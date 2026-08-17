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मोनी कुमारी ने फतह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, माइनस डिग्री तापमान और बर्फीले तूफान के बीच फहराया तिरंगा

मोनी कुमारी ने 5,643 मीटर ऊंचे माउंट एल्ब्रुस पर फहराया तिंरगा ( सौ. मोनी कुमारी )

सारण : बिहार की बेटी ने एक बार फिर से अपनी लगन, मेहनत और जुनून से ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. घर और बैंक की जिम्मेदारी निभाते हुए सारण की बहू ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी को फतह कर लिया है. बिहार ग्रामीण बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत मोनी कुमारी ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस (5,643 मीटर) को सफलतापूर्वक फतह कर बिहार और अपने परिवार का नाम रोशन किया है. उन्होंने यह उपलब्धि 14 अगस्त 2026 की सुबह हासिल की.

बिहार की मोनी कुमारी की ऐतिहासिक उपलब्धि : 15 अगस्त को शिखर आरोहण की योजना थी, लेकिन पर्वत पर खराब मौसम को देखते हुए सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने एक दिन पहले ही समिट पूरा किया. मोनी कुमारी ने 10 अगस्त से अपने माउंट एल्ब्रुस अभियान की शुरुआत की थी. अभियान के दौरान उन्हें अत्यधिक ठंड, तेज हवाओं, बर्फबारी, कम ऑक्सीजन, बर्फ से ढके कठिन रास्तों और मौसम में अचानक होने वाले बदलाव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा.

देखें वीडियो (सौ. मोनी कुमारी)

खराब मौसम और कठिन चुनौतियां : कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प, साहस और आत्मविश्वास के साथ चोटी पर तिरंगा फहराने में सफलता हासिल की. यह मोनी कुमारी की दूसरी बड़ी अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोहण उपलब्धि है. इससे पहले दिसंबर 2025 में उन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो का सफलतापूर्वक आरोहण किया था. वह बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स (BMC) भी पूरा कर चुकी हैं.