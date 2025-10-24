ETV Bharat / bharat

'पुलिस सब इंस्पेक्टर ने 4 बार मेरा रेप किया', लेडी डॉक्टर ने हाथ में लिखा सुसाइड नोट, पूरे महाराष्ट्र में हड़कंप

लेडी डॉक्टर सुसाइड केस में फडणवीस ने तत्काल दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को निलंबित करने का निर्देश दिया है.

mha
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 24, 2025 at 4:17 PM IST

4 Min Read
सतारा: महाराष्ट्र के सतारा जिले के फलटण इलाके में एक महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली. इस मामले में एक पुलिस अधिकारी पर चौंकाने वाले आरोप लगे हैं. फलटण उप-जिला अस्पताल में महिला डॉक्टर की सुसाइड का मामला सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया.

पीड़िता डॉक्टर ने अपने सुसाइड नोट में पुलिस सब इंस्पेक्टर पर चार बार रेप करने का आरोप भी लगाया है. इस खबर से पूरे महाराष्ट्र में हड़कंप मच गया है. इस मामले में एक सुसाइड नोट से पुलिस सब इंस्पेक्टर गोपाल बदने पर यौन उत्पीड़न और दूसरे अधिकारी प्रशांत बनकर पर मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप सामने आए हैं.

इस चौंकाने वाली घटना के बाद, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए. सीएम ने सतारा के एसपी को दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को निलंबित करने का निर्देश दिया है. इस मामले में मिली जानकारी के अनुसार, संबंधित महिला डॉक्टर और पुलिस के बीच पिछले कुछ महीनों से लगातार विवाद चल रहा था. अब जानकारी सामने आ रही है कि पुलिस से मेडिकल जांच रिपोर्ट बदलकर मांगी जा रही थी. महिला डॉक्टर पुलिस की इस मांग का जवाब नहीं दे रही थी. इसी वजह से उनके बीच विवाद हुआ.

बताया जा रहा है कि, इस संबंध में महिला डॉक्टर ने कई सीनियर अधिकारियों से भी शिकायत की थी. उसने कहा था कि, उसके साथ अन्याय हो रहा है और वह अपनी जान दे देगी. आखिरकार गुरुवार (23 अक्टूबर) की रात लेडी डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया. एक युवा डॉक्टर की आत्महत्या की घटना सामने आते ही फलटण शहर के उपजिला अस्पताल समेत चिकित्सा क्षेत्र में हड़कंप मच गया.

अपनी हथेली पर लिखे एक नोट में, पीड़िता ने एसआई गोपाल बडने पर यौन उत्पीड़न और प्रशांत बनकर पर मानसिक शोषण का आरोप लगाया और कहा कि उनके लगातार उत्पीड़न ने उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया. वहीं, युवा डॉक्टर की चचेरी बहन ने मीडिया के सामने आकर गंभीर आरोप लगाए हैं. उसने आरोप लगाया कि, पुलिस मेडिकल जांच रिपोर्ट बदल देती थी. इसके लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था. पीड़िता की चचेरी बहन ने मीडिया को बताया कि, उसकी डॉक्टर बहन कहती थी कि, वह इन सबसे तंग आकर आत्महत्या कर लेगी.

लेडी डॉक्टर की आत्महत्या के बाद गृह राज्य मंत्री, सातारा के पालक मंत्री और सामाजिक महिला कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आईं. महिला आयोग ने इस घटना को गंभीरता से लिया है. मामले में पुलिस सब-इंस्पेक्टर गोपाल बदने और एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. दोनों कल रात से फरार हैं. यह भी बताया जा रहा है कि उनकी तलाश के लिए पुलिस की दो टीमें भेजी गई हैं.

मृतक डॉक्टर के सुसाइड नोट में पुलिस इंस्पेक्टर गोपाल बदने पर यौन उत्पीड़न और प्रशांत बनकर पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। दोनों आरोपी फिलहाल फरार हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले का तुरंत संज्ञान लिया और सतारा के पुलिस अधीक्षक तुषार दोशी से संपर्क किया।

वहीं, गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने बताया कि सतारा पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच रिपोर्ट मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि, पुलिस को मामला दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

फिलहाल, दोनों आरोपी गोपाल बदने और प्रशांत बनकर फरार हैं और उनकी तलाश में पुलिस की दो टीमें लगाई गई हैं. उन्होंने बताया कि मृतक डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे मामले में कुछ और जानकारी मिलने की संभावना है.

