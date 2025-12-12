ETV Bharat / bharat

सरपंच का चुनाव जीता, लेकिन नतीजे आने से पहले हो गई मौत

तेलंगाना में सरपंच का चुनाव परिणाम आने से पहले ही प्रत्याशी की मौत हो गई.

Sarpanch candidate Cherla Murali
सरपंच पद के उम्मीदवार चेरला मुरली (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 12, 2025 at 2:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वेमुलावाड़ा (तेलंगाना): तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले के वेमुलावाड़ा मंडल के चिनथलथाना गांव में सरपंच पद के लिए हुए चुनाव में एक प्रत्याशी की मौत हो गई. हालांकि चुनाव नतीजे आने पर उनके विजयी होने पर गांव के लोग भावुक हो गए.

बताया जाता है कि सरपंच पद के उम्मीदवार चेरला मुरली (50) की चुनाव प्रचार के दौरान मौत हो गई. वहीं गुरुवार को आए चुनाव परिणाम में उन्होंने अपने विरोधियों को पराजित कर दिया. लेकिन उनकी मौत के बाद अब गांव प्रशासन के अगले कदम का बेसब्री से इंतजार है.

इससे पहले चेरला मुरली तीन बार लगातार वार्ड सदस्य के रूप में कार्य भी कर चुके थे. इस बार सरपंच का पद अनुसचित जाति (SC) के लिए आरक्षित होने की वजह से उन्होंने भारतीय राष्ट्र समिति (BRS) और गांववालों के समर्थन से अपना नामांकन दाखिल किया, जिन्हें उनकी लीडरशिप पर पूरा भरोसा था.

मुरली ने कैंपेन में सक्रियता से हिस्सा लिया और पूरे गांव में लोगों से जोश के साथ मिले. उन्होंने इस महीने की 4 तारीख की रात तक कैंपेन जारी रखा, परिवारों से मिले और डेवलपमेंट प्लान पर भी चर्चा की.

लेकिन, उसी रात दुखद घटना घटी. आधी रात के आसपास, उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ और अचानक हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई. क्योंकि दूसरे कैंडिडेट भी मुकाबले में थे, इसलिए चुनाव के नियमों के हिसाब से पोलिंग कैंसिल नहीं की जा सकती थी. इसलिए, वोटिंग तय समय पर जारी रही. वहीं जब नतीजे घोषित हुए, तो गांववाले भावुक हो गए. मुरली को 730 वोट मिले, और वह 370 वोटों से चुनाव जीत गए. इस नतीजे से पता चलता है कि गांव वालों का उन पर कितना भरोसा, प्यार और इज्जत थी.

चुनाव अधिकारियों ने राज्य चुनाव आयोग को स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें आगे क्या करना है, इस बारे में निर्देश मांगे गए हैं, क्योंकि जीतने वाला उम्मीदवार अब जीवित नहीं है.

इस बीच, चिनथलथाना के ग्रामीण आयोग के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि यह भावुक जीत दिखाती है कि मुरली लोगों से कितनी गहराई से जुड़े हुए थे और लोग कितना पक्का मानते थे कि वह उनके गांव के लिए सही लीडर हैं.

ये भी पढ़ें- गुजरात: सरपंच के घर तीसरे बच्चे का हुआ जन्म, पद से निलंबित

TAGGED:

TELANGANA ELECTIONS
GRAM PANCHAYAT POLLS
DECEASED CANDIDATE
तेलंगाना पंचायत चुनाव
SARPANCH ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.