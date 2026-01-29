ETV Bharat / bharat

भाजपा मंडल अध्यक्ष ने युवती को पटक-पटककर पीटा, बचाने आई मां से भी मारपीट

सतना के नागौद में बीजेपी नेता ने युवती को बेरहमी से पीटा ( ETV BHARAT )

युवती ने शिकायती आवेदन में लिखा "वह ब्यूटी पार्लर का काम करती है. उसका पार्लर भाजपा मंडल अध्यक्ष पुलकित टंडन के गोदाम के बगल में है. मंगलवार रात पुलकित टंडन ने कस्टमर के मेकअप के बहाने उसे अपने गोदाम में बुलाया. जब वह भाजपा नेता के गोदाम पर पहुंची तो उसे वहां कोई कस्टमर नहीं दिखा. इस पर वह डरकर वहां से भागने लगी. लेकिन बीजेपी नेता पुलकित टंडन ने उसका हाथ पकड़ लिया और मारपीट शुरू कर दी."

पीड़ित युवती ने बीजेपी मंडल अध्यक्ष पुलकित टंडन के खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट की. पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. शिकायत में युवती ने लिखा है "नागौद भाजपा मंडल अध्यक्ष पुलकित टंडन ने उसके और मां के साथ बेरहमी से मारपीट की है. ये घटना मंगलवार देर रात की है."

सतना : सतना जिले के नागौद भाजपा मंडल अध्यक्ष पर युवती से बेरहमी से मारपीट का आरोप. युवती को बचाने आई उसकी मां के साथ भी मारपीट की गई. इस मामले को लेकर कांग्रेस आक्रामक हो गई. कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी नेताओं पर सत्ता का नशा सवार है. वहीं, संगठन की फजीहत होते देख बीजेपी जिला संगठन ने आरोपी बीजेपी नेता को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

मारपीट का सीसीटीवी फुटेज

इस घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है. इसमें धक्का-मुक्की और मारपीट साफ दिखाई दे रही है. पीड़ित युवती का आरोप है "पुलकित टंडन ने उसका हाथ पकड़कर जमीन पर पटक दिया और गालियां देते हुए पीटने लगा. शोर सुनकर उसकी मां और भाई पहुंचे. जब भाई ने वीडियो बनाने की कोशिश की तो बीजेपी नेता ने उसका मोबाइल छीनकर तोड़ दिया. बीचबचाव करने आई मां के साथ भी मारपीट की गई,. जिससे वे दोनों ने घायल हो गईं."

पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की

एडिशनल एसपी प्रेमलाल कुर्वे ने बताया "युवती द्वारा नागौद थाना में आरोपी पुलकित टंडन और राजकुमार नामदेव के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई है. मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस जांच में जुटी है. मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे, पुलिस उसी के अनुसार कार्रवाई करेगी." वहीं, बीजेपी के सतना जिला संगठन ने पुलकित टंडन को कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब देने को कहा है.

बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया (ETV BHARAT)

जीतू पटवारी बोले- बीजेपी के राज में गुंडागर्दी

इस मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है. जीतू पटवारी का कहना है "मध्य प्रदेश में भाजपा का राज नहीं, गुंडा राज चल रहा है. नागौद भाजपा मंडल अध्यक्ष एक बहन के साथ मारपीट कर रहा है. मध्य प्रदेश में भाजपा के गुंडों का हौसला इतना बढ़ गया है कि अब दिनदहाड़े वे बहन-बेटियों के साथ मारपीट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाजपा सरकार में कार्रवाई के बजाय उन्हें संरक्षण मिलेगा. आए दिन भाजपा के लोग आम जनमानस और महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं."