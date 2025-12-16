ETV Bharat / bharat

तेलंगाना: सरपंच के भाई ने हारे हुए उम्मीदवार के घर में घुसा दिया ट्रैक्टर, छह घायल

कामारेड्डी (तेलंगाना): ग्राम पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के नतीजे घोषित होने के बाद सोमवार को कामारेड्डी जिले में विजयी सरपंच उम्मीदवार के भाई ने हारे हुए उम्मीदवार के घर में ट्रैक्टर घुसा दिया. इसमें छह लोग घायल हो गए. अधिकारियों ने बताया कि घायलों में से दो की हालत गंभीर है. यह घटना जिले के येल्लारेड्डी मंडल के सोमारपेट गांव में हुई.

पुलिस के मुताबिक, भारत राष्ट्र समिति (BRS) द्वारा समर्थित उम्मीदवार बिटला बालाराजू चुनाव हार गए थे. उनके समर्थन में कई ग्रामीण उनके घर पर इकट्ठा हुए थे. जब लोग घर के सामने बैठे थे, तभी कांग्रेस पार्टी द्वारा समर्थित विजयी उम्मीदवार कुरमा पपैया के भाई कुरमा चिरंजीवी ने कथित तौर एक ट्रैक्टर परिसर में घुस गया.

पुलिस के मुताबिक, दो महिलाएं ट्रैक्टर के नीचे कुचल गईं और उन्हें गंभीर चोटें आईं. इनके अलावा चार अन्य लोग भी घायल हुए है, जिनमें पांच साल का बच्चा भी शामिल है. गंभीर रूप से घायल दोनों महिलाओं को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के एक अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जबकि अन्य घायलों को येल्लारेड्डी के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया.

अनियंत्रित हो गया ट्रैक्टर, आरोपी का दावा

पपय्या ने दावा किया कि वह ट्रैक्टर लेकर खेती के काम के लिए जा रहे थे. इसक दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया. हालांकि, बालाराजू के समर्थकों ने आरोप लगाया कि जानबूझकर ट्रैक्टर परिसर में घुसाया गया. समर्थकों ने कहा कि उन्हें चुनाव से पहले भी धमकियां मिली थीं.