सरस आजीविका मेला 2025: भारत मंडपम में लगीं 150 स्टॉल, हजारों देसी उत्पाद उपलब्ध
सरस आजीविका मेला 2025 14 से 27 नवंबर तक दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित हो रहा है, जो 44वें आईआईटीएफ का हिस्सा है.
Published : November 16, 2025 at 3:50 PM IST
सुरभि गुप्ता
नई दिल्ली: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम सरस आजीविका मेला 2025 (SARAS Aajeevika Mela 2025) अब भारत के जमीनी स्तर के उद्यम के उत्सव के रूप में चल रहा है, जो ग्रामीण शिल्पियों को प्रदर्शनी स्थल के साथ-साथ ऋण, डिजिटल प्लेटफॉर्म और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन भी प्रदान कर रहा है.
"परंपरा, कला, शिल्प और संस्कृति" थीम के साथ, इस मेले का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिए सरकारी सुविधा प्रदान करना है, जिसके तहत उन्हें निःशुल्क स्टॉल, रियायती लॉजिस्टिक्स, ऋण और डिजिटल बाजार तक पहुंच प्रदान की जाएगी, ताकि वे स्वयं सहायता समूहों की सदस्य से आत्मविश्वास से भरपूर उद्यमी बन सकें.
कई महिलाओं के लिए पहला बड़ा अवसर
कई महिलाओं के लिए, आईआईटीएफ (भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला) पहली बार है जब उनकी कला राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची है. उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल की एक आभूषण कारीगर मोमिना बेगम ने कहा कि आईआईटीएफ में यह उनका पहला अवसर था. उन्होंने कहा, "मुझे इतना बड़ा मंच कभी नहीं मिला. हम घर पर हाथ से बंगाली आभूषण बनाते हैं और अब हम इन्हें पूरे भारत में लोगों को बेच सकते हैं. मंत्रालय ने हमारी बहुत मदद की."
दूसरों के लिए, यह मेला काफी बदलाव लेकर आया है. पंजाब के मानसा से आए एक खाद्य उद्यमी, जो हल्दी से बनी पंजीरी, हाथ से बने बिस्कुट, कोल्ड-प्रोसेस्ड तेल और मसाले लेकर आए थे, ने बताया कि यह समर्थन सिर्फ स्टॉल लगाने तक ही सीमित नहीं था. उन्होंने कहा, "हमें खुशी है कि मंत्रालय ने पंजाब से हमें चुना. उन्होंने दिल्ली में हमारे रहने की भी व्यवस्था की. अब हम पूरे देश में अपने प्रोडक्ट्स और सेवाएं बेच रहे हैं."
विस्तार और रोजगार को बढ़ावा देने वाले ऋण
कई कारीगरों ने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए मंत्रालय की ऋण सहायता का उपयोग किया है. कश्मीर की आरी कढ़ाई विक्रेता सीता ने ईटीवी भारत को बताया कि इस मंच ने न केवल बिक्री को बढ़ावा दिया, बल्कि उनके बाजार का स्थायी रूप से विस्तार भी किया. उन्होंने कहा, "पिछले साल अलग-अलग राज्यों से कई ग्राहकों ने मुझसे और खरीदारी करने के लिए संपर्क किया. इस अनुभव ने मेरे व्यवसाय को बदल दिया."
सीता ने बताया कि उन्हें 1.5 लाख रुपये का ऋण मिला, जिसका इस्तेमाल उन्होंने मेले के लिए कच्चा माल खरीदने और सामान तैयार करने में किया. जैसे-जैसे उनका व्यवसाय बढ़ता गया, उन्होंने 12 अन्य महिलाओं को भी रोजगार दिया. उन्होंने गर्व से कहा, "इस स्टॉल ने सिर्फ मुझे ही नहीं, बल्कि मेरे पूरे समूह को रोजगार दिया है."
e-SARAS: ग्रामीण शिल्प को ऑनलाइन ले जाना
स्वयं सहायता समूह कारीगरों के लिए साल भर आय सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने ई-सारस डिजिटल मार्केटप्लेस भी विकसित किया है. प्लेटफॉर्म के प्रबंधक देवरत ने बताया कि यह मॉडल कैसे निरंतर आय सुनिश्चित करता है. उन्होंने कहा, "हम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से सीधे उत्पाद खरीदते हैं और उन्हें अग्रिम भुगतान करते हैं. अगर कोई उत्पाद अच्छी तरह बिकता है, तो हम उसे दोबारा ऑर्डर करते हैं. ग्राहक साल भर इन उत्पादों को ऑनलाइन खरीद सकते हैं. इससे कारीगरों को जीवन भर की आजीविका का एक स्थिर साधन मिलता है."
