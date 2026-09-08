सत्य निकेतन हादसा: सुप्रीम कोर्ट के न्याय मित्र ने दिल्ली के सभी छात्रावासों के सुरक्षा ऑडिट की मांग की
दिल्ली में कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज के आसपास बहुत बड़ी संख्या में पीजी और प्राइवेट हॉस्टल चल रहे हैं, जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है.
By Sumit Saxena
Published : September 8, 2026 at 1:28 PM IST
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट के बनाए एमिकस क्यूरी, सीनियर एडवोकेट अजीत कुमार सिन्हा ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि वह अपनी कमेटी को रविवार को सत्य निकेतन बिल्डिंग गिरने की घटना के बाद, दिल्ली भर में कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के पास सभी PG अकोमोडेशन, प्राइवेट हॉस्टल और इसी तरह के स्टूडेंट हाउसिंग का इंस्पेक्शन और सेफ्टी ऑडिट करने का निर्देश दे. बिल्डिंग गिरने में सात लोगों की मौत हो गई थी.
रिपोर्ट में कहा गया है कि इस घटना को अप्रैल 2022 में सत्या निकेतन में ही हुई एक पुरानी घटना से जोड़कर देखा जाना चाहिए. उस वक्त भी इमारत गिरने से दो लोगों की जान चली गई थी और चार लोग घायल हुए थे. रिपोर्ट के मुताबिक, एक ही इलाके में बार-बार ऐसी घटना होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है. इससे पता चलता है कि खतरनाक इमारतों की पहचान करने, उनकी जांच करने और बिल्डिंग से जुड़े नियमों को लागू करने का मौजूदा सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है.
इसके साथ ही, रिपोर्ट में इस बात पर भी ध्यान दिलाया गया है कि दिल्ली में कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज के आसपास बहुत बड़ी संख्या में पीजी और प्राइवेट हॉस्टल चल रहे हैं, जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है. रिपोर्ट में आगे कहा गया कि ऐसे संस्थान अक्सर रिहायशी मकानों में चलाए जाते हैं, जिनमें बिना अनुमति के नए निर्माण, बदलाव या उनके इस्तेमाल के तरीके को बदल दिया गया हो सकता है.
रिपोर्ट के अनुसार, "ये इमारतें पास हुए बिल्डिंग प्लान, बिल्डिंग के नियमों, तय जमीनी इस्तेमाल, मजबूती (स्ट्रक्चरल सेफ्टी) और आग से सुरक्षा के नियमों का कितना पालन करती हैं, इसकी जांच जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा की जानी जरूरी है."
रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी स्थिति में यह सही होगा कि जांच का दायरा उन इलाकों से आगे बढ़ाया जाए जो अभी माननीय अदालत द्वारा तय किए गए हैं. संबंधित अधिकारियों को दिल्ली भर के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज के आसपास मौजूद पीजी, प्राइवेट हॉस्टलों और छात्रों के रहने की ऐसी ही जगहों की एक समय सीमा के भीतर जांच और सुरक्षा ऑडिट करना चाहिए.
इस जांच में मुख्य रूप से इन 8 बातों की पुष्टि की जानी चाहिए:
- पास हुआ बिल्डिंग प्लान
- निर्माण और मंजिलों की संख्या
- बेसमेंट का निर्माण और उसमें किए गए बदलाव
- जमीन का तय इस्तेमाल
- इमारत की मजबूती और सुरक्षा
- आग से बचाव के नियमों का पालन
- आने-जाने और निकलने के रास्ते
- इमारत की कोई भी खतरनाक या जर्जर हालत
न्याय मित्र ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में गैर-कानूनी और असुरक्षित निर्माणों के मामले पर पहले से ही विचार कर रहा है. अदालत ने 9 जुलाई 2026 के अपने आदेश के तहत लाजपत नगर, साकेत और मालवीय नगर के इलाकों में इमारतों की जांच के लिए पहले ही एक कमेटी का गठन किया था. रिपोर्ट में कहा गया कि हालांकि यह जांच केवल उन्हीं इलाकों तक सीमित थी, और सत्या निकेतन इस अदालत द्वारा आदेशित जांच के दायरे में नहीं आता था.
रिपोर्ट के अनुसार, ऊपर बताए गए इलाकों की जांच 3 सितंबर 2026 को पूरी हो चुकी थी. इस जांच के दौरान, कमेटी को सैदुलाजाब, साकेत और लाजपत नगर में कुछ ऐसी इमारतें मिलीं जो बेहद नाजुक और असुरक्षित स्थिति में हैं. कमेटी की रिपोर्ट इस समय तैयार की जा रही है और जल्द ही इसे माननीय अदालत के सामने पेश किए जाने की उम्मीद है.
इसके अलावा, 25 मार्च को जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने रिहायशी मकानों के गलत इस्तेमाल और जमीनों के गैर-कानूनी बदलाव को लेकर पूरे भारत में जांच का आदेश दिया था. बेंच ने यह निर्देश तमिलनाडु के एक मामले की सुनवाई के दौरान दिया. सुनवाई के दौरान बेंच ने बिल्डिंग नियमों के खुलेआम उल्लंघन और गैर-कानूनी निर्माणों को रोकने में नगर निगम अधिकारियों की साफ तौर पर दिखती नाकामी पर गंभीर चिंता जताई.
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