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सरदार पटेल की 131वीं जयंती, मई 1948 में मसूरी का आखिरी दौरा, 'कैसल' बना था साक्षी, आज पन्नों में जिंदा हैं यादें

सरदार पटेल की 131वीं जयंती, मई 1948 में मसूरी का आखिरी दौरा ( PHOTO- Gopal Bhardwaj )

मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी की वादियों में देश के इतिहास से जुड़ी ऐसी यादें भी छिपी हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. कैमल्स बैक रोड स्थित कमला कैसल एस्टेट कभी देश के दो बड़े नेताओं की मेजबानी कर चुका है. मई 1948 में लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यहां ठहरे थे. इसके करीब छह साल बाद मई 1954 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसी भवन में प्रवास किया था. आज वह ऐतिहासिक इमारत अस्तित्व में नहीं है, लेकिन उससे जुड़ी यादें, पत्र और तस्वीरें एक परिवार के पास सुरक्षित हैं.

आज 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती के मौके पर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने अपने परिवार से जुड़ी इन यादों को साझा किया है. उनके पिता दिवंगत आरजीआर भारद्वाज अपने समय के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य थे. उनका निवास कृष्णा निवास एस्टेट कमला कैसल के ठीक नीचे कैमल्स बैक रोड पर था. गोपाल भारद्वाज के मुताबिक, सरदार पटेल का मई 1948 का मसूरी दौरा निजी था और यह उनकी मसूरी की अंतिम यात्रा भी थी.