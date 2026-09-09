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सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसा मामले में तीन आरोपियों को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया

सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसा, पटियाला हाउस कोर्ट ने मालिक महेश गुप्ता, ठेकेदार सनोज और पीजी संचालक सुधांशु को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसा मामले में तीन आरोपियों को दो दिन की हिरासत में भेजा
सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसा मामले में तीन आरोपियों को दो दिन की हिरासत में भेजा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 9, 2026 at 7:24 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दक्षिणी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में गिरे बिल्डिंग के मालिक महेश गुप्ता, ठेकेदार सनोज और पीजी संचालक सुधांशु को दो दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. आज तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया जिसके बाद कोर्ट ने पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया.

आज सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकील ने आरोप लगाया कि मामले मे मीडिया ट्रायल किया जा रहा है,जांच अभी शुरुआती स्तर पर है. आरोपियो के वकील के ऐतराज के बाद कोर्ट ने मीडिया को कोर्टरूम से बाहर जाने को कहा.बता दें कि 7 सितंबर की आधी रात को कोर्ट ने महेश गुप्ता को दो दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा था.

ड्यूटी मजिस्ट्रेट भव्य करहैल ने महेश गुप्ता के माता-पिता हरिराम गुप्ता और ऊर्मिला गुप्ता को न्यायिक हिरासत में भेजा था. महेश गुप्ता, हरिराम गुप्ता और ऊर्मिला गुप्ता को 7 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली पुलिस के मुताबिक बिल्डिंग का कनेक्शन हरिराम गुप्ता के नाम था और बिल्डिंग ऊर्मिला गुप्ता के नाम से रजिस्टर्ड था. इस बिल्डिंग में चल रहे पीजी का प्रबंधन महेश गुप्ता संभालता था.

हरिराम गुप्ता की उम्र 81 साल जबकि ऊर्मिला गुप्ता की 75 साल और महेश गुप्ता की 52 वर्ष है. हरिराम गुप्ता भारतीय वायु सेना का रिटायर्ड सार्जेंट है. महेश गुप्ता हार्डवेयर और पेंट की दुकान चलाता है. इस हादसे में अब तक सात लोगों के मौत की खबर है जबकि 12 लोगों को बचाया गया है.

इसके पहले 7 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को निर्देश दिया था कि वो इस मामले की उच्च-स्तरीय जांच करे. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार क निर्देश दिया था कि वो इस हादसे में फंसे छात्रों को बचाने के काम में तेजी लाए. हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य सरकार इस मामले की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती. जिस "Hostel Daze Boys PG” में हादसा हुआ वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के नजदीक है और वो स्टूडेंट हब है. इस पीजी में बेसमेंट के अलावा पांच मंजिलें थीं. ये हादसा 6 सितंबर को दोपहर डेढ़ बजे हुआ था.

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