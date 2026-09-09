ETV Bharat / bharat

सत्य निकेतन में 7 मौतों के बाद MCD का एक्शन, बगल की जर्जर बिल्डिंग पर चला हथौड़ा, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट

सत्य निकेतन में दिल्ली सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुधवार को MCD को अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया, जिसमें अवैध ढांचों पर बुलडोजर चलाना भी शामिल है.मुख्यमंत्री ने सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना के बाद सख्त और व्यापक कार्रवाई का आदेश दिया है. CMO के अनुसार, मुख्यमंत्री ने MCD को दिल्ली के कई इलाकों में तोड़फोड़ की कार्रवाई करने और नगर निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को इस दौरान मौके पर मौजूद रहने का निर्देश दिया.सीएम गुप्ता ने अधिकारियों को दिल्ली भर के सभी पेइंग गेस्ट (PG) हॉस्टलों का गहन निरीक्षण करने और परिसर में पाए जाने वाले अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है.

सुरक्षा कारणों से इस इमारत को गिराने के लिए भारी-भरकम बुलडोजर या भारी मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है. अधिकारियों के मुताबिक बुलडोजर या भारी वाइब्रेशन वाली मशीनों के इस्तेमाल से आसपास के अन्य मकानों को नुकसान पहुंचने या कंपन्न के कारण इमारत के अचानक गिरने का जोखिम है. इसलिए एमसीडी के कर्मचारियों द्वारा हथौड़ों व अन्य हस्तचलित (मैनुअल) उपकरणों के जरिए इमारत को बेहद सावधानी से तोड़ा जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षित तरीके से पूरी इमारत को ध्वस्त करने में कई दिनों का समय लग सकता है.

सुरक्षित 'मैनुअल' डिमोलिशन: हथौड़ों व उपकरणों से तोड़ी जा रही बिल्डिंग पांच मंजिला इमारत के अचानक गिरने का प्रभाव इतना तीव्र था कि उससे सटी इमारत को भी भारी नुकसान पहुंचा है. इमारत में दरारें आ गईं और उसके भी ढहने का गंभीर खतरा पैदा हो गया है. स्थिति की गंभीरता व आसपास की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली नगर निगम (MCD) की टीम ने उस क्षतिग्रस्त इमारत को ध्वस्त (डिमोलिश) करने का काम शुरू कर दिया है.

नई दिल्ली: बीते रविवार को राजधानी दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए दर्दनाक हादसे के बाद एमसीडी एक्शन में दिख रहा है. एमसीडी ने हादसे वाली इमारत से सटी क्षतिग्रस्त हुईं इमारत को सुरक्षित तरीके से ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू की. हादसे वाली जगह के पीछे वाली इमारत की नींव बेहद कमजोर हो गई थी.

"दिल्ली के सभी PG हॉस्टलों का गहन निरीक्षण करें और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करें."उन्होंने अधिकारियों को इमारत के रिकॉर्ड की जांच करने का भी निर्देश दिया ताकि यह पता लगाया जा सके कि अवैध निर्माण कब हुआ और किसके अधिकार क्षेत्र में किया गया. "इमारत के रिकॉर्ड की जांच करें.यह पता लगाएं कि अवैध निर्माण ठीक कब हुआ और किसके अधिकार क्षेत्र में हुआ.".....सीएम रेखा गुप्ता

X पर एक पोस्ट में, दिल्ली CMO ने लिखा

"मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर, MCD को जनहित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दुर्घटना स्थल से सटी जर्जर इमारत को गिराने का निर्देश दिया गया है. दिल्ली फायर सर्विस के कर्मचारी व्यवस्थित तरीके से इमारत के अंदर छात्रों का सामान सुरक्षित रूप से बाहर निकाल रहे हैं. सभी छात्रों और स्थानीय निवासियों से अधिकारियों का सहयोग करने का अनुरोध किया जाता है"पुलिस के अनुसार, जांच से पता चला है कि घटना के समय इमारत में बड़े पैमाने पर मरम्मत का काम चल रहा था. बताया जा रहा है कि पिछले 8-10 दिनों से बारिश के मौसम में जमा हुए कचरे के कारण बेसमेंट की मरम्मत की जा रही थी. इसके अलावा, कमर्शियल विस्तार के लिए ग्राउंड फ्लोर का नवीनीकरण किया जा रहा था.

हथौड़ों व उपकरणों से तोड़ी जा रही बिल्डिंग (ETV Bharat)

अवैध निर्माणों के खिलाफ पूरी दिल्ली में बड़ा अभियान

सत्य निकेतन के इस दर्दनाक घटना के बाद दिल्ली नगर निगम सख्त रुख अपनाते हुए पूरे शहर में एक्शन मोड में आ गया है. एमसीडी की टीमें अब पूरी दिल्ली में ऐसी इमारतों को चिन्हित कर रही हैं जो भवन निर्माण उप-नियमों का उल्लंघन करके बनाई गई हैं. निगम का विशेष ध्यान ऐसी इमारतों पर है जहां ग्राउंड फ्लोर के साथ उसके ऊपर तीन मंजिलों से अधिक का निर्माण किया गया है. भवन निर्माण नियमों के अनुसार ग्राउंड के साथ तीन मंजिल से ऊपर किया गया कोई भी निर्माण अवैध माना जाता है. ऐसे सभी अवैध और निर्धारित सीमा से ऊंचे निर्माणों को सूचीबद्ध किया जा रहा है और आने वाले दिनों में उन पर बुलडोजर चलाने व अन्य कड़ी कानूनी कार्रवाई की तैयारी है.



हाउस टैक्स रिकॉर्ड्स से कसी जा रही नकेल

कार्रवाई को पारदर्शी व सटीक बनाने के लिए दिल्ली नगर निगम एक नया कदम उठा रहा है. निगम यह जांच कर रहा है कि जिन इमारतों में अवैध निर्माण किए गए हैं, क्या वे नियमित रूप से हाउस टैक्स जमा कर रहे हैं या नहीं. हाउस टैक्स के रिकॉर्ड्स का मिलान इमारतों के वास्तविक ढांचे से किया जा रहा है. अगर किसी इमारत में अवैध मंजिल बनाई गई है और उसका टैक्स नहीं दिया जा रहा है या नियमों को छुपाया गया है, तो इसके आधार पर मकान मालिकों व बिल्डरों पर दोहरा शिकंजा कसा जाएगा.

सत्य निकेतन हादसे ने दिल्ली में अनधिकृत निर्माण व सुरक्षा मानकों की अनदेखी की एक गंभीर तस्वीर पेश की है. अब देखना यह होगा कि एमसीडी की यह राष्ट्रव्यापी जांच व कार्रवाई आने वाले समय में ऐसी दुखद घटनाओं को रोकने में कितनी कारगर साबित होती है.

ये भी पढ़ें :