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सत्य निकेतन हादसा: सुप्रीम कोर्ट के न्याय मित्र ने दिल्ली के सभी छात्रावासों के सुरक्षा ऑडिट की मांग की

NDRF के जवान एक स्निफर डॉग के साथ सोमवार, 7 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में सत्य निकेतन के पास एक बिल्डिंग गिरने की जगह पर सर्च ऑपरेशन करते हुए. ( IANS )

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट के बनाए एमिकस क्यूरी, सीनियर एडवोकेट अजीत कुमार सिन्हा ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि वह अपनी कमेटी को रविवार को सत्य निकेतन बिल्डिंग गिरने की घटना के बाद, दिल्ली भर में कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के पास सभी PG अकोमोडेशन, प्राइवेट हॉस्टल और इसी तरह के स्टूडेंट हाउसिंग का इंस्पेक्शन और सेफ्टी ऑडिट करने का निर्देश दे. बिल्डिंग गिरने में सात लोगों की मौत हो गई थी.

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस घटना को अप्रैल 2022 में सत्या निकेतन में ही हुई एक पुरानी घटना से जोड़कर देखा जाना चाहिए. उस वक्त भी इमारत गिरने से दो लोगों की जान चली गई थी और चार लोग घायल हुए थे. रिपोर्ट के मुताबिक, एक ही इलाके में बार-बार ऐसी घटना होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है. इससे पता चलता है कि खतरनाक इमारतों की पहचान करने, उनकी जांच करने और बिल्डिंग से जुड़े नियमों को लागू करने का मौजूदा सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है.

इसके साथ ही, रिपोर्ट में इस बात पर भी ध्यान दिलाया गया है कि दिल्ली में कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज के आसपास बहुत बड़ी संख्या में पीजी और प्राइवेट हॉस्टल चल रहे हैं, जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है. रिपोर्ट में आगे कहा गया कि ऐसे संस्थान अक्सर रिहायशी मकानों में चलाए जाते हैं, जिनमें बिना अनुमति के नए निर्माण, बदलाव या उनके इस्तेमाल के तरीके को बदल दिया गया हो सकता है.

रिपोर्ट के अनुसार, "ये इमारतें पास हुए बिल्डिंग प्लान, बिल्डिंग के नियमों, तय जमीनी इस्तेमाल, मजबूती (स्ट्रक्चरल सेफ्टी) और आग से सुरक्षा के नियमों का कितना पालन करती हैं, इसकी जांच जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा की जानी जरूरी है."

रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी स्थिति में यह सही होगा कि जांच का दायरा उन इलाकों से आगे बढ़ाया जाए जो अभी माननीय अदालत द्वारा तय किए गए हैं. संबंधित अधिकारियों को दिल्ली भर के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज के आसपास मौजूद पीजी, प्राइवेट हॉस्टलों और छात्रों के रहने की ऐसी ही जगहों की एक समय सीमा के भीतर जांच और सुरक्षा ऑडिट करना चाहिए.