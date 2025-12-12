ETV Bharat / bharat

सरपंच का चुनाव जीता, लेकिन नतीजे आने से पहले हो गई मौत

सरपंच पद के उम्मीदवार चेरला मुरली ( ETV Bharat )

वेमुलावाड़ा (तेलंगाना): तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले के वेमुलावाड़ा मंडल के चिनथलथाना गांव में सरपंच पद के लिए हुए चुनाव में एक प्रत्याशी की मौत हो गई. हालांकि चुनाव नतीजे आने पर उनके विजयी होने पर गांव के लोग भावुक हो गए. बताया जाता है कि सरपंच पद के उम्मीदवार चेरला मुरली (50) की चुनाव प्रचार के दौरान मौत हो गई. वहीं गुरुवार को आए चुनाव परिणाम में उन्होंने अपने विरोधियों को पराजित कर दिया. लेकिन उनकी मौत के बाद अब गांव प्रशासन के अगले कदम का बेसब्री से इंतजार है. इससे पहले चेरला मुरली तीन बार लगातार वार्ड सदस्य के रूप में कार्य भी कर चुके थे. इस बार सरपंच का पद अनुसचित जाति (SC) के लिए आरक्षित होने की वजह से उन्होंने भारतीय राष्ट्र समिति (BRS) और गांववालों के समर्थन से अपना नामांकन दाखिल किया, जिन्हें उनकी लीडरशिप पर पूरा भरोसा था. मुरली ने कैंपेन में सक्रियता से हिस्सा लिया और पूरे गांव में लोगों से जोश के साथ मिले. उन्होंने इस महीने की 4 तारीख की रात तक कैंपेन जारी रखा, परिवारों से मिले और डेवलपमेंट प्लान पर भी चर्चा की.