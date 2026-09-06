सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसा: PM मोदी ने जताया शोक, अमित शाह ने फोन पर CM रेखा गुप्ता से ली हालात की जानकारी
पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह ने घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की.
Published : September 6, 2026 at 9:17 PM IST
नई दिल्ली: दक्षिण दिल्ली के व्यस्त और शैक्षणिक केंद्र माने जाने वाले सत्य निकेतन इलाके में रविवार दोपहर हुए दर्दनाक हादसे जिसमें पांच मंजिला आवासीय इमारत अचानक भरभरा कर ढह गई. इस बहुमंजिला इमारत में छात्रों के रहने के लिए पेइंग गेस्ट (पीजी) सुविधा संचालित की जा रही थी. हादसे के समय इमारत के अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के कई छात्र मौजूद थे, जिनमें से कई के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है. इस दुर्घटना के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है और शीर्ष नेतृत्व ने स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है.
प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने लिया संज्ञान
हादसे की गंभीरता को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना की. पीएमओ की ओर से कहा गया है कि स्थानीय प्रशासन और राहत दल मौके पर मुस्तैदी से जुटे हुए हैं तथा प्रभावितों को हरसंभव सहायता पहुंचाई जा रही है.
The collapse of a building at Satya Niketan, Delhi is distressing. Condolences to those who lost their loved ones. Praying for the speedy recovery of the injured. Authorities are working at the site and assisting those affected in the mishap: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) September 6, 2026
वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्थिति का जायजा लेने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एनडीआरएफ के महानिदेशक से फोन पर बातचीत की. गृह मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए युद्धस्तर पर अभियान चलाया जाए और घायलों के इलाज में किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए.
Deeply distressed by the collapse of a building at Satya Niketan in Delhi. Spoke with the Chief Minister, Commissioner of Police, Delhi, and the Director General, NDRF, and assessed the situation on the ground. The local administration and the NDRF are conducting intensive rescue…— Amit Shah (@AmitShah) September 6, 2026
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री पहुंचे एम्स और घटनास्थल
घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तुरंत प्रशासनिक अमले के साथ मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्यों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी की. मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि राहत कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और अब तक कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है. इसके बाद सीएम सीधे एम्स अस्पताल पहुंचीं, जहां हादसे में घायल हुए छात्रों का इलाज चल रहा है. उन्होंने अस्पताल में भर्ती पीड़ित छात्रों से मिलकर उनका हालचाल जाना और डॉक्टरों को बेहतरीन चिकित्सा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.
#WATCH | Delhi Chief Minister Rekha Gupta speaks with doctors and health officials at the AIIMS Trauma Centre and takes stock of the health condition of individuals who have been brought here after being rescued from the Satya Niketan building collapse site.— ANI (@ANI) September 6, 2026
(Source: CMO) pic.twitter.com/w7aVk8lX2J
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने भी दिल्ली की मुख्यमंत्री से चर्चा कर हालात की समीक्षा की. उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हरसंभव मदद का भरोसा देते हुए एम्स नई दिल्ली और अन्य केंद्रीय अस्पतालों के निदेशकों को घायलों के इलाज के लिए पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए हैं.
Deeply saddened by the tragic building collapse at Satya Niketan in Delhi. Local authorities are carrying out rescue and relief operations on a war footing. My thoughts and prayers are with all those affected by this unfortunate incident.— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) September 6, 2026
I pray for the safety and well-being of…
नेताओं और स्थानीय प्रशासन की सक्रियता
घटनास्थल पर राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी पहुंचे. स्थानीय स्तर पर हालात पर नजर बनाए हुए कांग्रेस नेता मनीष ने बताया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के भी कुछ छात्र इस इमारत में रह रहे थे, जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है और उनका इलाज जारी है. उन्होंने अपील की है कि इस समय राजनीति करने के बजाय सभी को मिलकर पीड़ितों की मदद और उनकी सलामती की दुआ करनी चाहिए.
#WATCH | Satya Niketan building collapse: Delhi CM Rekha Gupta says, " 11 people have been rescued. i am going to the hospital. we need to understand the condition of all those who have been rescued. i can say this much: whoever is responsible for this, whether it is the building… https://t.co/V37kxAzCQN pic.twitter.com/ZlV1OH3i4K— ANI (@ANI) September 6, 2026
Deeply saddened by the tragic building collapse at Satya Niketan in Delhi. Local authorities are carrying out rescue and relief operations on a war footing. My thoughts and prayers are with all those affected by this unfortunate incident.— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) September 6, 2026
I pray for the safety and well-being of…
एनडीआरएफ और दमकल विभाग का रेस्क्यू ऑपरेशन
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह इमारत लगभग चार से पांच दशक पुरानी थी और इसके बेसमेंट में कुछ मरम्मत या रेनोवेशन का काम चल रहा था. अंदेशा जताया जा रहा है कि इसी दौरान कमजोर नींव या पिलर खिसकने से पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई. दुर्घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस की गाड़ियां, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), दिल्ली पुलिस, डीडीएमए, और नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेंस) की टीमें मिनटों में मौके पर पहुंच गईं. सुरक्षा के लिहाज से आसपास की एक अन्य खतरनाक इमारत को भी एहतियातन खाली करा लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि मलबे को हटाने और फंसे हुए प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालने तक यह अभियान लगातार जारी रहेगा.
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