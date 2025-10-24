ETV Bharat / bharat

'पुलिस सब इंस्पेक्टर ने 4 बार मेरा रेप किया', लेडी डॉक्टर ने हाथ में लिखा सुसाइड नोट, पूरे महाराष्ट्र में हड़कंप

सतारा: महाराष्ट्र के सतारा जिले के फलटण इलाके में एक महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली. इस मामले में एक पुलिस अधिकारी पर चौंकाने वाले आरोप लगे हैं. फलटण उप-जिला अस्पताल में महिला डॉक्टर की सुसाइड का मामला सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया.

पीड़िता डॉक्टर ने अपने सुसाइड नोट में पुलिस सब इंस्पेक्टर पर चार बार रेप करने का आरोप भी लगाया है. इस खबर से पूरे महाराष्ट्र में हड़कंप मच गया है. इस मामले में एक सुसाइड नोट से पुलिस सब इंस्पेक्टर गोपाल बदने पर यौन उत्पीड़न और दूसरे अधिकारी प्रशांत बनकर पर मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप सामने आए हैं.

इस चौंकाने वाली घटना के बाद, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए. सीएम ने सतारा के एसपी को दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को निलंबित करने का निर्देश दिया है. इस मामले में मिली जानकारी के अनुसार, संबंधित महिला डॉक्टर और पुलिस के बीच पिछले कुछ महीनों से लगातार विवाद चल रहा था. अब जानकारी सामने आ रही है कि पुलिस से मेडिकल जांच रिपोर्ट बदलकर मांगी जा रही थी. महिला डॉक्टर पुलिस की इस मांग का जवाब नहीं दे रही थी. इसी वजह से उनके बीच विवाद हुआ.

बताया जा रहा है कि, इस संबंध में महिला डॉक्टर ने कई सीनियर अधिकारियों से भी शिकायत की थी. उसने कहा था कि, उसके साथ अन्याय हो रहा है और वह अपनी जान दे देगी. आखिरकार गुरुवार (23 अक्टूबर) की रात लेडी डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया. एक युवा डॉक्टर की आत्महत्या की घटना सामने आते ही फलटण शहर के उपजिला अस्पताल समेत चिकित्सा क्षेत्र में हड़कंप मच गया.

अपनी हथेली पर लिखे एक नोट में, पीड़िता ने एसआई गोपाल बडने पर यौन उत्पीड़न और प्रशांत बनकर पर मानसिक शोषण का आरोप लगाया और कहा कि उनके लगातार उत्पीड़न ने उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया. वहीं, युवा डॉक्टर की चचेरी बहन ने मीडिया के सामने आकर गंभीर आरोप लगाए हैं. उसने आरोप लगाया कि, पुलिस मेडिकल जांच रिपोर्ट बदल देती थी. इसके लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था. पीड़िता की चचेरी बहन ने मीडिया को बताया कि, उसकी डॉक्टर बहन कहती थी कि, वह इन सबसे तंग आकर आत्महत्या कर लेगी.