ETV Bharat / bharat

सत्य निकेतन इमारत हादसा: मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 6, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश; घटना का CCTV आया सामने

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जांच में जो भी इस गंभीर हादसे के लिए जिम्मेदार पाया जाएगा. उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

सत्य निकेतन में भरभराकर ढह गई बहुमंजिला इमारत
सत्य निकेतन में भरभराकर ढह गई बहुमंजिला इमारत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 7, 2026 at 6:53 AM IST

|

Updated : September 7, 2026 at 7:15 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत गिरने के हादसे ने राजधानी में जर्जर इमारतों और सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. राहत और बचाव अभियान के दौरान मलबे से एक और शव बरामद होने के बाद मृतकों की संख्या छह पहुंच गई. बचाव दल अभी भी मलबे में किसी अन्य व्यक्ति के फंसे होने की आशंका को देखते हुए सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं. बता दें कि इमारत गिरने का सीसीटीवी फुटेज में भी सामने आया है. जिसमें दिख रहा कि कैसे पल भर में इमारात जमींदोज हो गई.

दिल्ली पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक स्थानीय जांच में सामने आया कि हादसे की चपेट में आई इमारत करीब 40 से 50 वर्ष पुरानी थी. इमारत में बेसमेंट के अलावा पांच ऊपरी मंजिलें थीं और इसका इस्तेमाल पीजी आवास के तौर पर किया जा रहा था. घटना के समय बेसमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था. इसी दौरान अचानक इमारत का हिस्सा ढह गया और वहां मौजूद लोग मलबे में दब गए.

घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग, कैट एंबुलेंस और अन्य बचाव एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंचीं. मलबा हटाने का काम शुरू किया गया और कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया.

एम्स के जेपीएन एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में 10 मरीज लाए गए थे. इनमें चार को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया, जबकि गंभीर हालत में भर्ती एक मरीज ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. अन्य घायलों का इलाज किया गया. एक मरीज की अंग संबंधी चोट की सर्जरी की गई, जबकि मामूली चोट वाले एक मरीज को निगरानी के बाद छुट्टी दे दी गई. सफदरजंग अस्पताल में भर्ती 19 वर्षीय युवक की हालत स्थिर बताई गई है.

MCD पर उठ रहे सवालों पर आया जबाव

सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना के बाद नगर निगम की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं. सामने आए MCD के आदेश के मुताबिक, सत्य निकेतन स्थित भवन संख्या-13 को पहले ही जर्जर और खतरनाक घोषित किया जा चुका था. निगम ने संपत्ति मालिक/कब्जाधारी को इसे तीन दिन के भीतर ध्वस्त करने का निर्देश दिया था. MCD के आदेश में कहा गया था कि भवन की स्थिति अत्यंत जर्जर और खतरनाक है. इससे भवन में रहने वाले लोगों के साथ-साथ वहां आने-जाने वाले लोगों और आसपास के क्षेत्र में मौजूद लोगों की सुरक्षा को खतरा है. इसी आधार पर दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 348 और धारा 491 के तहत कार्रवाई करते हुए भवन को तीन दिनों के भीतर गिराने का आदेश जारी किया गया था.

आदेश में स्पष्ट किया गया था कि यदि निर्धारित अवधि में संपत्ति को स्वयं ध्वस्त नहीं किया गया तो MCD की ओर से खतरनाक भवन को गिराया जाएगा. इसके साथ ही ध्वस्तीकरण पर आने वाला खर्च संबंधित व्यक्ति से नगर निगम कर के बकाये की तरह वसूल किए जाने की बात भी आदेश में कही गई थी.

हादसे के बाद सीएम ने लिया घटना स्थल का जायजा

हादसे के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का जायजा लिया और अधिकारियों से राहत एवं बचाव अभियान की जानकारी ली. प्रारंभिक आकलन के आधार पर मुख्यमंत्री ने हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं. साथ ही इमारत के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं.

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जांच में जो भी इस गंभीर हादसे के लिए जिम्मेदार पाया जाएगा, उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानून के सख्त प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी. अब जांच में इमारत की जर्जर हालत, मरम्मत कार्य और सुरक्षा मानकों समेत हादसे के सभी पहलुओं की पड़ताल की जाएगी.

ये भी पढ़ें:

Last Updated : September 7, 2026 at 7:15 AM IST

TAGGED:

BUILDING COLLAPSE
SATYA NIKETAN
DELHI
SIX DEAD
BUILDING COLLAPSED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.