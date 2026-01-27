कंबोडियाई महिला के पास मिला सैटेलाइट फोन, लखनऊ पुलिस जांच में जुटी
एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान से लखनऊ से दिल्ली जा रहे कंबोडियाई मुल्क महिला यात्री के पास से मोटरोला का सैटेलाइट फोन बरामद हुआ.
लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सोमवार रात सेटेलाइट फोन बरामद होने से तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं.
एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान से लखनऊ से दिल्ली जा रहे कंबोडियाई मुल्क महिला यात्री के पास से मोटरोला का सेटेलाइट फोन बरामद हुआ, जो कि हवाई यात्रा के दौरान प्रतिबंधत है.
यात्री के पास से सैटेलाइट फोन मिलाने के बाद सीआईएसएफ कर्मियों ने सेटेलाइट फोन के बारे में पूछताछ करने के बाद महिला यात्री को उड़ान से रोक दिया.
सीआईएसफ ने पूछताछ के लिए महिला यात्री को सरोजिनी नगर पुलिस के सुपुर्द कर दिया. पुलिस महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.
कृष्णा नगर एसीपी रजनीश वर्मा ने बताया कि सोमवार रात लगभग 8:00 बजे एक महिला यात्री की बैगेज चेकिंग के दौरान सैटेलाइट फोन बरामद हुआ.
एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ कर्मियों ने महिला को हिरासत में लेते हुए सैटेलाइट फोन के बारे में पूछताछ करते हुए महिला यात्री को सरोजिनी नगर पुलिस के हवाले कर दिया. महिला यात्री अपने पति के साथ कंबोडिया से उत्तर प्रदेश के बौद्ध तीर्थ स्थान में भ्रमण करने आई है.
महिला यात्री रोथा क्रूथ मूल रूप से कंबोडिया की रहने वाली है सोमवार रात्रि 8:00 बजे महिला के होल्ड बैगेज से एक मोटोरोला सैटेलाइट फोन मिला. यात्री अपने पति के साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट नंबर IX-1618 से दिल्ली जा रही थी.
एसीपी कृष्णा नगर ने बताया कि महिला यात्री के पास से बरामद हुआ सेटेलाइट फोन हवाई यात्रा के लिए प्रतिबंधित है. महिला के पास यह फोन कहां से आया, क्या महिला यात्री इस यात्रा के दौरान कंबोडिया से लेकर आई है. इस बारे में महिला यात्री तथा उसके पति से पूछताछ की जा रही है
