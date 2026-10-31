सरदार पटेल की 131वीं जयंती, मई 1948 में मसूरी का आखिरी दौरा, 'कैसल' बना था साक्षी, आज पन्नों में जिंदा हैं यादें
इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने परिवार के पुराने पत्रों और तस्वीरों के जरिए सरदार पटेल के मसूरी दौरे की बातें साझा की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 31, 2026 at 2:10 PM IST
मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी की वादियों में देश के इतिहास से जुड़ी ऐसी यादें भी छिपी हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. कैमल्स बैक रोड स्थित कमला कैसल एस्टेट कभी देश के दो बड़े नेताओं की मेजबानी कर चुका है. मई 1948 में लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यहां ठहरे थे. इसके करीब छह साल बाद मई 1954 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसी भवन में प्रवास किया था. आज वह ऐतिहासिक इमारत अस्तित्व में नहीं है, लेकिन उससे जुड़ी यादें, पत्र और तस्वीरें एक परिवार के पास सुरक्षित हैं.
आज 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती के मौके पर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने अपने परिवार से जुड़ी इन यादों को साझा किया है. उनके पिता दिवंगत आरजीआर भारद्वाज अपने समय के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य थे. उनका निवास कृष्णा निवास एस्टेट कमला कैसल के ठीक नीचे कैमल्स बैक रोड पर था. गोपाल भारद्वाज के मुताबिक, सरदार पटेल का मई 1948 का मसूरी दौरा निजी था और यह उनकी मसूरी की अंतिम यात्रा भी थी.
हार्ट अटैक के बाद डॉक्टरों ने दी थी पहाड़ों में आराम की सलाह: गोपाल भारद्वाज के पारिवारिक संस्मरण के मुताबिक, मार्च 1948 में दिल्ली में सरदार पटेल को दिल का दौरा पड़ा था. चिकित्सकों ने उन्हें पहाड़ी क्षेत्र में आराम करने की सलाह दी थी. इसके बाद मई 1948 में वह स्वास्थ्य लाभ के लिए मसूरी पहुंचे. उनके साथ उनकी पुत्री मणिबेन पटेल भी थीं, जो उनकी देखभाल कर रही थीं.
गोपाल भारद्वाज ने बताया कि, मसूरी प्रवास के दौरान सरदार पटेल, आरजीआर भारद्वाज से मिलने कृष्णा निवास पहुंचे. गोपाल बताते हैं कि सरदार पटेल अपनी पुत्री मणिबेन के विवाह को लेकर चिंतित थे. सरदार पटेल ने पिता को मणिबेन की कुंडली दिखाई और विवाह के संबंध में सलाह ली. उनके पिता ने कुंडली देखने के बाद विवाह योग नहीं होने की बात कही. सरदार पटेल के आग्रह पर विशेष पूजा-अनुष्ठान भी कराए गए. मणिबेन ने आगे चलकर विवाह नहीं किया और अपना पूरा जीवन पिता की सेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण में लगा दिया.
26 मई 1948 का पत्र बना ऐतिहासिक मुलाकात की निशानी: इस मुलाकात का सबसे खास पहलू वह पत्र है, जिसे गोपाल भारद्वाज आज भी अपने परिवार की धरोहर के रूप में संभालकर रखे हुए हैं. उनके मुताबिक, उनके पिता ने 23 मई 1948 को सरदार पटेल के दीर्घ जीवन की कामना के लिए की गई पूजा और प्रार्थना के संबंध में पत्र भेजा था. इसके जवाब में 26 मई 1948 को नई दिल्ली से उप प्रधानमंत्री के निजी सचिव गुलजार सिंह ने पत्र भेजकर आभार व्यक्त किया था.
'पत्र में कृष्णा निवास, कैमल्स बैक रोड, मसूरी का पता दर्ज है. इसमें सरदार पटेल के लंबे जीवन के लिए की गई प्रार्थना का उल्लेख करते हुए धन्यवाद दिया गया है. यह पत्र उस समय की एक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत स्मृति है, जो सरदार पटेल के मसूरी प्रवास को परिवार की यादों से जोड़ती है'.
