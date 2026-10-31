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महाराष्ट्र: 12 साल के बेटे की हत्या करने वाले पिता को उम्रकैद, खुद के मरने के डर से ली थी जान

वाठार पुलिस स्टेशन ( ETV Bharat )

सातारा (महाराष्ट्र): सातारा जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक पिता को अपने 12 साल के बेटे की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई है. दोषी व्यक्ति का नाम विजय आनंदराव खटाल (35) है, जो कोरेगांव तालुका के हिवरे गांव का रहने वाला है.

आरोपी विजय खटाल को यकीन हो गया था कि वह कैंसर से मरने वाला है. उसे डर था कि उसका बेटा विक्रम उर्फ प्रणव (उम्र 12), उसकी मौत के बाद तकलीफ में रहेगा. इसलिए, 23 दिसंबर, 2023 को खटाल ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी थी. सबूत मिटाने के लिए, उसने शव को अपने ही गन्ने के खेत में फेंक दिया था.

हत्या का खुलासा होने के बाद कोरेगांव तालुका के वाठार पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था. वाठार थाने के उस समय के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर (API) शिवाजी भोसले ने अपराध का पर्दाफाश किया था और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया था. इसके बाद, उन्होंने जांच पूरी की और कोर्ट में चार्जशीट फाइल की. सातारा जिला एवं सत्र न्यायालय में मुकदमा चला. जिला सरकारी वकील महेश कुलकर्णी और तत्कालीन जिला सहायक सरकारी वकील श्रीमती लकडे ने अभियोजन पक्ष (prosecution) की तरफ से केस लड़ा. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 15 गवाहों की जांच की गई. अदालत के समक्ष साक्ष्यों, गवाहों के बयान और हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के संबंधित निर्णय प्रस्तुत किए गए.