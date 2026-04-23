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सतना में 4 माह के दो जुड़वा कुपोषित बच्चों में से एक की मौत, दूसरा गंभीर हालत में रीवा रेफर

सतना में 4 माह के दो जुड़वा कुपोषित बच्चों में से एक की मौत ( ETV BHARAT )

सतना : मझगवां ब्लॉक में 4 माह के दो जुड़वा कुपोषित बच्चों की हालत गंभीर होने के बाद उन्हें स्वास्थ्य केंद्र से जिला चिकित्सालय रेफर किया गया. दोनों बच्चों का उपचार शुरू किया गया. इस दौरान एक बच्चे की बुधवार शाम मौत हो गई. दूसरे बच्चे को गंभीर हालत में रीवा रेफर किया गया. इस घटना के बाद कलेक्टर एक्शन में आए और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को टर्मिनेशन नोटिस दिया. इसके अलावा सुपरवाइजर, सीडीपीओ सहित स्वास्थ्य विभाग की एएनएम को नोटिस जारी किया गया है. एक झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

4 माह पहले दो जुड़वा बच्चों का जन्म

सतना जिले में कुपोषण के हालात नहीं सुधर रहे. कुपोषित बच्चों के लिए पोषण आहार सहित तमाम योजनाएं चल रही हैं. मॉनिटरिंग के भी दावे किए जाते हैं. लेकिन सारी योजनाएं और मॉनीटरिंग सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं. सतना के मझगवां ब्लॉक के अंतर्गत सुरंगी गांव निवासी महिला ने 4 माह पहले दो जुड़वा बच्चों को मझगवां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जन्म दिया था. दोनों बच्चे जन्म से ही कुपोषित थे. दोनों कुपोषित बच्चों की मॉनिटरिंग सही तरीके से नहीं होने के कारण एक बच्चा इस दुनिया से चल बसा.

दोनों जुड़वा बच्चों की 15 दिन पहले हालत बिगड़ी

दोनों जुड़वा बच्चों की 15 दिन पहले तबियत बिगड़ी थी. इन बच्चों के परिजनों ने उनका इलाज गांव में झोलाछाप डॉक्टर से करवाया. एक बच्चे का वजन 2 किलो 953 ग्राम है दूसरे का वजन 2 किलो 852 ग्राम. सामान्य तौर पर 4 महीने के बच्चे का वजन 4 से 5 किलो तक होना चाहिए. मंगलवार शाम दोनों बच्चों की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई. उन्हें आननफानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें सतना जिला चिकित्सालय रेफर दिया गया. लेकिन एक बच्चे की मौत हो गई.