पैसा कमाने गोवा गए थे उत्तराखंड के सतीश और जितेंद्र, अग्निकांड में चली गई जान, शोक में गांव

धनोल्टी/टिहरी: रोजगार के लिए गोवा गए टिहरी के दो युवाओं की नाइट क्लब अग्नि कांड में मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. घटना में मारे गए युवाओं के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. दोनों ही युवा नाइट क्लब के स्टाफ में कार्यरत थे. इस अग्निकांड में कुल 25 लोगों की मौत हुई, जिसमें 9 उत्तराखंड के हैं.

जानकारी के मुताबिक, 6 दिसंबर शनिवार रात को गोवा के एक नाइट क्लब में आग लगने के कारण 25 लोगों की मौत हो गई थी. जिसमें उत्तराखंड के मूल निवासी पांच और दिल्ली में रहने वाले उत्तराखंड प्रवासी 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. मरने वालों में दो जितेंद्र सिंह और सतीश सिंह टिहरी गढ़वाल जिले के रहने वाले हैं. 27 वर्षीय सतीश सिंह, टिहरी जाखणीधार ब्लॉक के चाह गडोलिया के रहने वाले हैं, जबकि 22 वर्षीय जितेंद्र सिंह पुत्र सन्ता सिंह, देवप्रयाग तहसील के सकुंल्ड गांव के निवासी हैं.

सकुंल्ड गांव के पूर्व प्रधान सूबेदार हुकुम सिंह का कहना है कि जितेंद्र सिंह के पिता सन्ता सिंह कोरोना काल के दौरान तनाव में आकर लापता हो गए थे, जो आजतक लापता है. जितेंद्र की दो बड़ी बहनें और एक बड़े भाई हैं. जितेंद्र सबसे छोटा बेटा था. दोनों बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है. जबकि बड़ा भाई परिवार की आर्थिकी चलाने के लिए विदेश में होटल में नौकरी कर रहा है. जितेंद्र के गोवा चले जाने के बाद मां घर में अकेली रहती है, जिसका अब घटना की जानकारी के बाद रो-रोकर बुरा हाल है.

पूर्व प्रधान ने बताया कि देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी से मिली जानकारी के अनुसार पोस्टमर्टम के बाद शवों को उत्तराखंड लाया जाएगा. संभवत मंगलवार सुबह शवों के उत्तराखंड पहुंचने की उम्मीद है.