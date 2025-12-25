ETV Bharat / bharat

सतारा में 100 फीट गहरी खाई में गिरी कार, छह लोग घायल, दो गंभीर

सतारा (महाराष्ट्र): महाराष्ट्र के सतारा में गुरुवार दोपहर महाबलेश्वर-पोलादपुर रोड पर एक कार 100 फीट गहरी खाई में गिर गई. इस हादसे में दो परिवारों के छह लोग घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत गंभीर है. हादसा तब हुआ जब वे प्रतापगढ़ जा रहे थे. जानकारी के मुताबिक कार लोहे की रेलिंग तोड़कर खाई में गिर गई.

हादसे में घायल हुए लोगों में शशिकांत माधवराव पंढरीकर , उनकी पत्नी शरयू शशिकांत पंढरीकर और बेटा निखिल शशिकांत पंढरीकर शामिल हैं, जो अमरावती के रहने वाले हैं. वहीं, पल्लवी अभिजीत काशीकर, यशवंत और यशित पुणे के रहने वाले हैं. निखिल और उसकी बहन पल्लवी गंभीर रूप से घायल हैं.

महाबलेश्वर रूरल हॉस्पिटल में इलाज

पुलिस ने बताया कि सभी घायलों का महाबलेश्वर रूरल हॉस्पिटल में प्राइमरी ट्रीटमेंट किया गया और फिर आगे के इलाज के लिए सतारा सिविल हॉस्पिटल भेजा गया. रिपोर्ट के मुताबिक पंढरीकर और काशीकर परिवार के सदस्य गुरुवार को कोल्हापुर से टाटा नेक्सन कार में महाबलेश्वर पहुंचे थे.

दोपहर में प्रतापगढ़ की ओर जाते समय, अंबेनाली घाट में एक मोड़ पर खड़ी ढलान पर ड्राइवर ने गाड़ी से कंट्रोल खो दिया, जिससे कार 100 फीट नीचे खाई में गिर गई. हादसे की जानकारी मिलने पर प्रतापगढ़ और महाबलेश्वर की रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई.