ETV Bharat / bharat

सासाराम सीट से राजद प्रत्याशी को मिली जमानत, इस वजह से गढ़वा पुलिस ने किया था गिरफ्तार!

बिहार के सासाराम सीट से राजद प्रत्याशी सतेंद्र साहू को गढ़वा कोर्ट से जमानत मिल गयी है.

Sasaram seat RJD candidate Satendra Sahu got bail from Garhwa court of Jharkhand
कोर्ट परिसर में वकील के साथ राजद प्रत्याशी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 6, 2025 at 7:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गढ़वाः बिहार विधानसभा चुनाव में सासाराम से राजद प्रत्याशी सतेंद्र साह को आज गुरुवार को गढ़वा कोर्ट से जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट से आये अधिवक्ता डॉ. रंजीत सिंह ने जज साहब के सामने अपने तथ्यों के आधार पर अपने मुवक्किल की जमानत कराने मे सफलता पाई

सतेंद्र साहू को गढ़वा जिला में 2004 में हुई डकैती में पुलिस ने अभियुक्त बनाया था. जिसमें गढ़वा कोर्ट द्वारा लाल वारंट जारी किया गया था. उसी के आलोक में सासाराम पुलिस ने सतेंद्र साहू को नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद गिरफ्तार कर गढ़वा पुलिस को सुपुर्द कर दिया था. गिरफ्तारी बाद आज गढ़वा कोर्ट से उन्हें जमानत दे दी गई.

जानकारी देते राजद प्रत्याशी और वकील (ETV Bharat)

वहीं जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद राजद प्रत्याशी सतेंद्र साहू ने कहा कि जिस तरह से विपक्षियों ने षडयंत्र के तहत 21 वर्ष पुराने केस में जेल भेजा था उसकी आज न्यायिक जीत हुई है. उन्होंने कहा कि न्यायलय पर उन्हें पूरा भरोसा था जिसकी आज जीत हुई है. यह जमानत मेरी और मेरे क्षेत्र की जनता की है और यह चुनाव मैं जीत रहा हूं.

इस मामले को लेकर सतेंद्र साहू के वकील रंजीत सिंह ने कहा कि न्यायालय को हमने बताया कि मामला ज्यूडिशियरी था बैगैर गैर-जमानतीय हिरासत में रहने लायक नहीं था जिसके बाद कोर्ड ने इनको बेल दे दिया.

बता दें कि बिहार में इन दिनों विधानसभा चुनाव चल रहा है. नामांकन के दिन राजद प्रत्याशी को बिहार पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर गढ़वा पुलिस को सौंपी थी. जिसके बाद राजद प्रत्याशी को जेल भेजा गया था. उनपर गढ़वा मे वर्ष 2004 मे लूट का मामला दर्ज था.

इसे भी पढ़ें- बिहार चुनाव से पहले गिरफ्तार हुए राजद प्रत्याशी, 21 साल पुराने मामले में हुई कार्रवाई

इसे भी पढे़ं- बसपा प्रत्याशी नागमणि गिरफ्तारः पुलिस के साथ हुई बहस, डीसी कार्यालय परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा - Lok Sabha Election 2024

TAGGED:

डकैती केस में प्रत्याशी गिरफ्तार
SASARAM SEAT RJD CANDIDATE
SATENDRA SAHU GOT BAIL
GARHWA
RJD CANDIDATE GOT BAIL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.