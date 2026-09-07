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सत्य निकेतन इमारत हादसा: मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 6, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश; घटना का CCTV आया सामने

सत्य निकेतन में भरभराकर ढह गई बहुमंजिला इमारत ( ETV Bharat )