National Track Cycling Championship: झारखंड की सरिता कुमारी ने जीता कांस्य, खेल के चौथे दिन राजस्थान का दबदबा
रांची में राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में झारखंड की सरिता कुमारी ने कांस्य पदक जीता है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : November 2, 2026 at 8:32 PM IST
रांचीः राजधानी रांची के खेलगांव स्थित सिदो-कान्हू वेलोड्रोम में चल रही 78वीं सीनियर, 55वीं जूनियर और 41वीं सब-जूनियर राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप के चौथे दिन सोमवार को विभिन्न वर्गों की स्पर्धाओं में खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली. दिन के मुकाबलों में राजस्थान के खिलाड़ियों का दबदबा रहा. वहीं झारखंड की सरिता कुमारी ने महिला एलीट वर्ग की 200 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर राज्य को पदक दिलाया.
इस प्रतियोगिता के चौथे दिन पुरुष जूनियर वर्ग की चार किलोमीटर टीम परस्यूट स्पर्धा में राजस्थान ने 4 मिनट 39.659 सेकेंड का समय लेकर स्वर्ण पदक जीता. मणिपुर की टीम दूसरे और महाराष्ट्र की टीम तीसरे स्थान पर रही. महिला जूनियर वर्ग की तीन किलोमीटर इंडिविजुअल परस्यूट में राजस्थान की अंजलि जाखड़ ने 4 मिनट 14.041 सेकेंड के समय के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया. महाराष्ट्र की मानसी महाजन (4:17.886) को रजत और असम की देवी चबुकधारा (4:18.313) को कांस्य पदक मिला.
सब-जूनियर बालिका वर्ग की चार किलोमीटर स्क्रैच रेस में महाराष्ट्र की गायत्री तांबेवकर ने स्वर्ण और इसी राज्य की राजनंदिनी सोमवंशी ने रजत पदक जीता. पंजाब की गुंतास संधू तीसरे स्थान पर रहीं। वहीं सब-जूनियर बालक वर्ग की पांच किलोमीटर स्क्रैच रेस में राजस्थान के आलोक बिश्नोई ने 6 मिनट 31.786 सेकेंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता. मणिपुर के युमनाम देवजीत सिंह दूसरे और महाराष्ट्र के रुद्रनील पाटिल तीसरे स्थान पर रहे.
महिला जूनियर वर्ग की 200 मीटर स्प्रिंट में अंडमान-निकोबार की नमिता वायलेट ने स्वर्ण पदक जीता. महाराष्ट्र की आभा सोमन को रजत और तमिलनाडु की जय ज्योत्सना ए को कांस्य पदक मिला. पुरुष जूनियर वर्ग की इसी स्पर्धा में मणिपुर के युमनाम सुशील सिंह ने स्वर्ण, मणिपुर के ही हाइड्रोम सूरज सिंह ने रजत और तेलंगाना के रघुकुला थानिश कुमार सिंह ने कांस्य पदक जीता.
पुरुष एलीट वर्ग की 200 मीटर स्प्रिंट में अंडमान-निकोबार के एसोव ने स्वर्ण, आरएसपीबी के एल. रोनाल्डो सिंह ने रजत और अंडमान-निकोबार के डेविड बेकहम ने कांस्य पदक हासिल किया. महिला एलीट वर्ग में आरएसपीबी की कीर्ति रंगास्वामी सी ने स्वर्ण और त्रियाशा पॉल ने रजत पदक जीता. झारखंड की सरिता कुमारी ने तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक अपने नाम किया.
इस प्रतियोगिता के चौथे दिन मुख्य अतिथि आईएएस मनोज कुमार उपस्थित रहे. झारखंड साइकिलिंग संघ के महासचिव शैलेन्द्र पाठक ने उनका स्वागत किया. अतिथियों ने विभिन्न स्पर्धाओं के विजेताओं को पदक और पुरस्कार प्रदान किए. आयोजन में संघ के कोषाध्यक्ष रणवीर सिंह सहित अम्लान कुसुम सिन्हा, रितेश झा, चंदन तिवारी, सुरजीत कुमार और चन्द्र बहादुर सिंह सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं.
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