यह प्लेटफॉर्म आईआईटीएफ में विजिबिलिटी प्राप्त करने वाले कारीगरों को आने वाले लोगों की संख्या को निरंतर डिजिटल मांग में बदलने में मदद करता है.
शिल्प, संस्कृति और आत्मनिर्भर भारत
31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कारीगर मेले में हजारों उत्पाद लेकर आए हैं, जिनमें हथकरघा साड़ियां और बांस की कलाकृतियां से लेकर जैविक मसाले और पारंपरिक नाश्ते तक शामिल हैं. यह पहल आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और सरकार के 'वोकल फॉर लोकल' अभियान को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है.
इस साल का मेला लखपति दीदी पहल को भी बढ़ावा दे रहा है, जो ग्रामीण महिलाओं को सालाना कम से कम ₹1 लाख से लेकर अधिकतम कई लाख रुपये तक कमाने में मदद करने के लिए विकसित एक प्रमुख परियोजना है. स्टॉल की जगहें उन राज्यों के अनुसार आवंटित की जाती हैं, जहां लखपति दीदी बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जो जमीनी स्तर पर आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
प्रदर्शनी स्थल पर बड़ा ग्रामीण बाजार
हस्तशिल्प: असम की बांस कला और जलकुंभी उत्पादों से लेकर, बिहार की मधुबनी पेंटिंग और सिक्की कला, हरियाणा के टेराकोटा और धातु उत्पादों से लेकर पश्चिम बंगाल के जूट के हैंडबैग तक, इन स्टॉलों में क्षेत्रीय प्रेरित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है. ओडिशा के सबाई हस्तशिल्प, गुजरात और गोवा के लकड़ी के खिलौने, कर्नाटक के आभूषण और पूर्वोत्तर के सजावटी सामान भी उपलब्ध हैं.
हथकरघा: आगंतुकों को विभिन्न प्रकार की रेशमी और सूती साड़ियां, हिमाचल और कश्मीर के ऊनी शॉल, बंगाल के कांथा सिले हुए कपड़े, तेलंगाना और केरल की विशिष्ट साड़ियां, राजस्थान का चमड़ा शिल्प और उत्तर प्रदेश की हथकरघा चादरें मिलेंगी.
खाद्य उत्पाद: कहा जा सकता है कि कारीगरों के पास जैविक दालों, उत्तर प्रदेश से चावल और शहद, केरल से मसाले और कॉफी, छत्तीसगढ़ से महुआ लड्डू, सिक्किम से चाय, झारखंड से काजू और बेसन तथा उत्तराखंड से हर्बल उत्पादों की एक विशाल विविधता है.
आजीविका को बनाए रखने वाला मंच
मेले का हर स्टॉल एक ऐसी महिला की कहानी पेश करता है जो कौशल और परंपरा का इस्तेमाल करके आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल कर रही है. कई लोगों के लिए, आईआईटीएफ सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि स्थिर आय, डिजिटल खोज और दीर्घकालिक विकास का लॉन्चपैड है.
ब्याज मुक्त या कम ब्याज दर वाले ऋण, लॉजिस्टिक सहायता, निःशुल्क स्टॉल, राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार-प्रसार और अब एक सशक्त ऑनलाइन बाजार उपलब्ध कराकर, ग्रामीण विकास मंत्रालय यह सुनिश्चित कर रहा है कि भारत की ग्रामीण शिल्पकार महिलाएं स्थानीय मेलों से निकलकर राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं.
पूरे मेले में भारी भीड़ की उम्मीद के साथ, सरस आजीविका मेला 2025 इस बात का प्रमाण है कि ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाकर किस प्रकार पारंपरिक शिल्प को पुनर्जीवित किया जा सकता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है, साथ ही भारत की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाया जा सकता है.
कारीगरों का कहना है कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत के सपने को साकार करने में मदद कर रही है, जहां हर कुशल महिला लखपति दीदी बनने की आकांक्षा रख सकती है. यह मेला 14 से 27 नवंबर तक दिल्ली स्थित भारत मंडपम के हॉल 8, 9 और 10 में 44वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) का हिस्सा बनकर आयोजित हो रहा है, जिसमें 300 से ज्यादा महिला कारीगर लगभग 150 स्टॉलों पर हस्तनिर्मित उत्पाद बेच रही हैं.
