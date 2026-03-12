सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघिन ST- 17 ने तीन शावकों को दिया जन्म, बाघों का कुनबा पहुंचा 50 के पार
सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघिन एसटी-17 अपने तीन शावकों के साथ कैमरा ट्रैप में नजर आई है.
Published : March 12, 2026 at 12:03 PM IST|
Updated : March 12, 2026 at 12:09 PM IST
अलवर : सरिस्का टाइगर रिजर्व में गुरुवार सुबह एक बार फिर खुशखबरी मिली. यहां बाघिन ST-17 ने तीन शावकों को जन्म दिया है. सरिस्का बाघ परियोजना के रेंज अकबरपुर क्षेत्र में कैमरा ट्रैप चित्रों एवं मॉनिटरिंग के आधार पर इन तीन नए शावकों की पुष्टि की गई है. बाघिन एसटी-17 के साथ तीनों शावक कैमरा ट्रैप में स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं. बाघिन एवं शावकों की गतिविधि सामान्य देखी गई है. वन मंत्री संजय शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर खुशी जाहिर की है.
सरिस्का टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर एवं सीसीएफ संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि गुरुवार को कैमरा ट्रैप में बाघिन ST-17 तीन शावकों के साथ नजर आई है. बाघिन एसटी- 17 के तीन नए शावकों को जन्म देने से अब सरिस्का में बाघों का कुनबा बढ़कर 52 हो गया है. सरिस्का में बाघों की यह संख्या अब तक सबसे ज्यादा है. उन्होंने बताया कि कैमरा ट्रैप में बाघिन एवं तीनों नए शावक पूरी तरह स्वस्थ दिखाई दिए हैं. शावकों को जन्म देने के कारण अकबरपुर रेंज में बाघिन ST-17 व नए शावकों की मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है. बाघ मॉनिटरिंग दल को बाघिन एवं उसके शावकों की गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं.
बाघिन ST-17 पहले भी दे चुकी शावकों को जन्म : फील्ड डायरेक्टर कटियार ने बताया कि सरिस्का की बाघिन एसटी-17 इससे पहले भी शावकों को जन्म दे चुकी है. उन्होंने बताया कि बाघिन ST-17 का यह दूसरा सफल प्रजनन है. सरिस्का में बाघिन ST-17 द्वारा तीन शावकों को जन्म सरिस्का बाघ परियोजना में बाघ संरक्षण एवं पुनर्वास कार्यक्रम की सफलता का नतीजा है. इस सफलता से सरिस्का बाघ परियोजना की पारिस्थितिकी को दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होगा एवं बाघ संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता में वृद्धि होगी.
सरिस्का में बढ़ रही शावकों की संख्या : सरिस्का में अब बाघों का कुनबा 52 तक पहुंच गया है. इनमें 11 मेल बाघ, 17 फीमेल बाघ एवं 24 शावक शामिल हैं. सरिस्का में पहली बार बाघों का कुनबा बढ़कर 52 हुआ है. वर्ष 2004-05 में अवैध शिकार के कारण सरिस्का से बाघ पूर्णतः विलुप्त हो गए थे. इस कारण सरकार को वर्ष 2005 में सरिस्का को बाघ विहिन घोषित करना पड़ा था. बाद में वर्ष 2008 में रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान से बाघों के स्थानांतरण द्वारा सरिस्का में बाघ पुनर्वास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया. बाघों के पुनर्वास का यह प्रयास विश्व में अपनी तरह का प्रथम था. उसके बाद सरिस्का में निरंतर प्रबंधन, गहन गश्त, कैमरा ट्रैप मॉनिटरिंग, शिकार प्रजातियों के संवर्धन एवं ग्राम विस्थापन जैसे प्रयासों से बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है.
