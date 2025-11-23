ETV Bharat / bharat

पुट्टपर्थी में भव्य साईं शताब्दी समारोह: सोने के रथ पर साईं की प्रतिमा, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा समां

सत्य साईं की तस्वीर को सोने के रथ पर जुलूस के साथ कार्यक्रम स्थल पर लाया गया. कलाकारों ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी.

Sathya Sai Centenary Celebrations
श्री सत्य साईं. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 23, 2025 at 7:56 PM IST

4 Min Read
पुट्टपर्थी (आंध्र प्रदेश): श्री सत्य साईं शताब्दी समारोह पुट्टपर्थी में बड़े पैमाने पर मनाया गया. हिल व्यू स्टेडियम में हुए शताब्दी समारोह में वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन, आंध्र प्रदेश के CM नारा चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी, AP के मंत्री लोकेश, त्रिपुरा के गवर्नर इंद्रसेन रेड्डी, तमिलनाडु के मंत्री शेखर बाबू और छत्तीसगढ़ और मेघालय हाई कोर्ट के जज शामिल हुए.

इससे पहले, सत्य साईं की तस्वीर को सोने के रथ पर जुलूस के साथ कार्यक्रम स्थल पर लाया गया. कलाकारों ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी. वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि भगवान श्री सत्य साईं सेवा के मार्ग के प्रतीक हैं. उन्होंने उनकी तारीफ की कि वे मानते थे कि मानवता की सेवा ही माधव सेवा है और वे इसे करते हैं.

श्री सत्य साईं शताब्दी समारोह पुट्टपर्थी में धूमधाम से मनाया गया. (ETV Bharat)

उन्होंने इस बात की तारीफ की कि भले ही सत्य साईं अब मौजूद नहीं हैं, फिर भी सेवा दल उनके बनाए ट्रस्ट के ज़रिए लाखों लोगों के लिए एजुकेशन, मेडिसिन और पीने के पानी जैसे कई सर्विस प्रोग्राम जारी रखे हुए है. उन्होंने सत्य साईं बाबा की आध्यात्मिक शिक्षाओं की तारीफ की, जो पूरी दुनिया में फैली हैं और उनकी बेहतरीन सेवा के लिए.

वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि उन्होंने गरीबों की बिना किसी स्वार्थ के सेवा की और उनका मानना ​​था कि इंसान की सेवा सबसे अच्छी सेवा है और उन्होंने इसे अपनाया. उन्होंने कहा कि सत्य साईं ने पूरी दुनिया में प्यार फैलाया और लाखों लोगों को सेवा के रास्ते पर आगे बढ़ाया. उन्होंने कहा कि अपनी सेवाओं के ज़रिए उन्होंने कई लोगों को पीने का पानी दिया, कई अस्पताल बनवाए. उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कहा कि सत्य साईं ट्रस्ट दुनिया भर के देशों में सेवाएं दे रहा है और इसके लाखों वॉलंटियर हैं.

Sathya Sai Centenary Celebrations
श्री सत्य साईं शताब्दी समारोह में उपराष्ट्रपति, चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी. (PTI)

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि सत्य साईं ने पुण्य भूमि पुट्टपर्थी में एक मकसद के लिए अवतार लिया था. उन्होंने कहा कि सत्य साईं इस दुनिया में एक मकसद के साथ आए थे और उसी मकसद के लिए जिए. उन्होंने कहा कि सत्य साईं अपनी शिक्षाओं से करोड़ों लोगों को प्रभावित कर पाए और अनुशासन, प्रेम और सेवा के बारे में बात की. उन्होंने कहा कि सत्य, नेकी, प्यार, शांति और अहिंसा के सिद्धांतों के साथ एक नया चैप्टर शुरू हुआ है.

Sathya Sai Centenary Celebrations
श्री सत्य साईं शताब्दी समारोह पुट्टपर्थी में धूमधाम से मनाया गया. (PTI)

CM चंद्रबाबू ने कहा कि 1960 में बाबा द्वारा स्थापित श्री सत्य साईं बाबा संस्थानों के साथ सेवाओं ने एक नया रूप लिया है. उन्होंने कहा कि 102 सत्य साईं बाबा स्कूलों में 60 हज़ार लोग पढ़ रहे हैं और ट्रस्ट के अस्पतालों में हर दिन 3000 से ज़्यादा मरीज़ों का इलाज हो रहा है. उन्होंने कहा कि लोगों की प्यास बुझाने के लिए पानी देने पर 550 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. CM चंद्रबाबू ने कहा कि सत्य साईं उत्सव समारोह आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर आयोजित किया जा रहा है.

तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी ने कहा कि सत्य साईं ने लोगों के बीच भगवान के तौर पर अपनी पक्की जगह बनाई है. सत्य साईं ने न सिर्फ यह सिखाया कि लोगों की सेवा ही माधव सेवा है, बल्कि इसे लागू भी किया और शिक्षा, दवा और पीने के पानी की समस्याओं का समाधान किया. उन्होंने कहा कि सत्य साईं बाबा के 140 देशों में भक्त हैं और वे पूरी दुनिया में सेवा कर रहे हैं.

Sathya Sai Centenary Celebrations
श्री सत्य साईं शताब्दी समारोह पुट्टपर्थी में धूमधाम से मनाया गया. (PTI)

रेवंत रेड्डी ने कहा कि सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में शामिल होना एक दुर्लभ मौका है. उन्होंने कहा कि सत्य साईं बाबा ने लोगों को प्यार से जीता और अपनी सेवाओं से एक भगवान के रूप में सभी के दिलों पर अपनी छाप छोड़ी. उन्होंने कहा कि सत्य साईं ट्रस्ट ने ऐसे काम किए हैं जो सरकारें भी नहीं कर सकतीं और गरीबों को KG से PG तक मुफ़्त शिक्षा दी है.

TAGGED:

सत्य साईं शताब्दी समारोह
श्री सत्य साईं बाबा संस्थान
SRI SATHYA SAI BABA INSTITUTE
PUTTAPARTHI SATHYA SAI
SATHYA SAI CENTENARY CELEBRATIONS

ETV Bharat Logo

