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सतना में 4 माह के दो जुड़वा कुपोषित बच्चों में से एक की मौत, दूसरा गंभीर हालत में रीवा रेफर

सतना में कुपोषण से मासूम की मौत के बाद जिला प्रशासन के होश उड़े. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बर्खास्त. 3 और जिम्मेदारों को नोटिस.

Satna Malnutrition child death
सतना में 4 माह के दो जुड़वा कुपोषित बच्चों में से एक की मौत (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 7:31 AM IST

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सतना : मझगवां ब्लॉक में 4 माह के दो जुड़वा कुपोषित बच्चों की हालत गंभीर होने के बाद उन्हें स्वास्थ्य केंद्र से जिला चिकित्सालय रेफर किया गया. दोनों बच्चों का उपचार शुरू किया गया. इस दौरान एक बच्चे की बुधवार शाम मौत हो गई. दूसरे बच्चे को गंभीर हालत में रीवा रेफर किया गया. इस घटना के बाद कलेक्टर एक्शन में आए और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को टर्मिनेशन नोटिस दिया. इसके अलावा सुपरवाइजर, सीडीपीओ सहित स्वास्थ्य विभाग की एएनएम को नोटिस जारी किया गया है. एक झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

4 माह पहले दो जुड़वा बच्चों का जन्म

सतना जिले में कुपोषण के हालात नहीं सुधर रहे. कुपोषित बच्चों के लिए पोषण आहार सहित तमाम योजनाएं चल रही हैं. मॉनिटरिंग के भी दावे किए जाते हैं. लेकिन सारी योजनाएं और मॉनीटरिंग सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं. सतना के मझगवां ब्लॉक के अंतर्गत सुरंगी गांव निवासी महिला ने 4 माह पहले दो जुड़वा बच्चों को मझगवां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जन्म दिया था. दोनों बच्चे जन्म से ही कुपोषित थे. दोनों कुपोषित बच्चों की मॉनिटरिंग सही तरीके से नहीं होने के कारण एक बच्चा इस दुनिया से चल बसा.

दोनों जुड़वा बच्चों की 15 दिन पहले हालत बिगड़ी

दोनों जुड़वा बच्चों की 15 दिन पहले तबियत बिगड़ी थी. इन बच्चों के परिजनों ने उनका इलाज गांव में झोलाछाप डॉक्टर से करवाया. एक बच्चे का वजन 2 किलो 953 ग्राम है दूसरे का वजन 2 किलो 852 ग्राम. सामान्य तौर पर 4 महीने के बच्चे का वजन 4 से 5 किलो तक होना चाहिए. मंगलवार शाम दोनों बच्चों की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई. उन्हें आननफानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें सतना जिला चिकित्सालय रेफर दिया गया. लेकिन एक बच्चे की मौत हो गई.

महिला की चौथी प्रेग्नेंसी से हुए दो जुड़वा बच्चे

सतना कलेक्टर डॉ.सतीश कुमार एस ने बताया "महिला का चौथी प्रेग्नेंसी थी. इसका पहला बच्चा 5 साल का है. दूसरा बच्चा करीब 3 साल का है. तीसरा बच्चा किन्हीं कारणवश मिसकैरेज हुआ. चौथी प्रेगनेंसी में महिला को दो जुड़वा बच्चे हुए. बच्चे थोड़ा कमजोर होने की वजह से अस्पताल में ऑब्जरवेशन में रखा गया था. उसके बाद उनकी हालत ठीक होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया था."

इसके बाद इन्हें डेढ़ महीने का बच्चों वाला टीका लगा था. ढाई महीने का टीका कमजोरी की वजह से नहीं लग पाया. 15 दिन पहले दोनों जुड़वा बच्चों की तबीयत एक साथ बिगड़ी. दोनों को बुखार आ रहा था. इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई.

फैमिली प्लानिंग की काउंसलिंग नहीं की गई

कुपोषित बच्चे की मौत के बाद जिला प्रशासन ने लीपापोती शुरू की. कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने बताया "आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को टर्मिनेशन का नोटिस दिया है. सुपरवाइजर, एएनएम सीडीपीओ को नोटिस जारी किया है. क्योंकि टीकाकरण के दौरान अगर बच्चों का वजन सही नहीं था तो उन्हें रेफर करना चाहिए था. जुड़वा बच्चों की मां बार-बार प्रेग्नेंट हो रही थी. मैदानी अमले को फैमिली प्लानिंग की काउंसलिंग करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ."

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