छह साल बाद नेहरू भी पहुंचे, अपने हाथ से लिखा था धन्यवाद पत्र: कमला कैसल की ऐतिहासिक अहमियत केवल सरदार पटेल तक सीमित नहीं थी. गोपाल भारद्वाज बताते हैं कि मई 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसी भवन में ठहरे थे. नेहरू उनके पिता से मिलने कृष्णा निवास पहुंचे और अपनी जन्मकुंडली बनवाई. गोपाल के मुताबिक, नेहरू ने उनके पिता को जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देते हुए स्वयं पत्र लिखा था. इसके अलावा उनके सचिव की ओर से उर्दू भाषा में भी एक पत्र भेजा गया था. दोनों पत्र आज भी परिवार के पास सुरक्षित हैं.
गोपाल भारद्वाज के पास नेहरू की एक तस्वीर भी है, जिसमें वह कमला कैसल के बाहर बगीचे में खड़े दिखाई देते हैं. इस तरह कमला कैसल का इतिहास देश के दो प्रमुख नेताओं की मसूरी यात्राओं से जुड़ गया.
ऐतिहासिक भवन ध्वस्त, अब उसकी जगह बन रहा आलीशान होटल: गोपाल भारद्वाज का कहना है कि जिस कमला कैसल में सरदार पटेल और पंडित नेहरू ठहरे थे, वह पुराना भवन अब नहीं रहा. उसे ध्वस्त कर वहां आलीशान होटल बनाया जा रहा है. इस बात का उन्हें गहरा दुख है. उनके अनुसार, उस भवन से उनकी कई व्यक्तिगत यादें जुड़ी थीं. उन्होंने इमारत को गिराए जाने से पहले उसकी कुछ तस्वीरें भी ले ली थीं, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए उसकी यादें सुरक्षित रह सकें. यह घटना मसूरी की ऐतिहासिक विरासत को सहेजने की जरूरत पर भी सवाल उठाती है. शहर की पहचान केवल पर्यटन स्थलों और प्राकृतिक सुंदरता से नहीं, बल्कि उन ऐतिहासिक स्थलों से भी बनती है, जिनका संबंध देश के महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों से रहा है. कमला कैसल भले ही आज पुराने स्वरूप में मौजूद नहीं है, लेकिन उससे जुड़े दस्तावेज और तस्वीरें इस बात का प्रमाण हैं कि मसूरी का इतिहास राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं और व्यक्तित्वों से भी जुड़ा हुआ है.
गोपाल भारद्वाज की अपील- आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे यह इतिहास: गोपाल भारद्वाज का कहना है कि उन्होंने सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर ये यादें इसलिए साझा की हैं, ताकि मसूरी की नई पीढ़ी को पता चल सके कि उनके शहर में कभी देश के दो महान नेताओं ने समय बिताया था. उनका मानना है कि ऐसी ऐतिहासिक यादों और दस्तावेजों को पहचानकर संरक्षित करने की जरूरत है. कमला कैसल की इमारत भले ही मिट गई हो, लेकिन उससे जुड़े पत्र, तस्वीरें और पारिवारिक संस्मरण आज भी मसूरी के इतिहास का एक अनमोल अध्याय हैं.
कांग्रेस ने दी इंदिरा गांधी और सरदार पटेल को श्रद्धांजलि: पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी के शहादत दिवस और स्व. सरदार वल्लभभाई पटेल के जन्मदिवस पर कांग्रेस ने आज देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. गणेश गोदियाल समेत कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी और स्वर्गीय सरदार वल्लभभाई पटेल की फोटो पर माल्यार्पण करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित की.
इस मौके पर गणेश गोदियाल ने बताया कि आज दोनों नेताओं के योगदान से भारत विश्व शक्ति के रूप में स्थापित हैं. उनके द्वारा देश के प्रति किए योगदान से प्रेरणा लेकर हम सभी ने संकल्प लिया है कि अपने सामर्थ्य अनुसार उन्हें के पदचिन्हों पर चलते हुए देश के हित में काम करेंगे.
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