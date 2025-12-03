ETV Bharat / bharat

छेद वाले सिक्के, घोड़े वाले सिक्के, आना, पाई...फरीदाबाद के सतीश सिंघल ने घर को बना डाला करेंसी म्यूज़ियम

फरीदाबाद के सतीश सिंघल और और उनकी पत्नी वंदना सिंघल को करेंसी कलेक्शन का शौक है. उनके पास 100 से ज्यादा देशों की करेंसी है.

Satish Singhal of Faridabad has a collection of rare currencies from India and abroad and has turned his home into a currency museum
फरीदाबाद के सतीश सिंघल ने घर को बना डाला करेंसी म्यूज़ियम (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 3, 2025 at 8:32 PM IST

6 Min Read
फरीदाबाद : कहावत है ना शौक बड़ी चीज है और शौक अगर पैशन में बदल जाए तो कहना ही क्या. इसी शौक की वजह से सतीश सिंघल और उनकी पत्नी वंदना सिंघल ने पुराने नोटों का कलेक्शन शुरू किया था और वो कलेक्शन आज एक म्यूजियम में तब्दील हो चुका है.

21 सालों से कर रहे करेंसी कलेक्शन : सतीश सिंघल ने इस काम की शुरुआत साल 2004 के करीब की थी और इस काम को करते हुए सतीश सिंघल को लगभग 21 साल हो गए और आज सतीश सिंघल के पास 100 से ज्यादा विदेशी करेंसी और सिक्के हैं.

फरीदाबाद के सतीश सिंघल ने घर को बना डाला करेंसी म्यूज़ियम (Etv Bharat)

राजा-महाराज के जमाने के भी सिक्के : उनके पास राजा-महाराजा के जमाने से लेकर अभी तक के सिक्के भी शामिल है जिसमें एक आना, दो आना, छेद वाले सिक्के, घोड़े वाले सिक्के, दमरी, पाई समेत वीआईपी और अनोखे नंबर वाले नोटों के सीरीज़ के साथ इंडियन गवर्नमेंट द्वारा विभिन्न मौक़े पर जारी किए गए सिक्के भी शामिल है जिसमें राम मंदिर शिलान्यास को लेकर जारी किया गया सिक्का भी है. वहीं उनके पास इस्लाम में ख़ास माने जाने वाले 786 नंबर वाले नोटों की सीरीज़ भी है. इसके अलावा उनके पास 1, 2, 5 रुपए के लगभग 70 से ज्यादा सेट मौजूद हैं.

Satish Singhal of Faridabad has a collection of rare currencies from India and abroad
करेंसी का कलेक्शन (Etv Bharat)

घर में पुराने सिक्के मिले थे : ईटीवी भारत से बातचीत में सतीश सिंघल ने बताया कि "मैंने नोटों का कलेक्शन करने की शुरुआत लगभग साल 2004 के करीब की थी. उस वक्त मुझे मेरे घर में कुछ पुराने सिक्के मिले थे. तब मेरे मन में आया कि क्यों ना इन्हें संभाला जाए और धीरे-धीरे मैंने नोटों की सीरीज़ बनाना शुरू किया."

Satish Singhal of Faridabad has a collection of Unique currencies from India and abroad
सतीश सिंघल का घर (Etv Bharat)

कई कंट्रीज़ की करेंसी मौजूद : सतीश सिंघल कहते हैं कि "आज मेरे पास वो सिक्के हैं जो सन् 1839 में जारी किए गए थे. भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, पाकिस्तान, भूटान, इंग्लैंड समेत 100 से ज्यादा कंट्रीज़ के सिक्कों और नोटों का भी संग्रह मेरे पास है. मेरे पास 1रूपये के 120 तरह के सिक्के, 2 रूपये के 60 तरह के सिक्के, 5 रूपये के 88 प्रकार के सिक्के हैं. इसके अलावा 1 हजार रुपए का भी सिक्का मेरे पास है, जिसे खास ऑक्शन पर गवर्नमेंट ने जारी किया था."

Satish Singhal of Faridabad has a collection of rare currencies from India and abroad and has turned his home into a currency museum
आना, पाई के सिक्के (Etv Bharat)

500 रुपए का सिक्का मौजूद : वे आगे कहते हैं कि "गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर 350 रूपये का सिक्का जारी किया गया था, वो सिक्का भी मेरे पास है. इसके अलावा 200 रूपये का तात्या टोपे का भी सिक्का हमारे पास है. वहीं 500 रूपये का भी सिक्का मेरे पास है जो गवर्नमेंट ने खास दिवस पर जारी किया था. इसके अलावा भारत सरकार ने जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर एक सेट रिलीज़ किया था जिसमें 100, 20, 5, और 1रूपये का सिक्का जारी किया गया था, वो भी मेरे पास है. इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने जो पहली बार 100 रुपए का नोट जारी किया था, जो काफी बड़े साइज में था, उस नोट से लेकर अभी तक जो 100 रूपये का नोट जारी किया गया है, वो भी मेरे पास है."

