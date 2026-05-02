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उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर पर मोस्ट वांटेड गिरफ्तार, यूपी से क्राइम करके हुए था फरार

खटीमा: सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और एसओजी (Special Operations Group) की संयुक्त टीम को भारत नेपाल सीमा पर बड़ी सफलता मिली है. बनबसा-इंडो नेपाल सीमा पर दो गंभीर धोखाधड़ी मामले के वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान सत्येंद्र सिंह भसीन निवासी पश्चिमी दिल्ली के रूप में हुई है.

आरोपी ने ग्रेटर नोएडा में दो गंभीर धोखाधड़ी के मामले को अंजाम दिया था. यूपी पुलिस की सूचना पर बनबसा बॉर्डर पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. बनबसा-नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल व चंपावत एसओजी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए ग्रेटर नोएडा के दो गंभीर धोखाधड़ी मामलों में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है.

इस ऑपरेशन में थाना बनबसा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल (SSB) व उत्तर प्रदेश पुलिस की CRT/SWAT-2 और SOG टीम शामिल रही. गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान सत्येन्द्र सिंह भसीन पुत्र जसवंत सिंह भसीन निवासी पश्चिमी दिल्ली के रूप में हुई है. थाना बनबसा पुलिस टीम शारदा बैराज क्षेत्र में नियमित गश्त कर रही थी. इसी दौरान नोएडा पुलिस की विशेष टीम से सूचना मिली कि वांछित आरोपी नेपाल सीमा के आसपास है.

सूचना मिलते ही कैनाल गेट चेक पोस्ट पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया. जांच के दौरान नेपाल से लौट रही एक संदिग्ध इनोवा कार को शारदा बैराज पुल के पास रोका गया. पूछताछ में आरोपी ने अपनी पहचान बताई और पुष्टि हुई कि वह नोएडा के धोखाधड़ी मामलों में वांछित है.