डीजीपी पहुंचीं चाईबासाः जवानों का बढ़ाया उत्साह, नक्सलियों को सरेंडर करने की सलाह

सारंडा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ के बाद झारखंड डीजीपी ने चाईबासा का दौरान कर जवानों का उत्साह बढ़ाया.

Jharkhand DGP Tadasha Mishra visited Chaibasa to boost morale of police jawans
ऑपरेशन में शामिल जवानों की टीम (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 24, 2026 at 5:51 PM IST

रांचीः झारखंड पुलिस के दौरान नक्सलों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी सफलता से उत्साहित झारखंड के डीजीपी तदाशा मिश्रा शनिवार को अभियान में शामिल जवानों और अधिकारियों का उत्साह बढ़ाने के लिए चाईबासा पहुंचीं. डीजीपी ने चाईबासा से नक्सलियों को यह चेतावनी दी है कि वह आत्मसमर्पण करें या फिर एनकाउंटर के लिए तैयार रहें.

नक्सलियों को सबसे बड़ा झटका

झारखंड डीजीपी तदाशा मिश्रा ने चाईबासा में हाल ही में चलाए गए संयुक्त अभियान को नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक झटका बताया है. उन्होंने कहा कि इस अभियान से कोल्हान और सारंडा के नक्सल प्रभावित इलाकों में माओवादी संगठन की कमर टूट चुकी है. अब बचे-खुचे नक्सलियों के पास मुख्यधारा में लौटने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है.

जानकारी देतीं झारखंड डीजीपी (ETV Bharat)

पुख्ता खुफिया जानकारी पर चला अभियान

डीजीपी ने बताया कि 22 और 23 जनवरी को चाईबासा एसपी अमित रेणु को गुप्त इनपुट मिला था कि भाकपा (माओवादी) के शीर्ष नक्सली अनल उर्फ पतिराम मांझी और अनमोल उर्फ सुशांत अपने सशस्त्र दस्ते के साथ छोटानागरा थाना क्षेत्र के कुमड़ीह और बहदा गांव के जंगली-पहाड़ी इलाकों में डेरा डाले हुए हैं. इसी सूचना पर झारखंड पुलिस, कोबरा 209 बटालियन, सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी कर विशेष अभियान शुरू किया.

इस अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच कई दौर की भयंकर गोलीबारी हुई. नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग की लेकिन सुरक्षा बलों ने संयमित और घातक जवाब दिया. नक्सली जंगल में भागे तो सघन सर्च ऑपरेशन चलाया गया. इस दौरान 17 नक्सलियों के शव बरामद हो गए, जिनमें संगठन के बड़े नेता शामिल हैं.

जानकारी देते आईजी सीआरपीएफ (ETV Bharat)

करोड़ों के इनामी नक्सली मारे गए

इस मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों में अनल उर्फ पतिराम मांझी सबसे बड़ा नाम है, उसके सिर पर झारखंड में 1 करोड़, ओडिशा में 1.20 करोड़ और एनआईए से 15 लाख रुपये का इनाम था. वहीं अनमोल उर्फ सुशांत पर झारखंड में 25 लाख और ओडिशा में 65 लाख का इनाम घोषित था. अन्य मारे गए नक्सलियों में अमित मुंडा, पिंटू लोहरा, लालजीत उर्फ लालू, समीर सोरेन, रापा उर्फ पावेल, राजेश मुंडा, बुलबुल अलदा, बबिता, पूर्णिमा, सुरजमुनी, जोंगा, सोमबारी पूर्ति, सोमा होनहागा, मुक्ति होनहागा और सरिता शामिल हैं. इन सभी पर झारखंड-ओडिशा में कई हत्या, लूट और विस्फोट जैसे गंभीर मामले दर्ज थे.

सारंडा में पुलिस ऑपरेशन में मारे गये उग्रवादियों की तस्वीर (झारखंड पुलिस)

हथियारों का भंडार जब्त

सारंडा में सर्च के दौरान नक्सली ठिकानों से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं. इसमें 4 एके- 47 राइफल, 1 एकेएम, 4 इंसास, 3 एसएलआर, 3 .303 राइफल, असंख्य कारतूस और दैनिक सामान शामिल हैं. इससे नक्सलियों की हथियार क्षमता को बड़ा झटका लगा है. डीजीपी तदाशा मिश्रा ने बताया कि चाईबासा और आसपास के इलाकों में पिछले तीन सालों से नक्सल विरोधी अभियान तेज हैं. इस दौरान 183 नक्सलियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जबकि पहले मुठभेड़ों में 11 नक्सली मारे गए थे. अब इस अभियान से संगठन को अपूरणीय क्षति पहुंची है.

सारंडा में पुलिस में बरामद हथियार की तस्वीर (झारखंड पुलिस)

सुरक्षा कैंपों से बढ़ा ग्रामीणों का भरोसा

डीजीपी ने बताया कि उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में नए सुरक्षा कैंप लगाने से नक्सल गतिविधियां थम गई हैं और स्थानीय लोगों का विश्वास बढ़ा है. डीजीपी ने नक्सलियों से अपील की कि वे हथियार त्यागकर सरेंडर कर दें, वरना अभियान जारी रहेगा.

17 शवों का पोस्टमार्टम शुरू

वहीं दूसरी तरफ मारे गए नक्सलियों के शवों का कड़ी सुरक्षा के बीच पोस्टमार्टम भी शुरू कर दिया गया है. चाईबासा के एसपी अमित रेणु ने बताया कि चुकी शवों की संख्या 17 है इसलिए पोस्टमार्टम में समय लगेगा. इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. चाईबासा एसपी ने बताया कि मारे गए नक्सलियों के परिजनों ने उनके शवों के लिए चाईबासा पुलिस से संपर्क किया है. आवश्यक कार्रवाई करने के बाद मारे गए नक्सलियों के शव उनके परिजनों को सौंप दिए जाएंगे. जिन नक्सलियों के शवों का कोई दावेदार नहीं होगा उनका कुछ दिन तक इंतजार किया जाएगा.

पुलिस ऑपरेशन में बरामद हथियार (ETV Bharat)

संपादक की पसंद

