छेद वाले सिक्के, घोड़े वाले सिक्के, आना, पाई...फरीदाबाद के सतीश सिंघल ने घर को बना डाला करेंसी म्यूज़ियम

घर में पुराने सिक्के मिले थे : ईटीवी भारत से बातचीत में सतीश सिंघल ने बताया कि "मैंने नोटों का कलेक्शन करने की शुरुआत लगभग साल 2004 के करीब की थी. उस वक्त मुझे मेरे घर में कुछ पुराने सिक्के मिले थे. तब मेरे मन में आया कि क्यों ना इन्हें संभाला जाए और धीरे-धीरे मैंने नोटों की सीरीज़ बनाना शुरू किया."

राजा-महाराज के जमाने के भी सिक्के : उनके पास राजा-महाराजा के जमाने से लेकर अभी तक के सिक्के भी शामिल है जिसमें एक आना, दो आना, छेद वाले सिक्के, घोड़े वाले सिक्के, दमरी, पाई समेत वीआईपी और अनोखे नंबर वाले नोटों के सीरीज़ के साथ इंडियन गवर्नमेंट द्वारा विभिन्न मौक़े पर जारी किए गए सिक्के भी शामिल है जिसमें राम मंदिर शिलान्यास को लेकर जारी किया गया सिक्का भी है. वहीं उनके पास इस्लाम में ख़ास माने जाने वाले 786 नंबर वाले नोटों की सीरीज़ भी है. इसके अलावा उनके पास 1, 2, 5 रुपए के लगभग 70 से ज्यादा सेट मौजूद हैं.

21 सालों से कर रहे करेंसी कलेक्शन : सतीश सिंघल ने इस काम की शुरुआत साल 2004 के करीब की थी और इस काम को करते हुए सतीश सिंघल को लगभग 21 साल हो गए और आज सतीश सिंघल के पास 100 से ज्यादा विदेशी करेंसी और सिक्के हैं.

फरीदाबाद : कहावत है ना शौक बड़ी चीज है और शौक अगर पैशन में बदल जाए तो कहना ही क्या. इसी शौक की वजह से सतीश सिंघल और उनकी पत्नी वंदना सिंघल ने पुराने नोटों का कलेक्शन शुरू किया था और वो कलेक्शन आज एक म्यूजियम में तब्दील हो चुका है.

कई कंट्रीज़ की करेंसी मौजूद : सतीश सिंघल कहते हैं कि "आज मेरे पास वो सिक्के हैं जो सन् 1839 में जारी किए गए थे. भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, पाकिस्तान, भूटान, इंग्लैंड समेत 100 से ज्यादा कंट्रीज़ के सिक्कों और नोटों का भी संग्रह मेरे पास है. मेरे पास 1रूपये के 120 तरह के सिक्के, 2 रूपये के 60 तरह के सिक्के, 5 रूपये के 88 प्रकार के सिक्के हैं. इसके अलावा 1 हजार रुपए का भी सिक्का मेरे पास है, जिसे खास ऑक्शन पर गवर्नमेंट ने जारी किया था."

500 रुपए का सिक्का मौजूद : वे आगे कहते हैं कि "गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर 350 रूपये का सिक्का जारी किया गया था, वो सिक्का भी मेरे पास है. इसके अलावा 200 रूपये का तात्या टोपे का भी सिक्का हमारे पास है. वहीं 500 रूपये का भी सिक्का मेरे पास है जो गवर्नमेंट ने खास दिवस पर जारी किया था. इसके अलावा भारत सरकार ने जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर एक सेट रिलीज़ किया था जिसमें 100, 20, 5, और 1रूपये का सिक्का जारी किया गया था, वो भी मेरे पास है. इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने जो पहली बार 100 रुपए का नोट जारी किया था, जो काफी बड़े साइज में था, उस नोट से लेकर अभी तक जो 100 रूपये का नोट जारी किया गया है, वो भी मेरे पास है."

यूनिक नंबर के नोटों का सेट : सतीश सिंघल ने अपने कलेक्शन के बारे में बताते हुए आगे कहा कि "इसके अलावा मेरे पास उन नोटों का भी सेट है जिसका नंबर यूनिक है, जो इस प्रकार है -

000000

000001

000002

000003

000004

000006

786 नंबर वाले नोटों की सीरीज़ : उन्होंने बताया कि "इसके अलावा मेरे पास 100000, 200000, 300000, 400000,500000 जैसे सीरीज़ के कई नोट है. वहीं मेरे पास 786 डिजिट के भी कई नोट हैं जैसे 000786, 786000,768786, और ये नोट 10 रूपये से लेकर 500 रूपये तक का है. इसके अलावा कई नोट मेरे पास ऐसे भी है जिनका शुरुआती डिजिट 123456, 00100 00200, 00300, 00400 है."

वन साइड प्रिंटेड नोट मौजूद : करेंसी कलेक्शन पर बोलते हुए सतीश सिंघल ने बताया कि "इसके अलावा मेरे पास 100 से ज्यादा देशों के नोट और सिक्के हैं. वहीं अभी तक अमेरिका में जितने भी राष्ट्रपति बने हैं, उन सभी राष्ट्रपति के सम्मान में वहां पर खास सिक्के जारी किये गये थे, वे सभी सिक्के मेरे पास है. मेरे पास हॉन्गकॉन्ग का ऐसा नोट भी है, जो एक साइड से प्रिंटेड है और वहां पर प्रचलन में भी था."

लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम : करेंसी कलेक्शन को लेकर उनको मिले सम्मान पर बोलते हुए सतीश सिंघल ने कहा कि "उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के अलावा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है. इसके अलावा भी मुझे कई बार अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों द्वारा सम्मान भी मिल चुका है."

आपको बता दें सतीश सिंघल की पत्नी वंदना सिंघल का निधन हो चुका है लेकिन इसके बावजूद सतीश सिंघल ने अपने शौक को कभी मरने नहीं दिया और आज भी वे अपने कलेक्शन में नई-नई करेंसी को जोड़ने में लगे हुए हैं. सतीश सिंघल का लक्ष्य है कि वर्ल्ड की तमाम कंट्रीज़ की करेंसी उनके घर स्थित म्यूज़ियम में शामिल हो जिसके लिए वे लगातार अपनी कोशिशें कर रहे हैं.

