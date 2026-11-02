ETV Bharat / bharat

National Track Cycling Championship: झारखंड की सरिता कुमारी ने जीता कांस्य, खेल के चौथे दिन राजस्थान का दबदबा

झारखंड की अंतरराष्ट्रीय साइकिलिस्ट सरिता कुमारी अतिथियों के साथ (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः राजधानी रांची के खेलगांव स्थित सिदो-कान्हू वेलोड्रोम में चल रही 78वीं सीनियर, 55वीं जूनियर और 41वीं सब-जूनियर राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप के चौथे दिन सोमवार को विभिन्न वर्गों की स्पर्धाओं में खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली. दिन के मुकाबलों में राजस्थान के खिलाड़ियों का दबदबा रहा. वहीं झारखंड की सरिता कुमारी ने महिला एलीट वर्ग की 200 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर राज्य को पदक दिलाया.

इस प्रतियोगिता के चौथे दिन पुरुष जूनियर वर्ग की चार किलोमीटर टीम परस्यूट स्पर्धा में राजस्थान ने 4 मिनट 39.659 सेकेंड का समय लेकर स्वर्ण पदक जीता. मणिपुर की टीम दूसरे और महाराष्ट्र की टीम तीसरे स्थान पर रही. महिला जूनियर वर्ग की तीन किलोमीटर इंडिविजुअल परस्यूट में राजस्थान की अंजलि जाखड़ ने 4 मिनट 14.041 सेकेंड के समय के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया. महाराष्ट्र की मानसी महाजन (4:17.886) को रजत और असम की देवी चबुकधारा (4:18.313) को कांस्य पदक मिला.