Satish Singhal of Faridabad has a collection of rare currencies from India and abroad and has turned his home into a currency museum
हॉन्ग कॉन्ग के सिक्के (Etv Bharat)

यूनिक नंबर के नोटों का सेट : सतीश सिंघल ने अपने कलेक्शन के बारे में बताते हुए आगे कहा कि "इसके अलावा मेरे पास उन नोटों का भी सेट है जिसका नंबर यूनिक है, जो इस प्रकार है -

  • 000000
  • 000001
  • 000002
  • 000003
  • 000004
  • 000006
Satish Singhal of Faridabad has a collection of rare currencies from India and abroad and has turned his home into a currency museum
भारत की अलग-अलग करेंसी (Etv Bharat)

786 नंबर वाले नोटों की सीरीज़ : उन्होंने बताया कि "इसके अलावा मेरे पास 100000, 200000, 300000, 400000,500000 जैसे सीरीज़ के कई नोट है. वहीं मेरे पास 786 डिजिट के भी कई नोट हैं जैसे 000786, 786000,768786, और ये नोट 10 रूपये से लेकर 500 रूपये तक का है. इसके अलावा कई नोट मेरे पास ऐसे भी है जिनका शुरुआती डिजिट 123456, 00100 00200, 00300, 00400 है."

Satish Singhal of Faridabad has a collection of rare currencies from India and abroad and has turned his home into a currency museum
कई देशों की करेंसी मौजूद (Etv Bharat)

वन साइड प्रिंटेड नोट मौजूद : करेंसी कलेक्शन पर बोलते हुए सतीश सिंघल ने बताया कि "इसके अलावा मेरे पास 100 से ज्यादा देशों के नोट और सिक्के हैं. वहीं अभी तक अमेरिका में जितने भी राष्ट्रपति बने हैं, उन सभी राष्ट्रपति के सम्मान में वहां पर खास सिक्के जारी किये गये थे, वे सभी सिक्के मेरे पास है. मेरे पास हॉन्गकॉन्ग का ऐसा नोट भी है, जो एक साइड से प्रिंटेड है और वहां पर प्रचलन में भी था."

Satish Singhal of Faridabad has a collection of rare currencies from India and abroad and has turned his home into a currency museum
अमेरिका के सिक्के (Etv Bharat)

लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम : करेंसी कलेक्शन को लेकर उनको मिले सम्मान पर बोलते हुए सतीश सिंघल ने कहा कि "उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के अलावा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है. इसके अलावा भी मुझे कई बार अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों द्वारा सम्मान भी मिल चुका है."

Satish Singhal of Faridabad has a collection of rare currencies from India and abroad and has turned his home into a currency museum
नीदरलैंड के सिक्के (Etv Bharat)
सतीश सिंघल का लक्ष्य : आपको बता दें सतीश सिंघल की पत्नी वंदना सिंघल का निधन हो चुका है लेकिन इसके बावजूद सतीश सिंघल ने अपने शौक को कभी मरने नहीं दिया और आज भी वे अपने कलेक्शन में नई-नई करेंसी को जोड़ने में लगे हुए हैं. सतीश सिंघल का लक्ष्य है कि वर्ल्ड की तमाम कंट्रीज़ की करेंसी उनके घर स्थित म्यूज़ियम में शामिल हो जिसके लिए वे लगातार अपनी कोशिशें कर रहे हैं.
Satish Singhal of Faridabad has a collection of rare currencies from India and abroad and has turned his home into a currency museum
फ्रांस के सिक्के (Etv Bharat)
Satish Singhal of Faridabad has a collection of rare currencies from India and abroad and has turned his home into a currency museum
छेद वाले सिक्के (Etv Bharat)
Satish Singhal of Faridabad has a collection of rare currencies from India and abroad and has turned his home into a currency museum
घर को करेंसी म्यूज़ियम बना डाला (Etv Bharat)
Satish Singhal of Faridabad has a collection of rare currencies from India and abroad and has turned his home into a currency museum
चीन के सिक्के (Etv Bharat)
Satish Singhal of Faridabad has a collection of rare currencies from India and abroad and has turned his home into a currency museum
सतीश सिंघल को अलग-अलग करेंसी जमा करने का शौक (Etv Bharat)
Satish Singhal of Faridabad has a collection of rare currencies from India and abroad and has turned his home into a currency museum
ईटीवी भारत से बात करते सतीश सिंघल (Etv Bharat)

