका था. उसे अस्पताल भेजा गया, जहां पता चल रहा है कि उसकी मौत हो गई है. बहुत ही खौफनाक मंजर था, चारों तरफ सिर्फ चितकार मच रही थी. अभी 20-25 लोग क्रिटिकल स्थिति में अंदर भर्ती है.

एक अन्य चश्मदीद राम का कहना है, "मंदिर के सामने एक पुरानी बिल्डिंग थी जो PG के तौर पर चल रही थी. हाल ही में इसके बेसमेंट में काम चल रहा था. बारिश होने पर बेसमेंट में पानी भर गया, जिससे पूरी बिल्डिंग गिर गई. यह घटना दोपहर करीब 1 बजे हुई। मंदिर के सामने खुली जगह थी, लेकिन बिल्डिंग पुरानी थी और उसमें पांच-छह मंज़िलें थीं, इसलिए वह गिर गई. आम तौर पर एक कमरे में कम से कम दो छात्र रहते हैं, इसलिए मेरा अंदाज़ा है कि वहां कम से कम 30-40 छात्र रहे होंगे. इसके सामने वाली बिल्डिंग में भी पिलर नहीं हैं. और इस बिल्डिंग में तो पिलर थे ही नहीं क्योंकि यह पुरानी बिल्डिंग थी. इसे तब बनाया गया था जब सत्य निकेतन कॉलोनी शुरू हुई थी. मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि खुदाई हो रही थी या नहीं, लेकिन यह पक्का है कि बेसमेंट में काम चल रहा था."

''हम ने कई लोगों को बचाया''- विनोद जाखड़

सबसे पहले मौके पर पहुंचने वाले एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा, ''हमें एक NSUI कार्यकर्ता ने फोन किया और बताया कि यहां पर एक बिल्डिंग हादसा हो गया है, इसमें कई लोग मलबे में फंस गए हैं, मैं भागता हुआ वहां पर पहुंचा. जब पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां प्रशासन के कोई भी लोग मौजूद नहीं थे, ना तो दिल्ली पुलिस थी, ना फायर विभाग की टीम थी और ना ही जेसीबी मौजूद था.''

PG माफिया के खिलाफ कसनी चाहिए नकेल

विनोद जाखड़ ने कहा, ''हम लोगों ने तीन छात्रों को बचाया है. एक छात्र सर्टेनली डेथ कर गया, दो छात्रों को लोगों ने सुरक्षित बचाया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया है. जब बिल्डिंग में बेसमेंट के अंदर काम चल रहा था तो बिल्डिंग को पहले खाली करना चाहिए था, फिर उसमें काम करवाना चाहिए था. यह PG माफिया इसी तरह छात्रों की जान लेने का कार्य कर रहे हैं, जिस पर सरकार को नकील कासना चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए.''

खोज और बचाव अभियान जारी है- दिल्ली पुलिस

सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना के मामले पर NDRF के इंस्पेक्टर जनरल NS बुंदेला ने कहा, "अभी हमारी दो टीमें लगभग 70 जवानों के साथ मौके पर चौबीसों घंटे काम कर रही हैं. इसके अलावा, हमने पास ही दो टीमें रिज़र्व में रखी हैं ताकि अगर रोटेशन, रिप्लेसमेंट या और मदद की ज़रूरत पड़े, तो हम दो और टीमें भेज सकें. साथ ही, हमने द्वारका में NDRF बटालियन हेडक्वार्टर में दो टीमें स्टैंडबाय पर रखी हैं क्योंकि यह ऑपरेशन लंबे समय तक चल सकता है. अगर रिप्लेसमेंट की ज़रूरत हुई, तो हम रोटेशन भी करेंगे ताकि बचाव कर्मियों के काम में कोई रुकावट न आए और ऑपरेशन चौबीसों घंटे चलता रहे. तो कुल मिलाकर, दो टीमें साइट पर काम कर रही हैं और चार टीमें रिज़र्व में रखी गई हैं."

दिल्ली पुलिस का ये भी कहना है कि, "स्थानीय पूछताछ से पता चला है कि यह 40-50 साल पुरानी इमारत थी, जिसमें एक बेसमेंट और पांच ऊपरी मंजिलें थीं और इसका इस्तेमाल PG के तौर पर किया जा रहा था. घटना के समय बेसमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था.''

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