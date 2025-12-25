ETV Bharat / bharat

सतारा में 100 फीट गहरी खाई में गिरी कार, छह लोग घायल, दो गंभीर

महाराष्ट्र के सतारा में गुरुवार दोपहर महाबलेश्वर-पोलादपुर रोड पर एक कार 100 फीट गहरी खाई में गिर गई.

satara
सतारा में 100 फीट गहरी खाई में गिरी कार (सांकेतिक तस्वीर)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 25, 2025 at 10:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सतारा (महाराष्ट्र): महाराष्ट्र के सतारा में गुरुवार दोपहर महाबलेश्वर-पोलादपुर रोड पर एक कार 100 फीट गहरी खाई में गिर गई. इस हादसे में दो परिवारों के छह लोग घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत गंभीर है. हादसा तब हुआ जब वे प्रतापगढ़ जा रहे थे. जानकारी के मुताबिक कार लोहे की रेलिंग तोड़कर खाई में गिर गई.

हादसे में घायल हुए लोगों में शशिकांत माधवराव पंढरीकर , उनकी पत्नी शरयू शशिकांत पंढरीकर और बेटा निखिल शशिकांत पंढरीकर शामिल हैं, जो अमरावती के रहने वाले हैं. वहीं, पल्लवी अभिजीत काशीकर, यशवंत और यशित पुणे के रहने वाले हैं. निखिल और उसकी बहन पल्लवी गंभीर रूप से घायल हैं.

महाबलेश्वर रूरल हॉस्पिटल में इलाज
पुलिस ने बताया कि सभी घायलों का महाबलेश्वर रूरल हॉस्पिटल में प्राइमरी ट्रीटमेंट किया गया और फिर आगे के इलाज के लिए सतारा सिविल हॉस्पिटल भेजा गया. रिपोर्ट के मुताबिक पंढरीकर और काशीकर परिवार के सदस्य गुरुवार को कोल्हापुर से टाटा नेक्सन कार में महाबलेश्वर पहुंचे थे.

दोपहर में प्रतापगढ़ की ओर जाते समय, अंबेनाली घाट में एक मोड़ पर खड़ी ढलान पर ड्राइवर ने गाड़ी से कंट्रोल खो दिया, जिससे कार 100 फीट नीचे खाई में गिर गई. हादसे की जानकारी मिलने पर प्रतापगढ़ और महाबलेश्वर की रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई.

11 साल के लड़के ने सूझबूझ दिखाई
टीम के सदस्य खाई में उतरे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. एक्सीडेंट की वजह से घाट पर बहुत भीड़ जमा हो गई, जिसकी वजह से महाबलेश्वर पुलिस को ट्रैफिक कंट्रोल करना पड़ा. एक्सीडेंट के बाद, कार में बैठे एक 11 साल के लड़के ने सूझबूझ दिखाई और इमरजेंसी नंबर 112 पर कॉल करके एक्सीडेंट की जानकारी दी.

फोन पर एक बच्चे की आवाज सुनकर शुरू में कन्फ्यूजन हुआ कि क्या एक्सीडेंट बस से हुआ है. इसके अलावा, एक्सीडेंट की सही जगह का पता लगाने में मुश्किल होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हुई. रेस्क्यू की कोशिशें एक्सीडेंट की जगह का पता लगाने से ही शुरू करनी पड़ीं. इसके बाद, रेस्क्यू ऑपरेशन ने रफ्तार पकड़ी. रेस्क्यू टीम ने घायलों को खाई से बाहर निकाला और उन्हें महाबलेश्वर रूरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया.

यह भी पढे़ं- फर्जी सिंगापुर जॉब स्कैम: एक ही शख्स ने 500 लोगों को ठगा, हर एक से ली इतनी रकम

TAGGED:

CAR ACCIDENT
CAR FELL INTO GORGE
AMBENALI GHAT
MAHARASHTRA
SATARA ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.