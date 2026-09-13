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सरबजीत ने दिव्यांगता को बनाया अपनी ताकत, स्वरोजगार का मार्ग दिखाया, 22 गांवों की 3000 से अधिक महिलाएं कमा रहीं 10-15 हजार महीना

सरबजीत कौर आज एक साधारण ग्रामीण महिला से आगे बढ़कर सामुदायिक समन्वयक की भूमिका निभा रही हैं. वह प्रतिदिन अपनी ई-ट्राईसाइकिल से गांव जाती हैं और महिलाओं से मिलकर उन्हें स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करती हैं. वह रोजाना चार से पांच बैठकें आयोजित करती हैं ताकि महिलाओं को प्रोत्साहित कर सकें और उन्हें स्वयं सहायता समूहों में शामिल होने के लिए प्रेरित कर सकें.

एचएमईएल ने दिया अवसर समूह के कार्यों और गतिविधियों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए, एचएमईएल की सहयोगी संस्था 'हैंड इन हैंड' ने उन्हें आगे काम करने का अवसर दिया. एचएमईएल ने सरबजीत कौर को एक ई-ट्राईसाइकिल भी प्रदान की. इसके बाद, सरबजीत ने इसे अपनी ताकत बनाकर गांव में घर-घर जाकर महिलाओं को जागरूक करना शुरू कर दिया. वह जागरूकता फैलाने के लिए ई-ट्राईसाइकिल पर घर-घर जाकर महिलाओं से संपर्क करती हैं.

माध्यमिक स्तर तक पढ़ाई कर चुकी सरबजीत कौर ने बताया, "लगभग छह साल पहले, दिव्यांगता की वजह से वह घर पर सिलाई का काम करती थीं. साल 2017 में जब एचएमईएल ने गांव में स्वयं सहायता समूह बनाने की पहल शुरू की, तो वह भी इसमें शामिल हो गईं. इसके बाद उन्होंने महिलाओं को एकजुट करके उन्होंने 2018 में 'श्री गुरु रविदास स्वयं सहायता समूह' की स्थापना की."

छह साल पहले स्वयं सहायता समूह के साथ शुरू किया था काम एचएमईएल द्वारा उपलब्ध कराई गई पशु चारा, बेकरी, सिलाई और ट्रैक्टर से चलने वाली सीडर मशीन सहित लगभग 10 इकाइयां गांव की महिलाओं द्वारा चलाई जा रही हैं. सरबजीत कौर, जो कभी स्वयं सहायता समूह की नियमित सदस्य थीं, अब सामुदायिक समन्वयक के रूप में काम कर रही हैं और गांव की महिलाओं के लिए एक आदर्श बन गई हैं. सरबजीत कौर ने छह साल पहले स्वयं सहायता समूह के साथ काम करना शुरू किया था.

सरबजीत ने शारीरिक अक्षमताओं को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाया. यही वजह है कि उन्होंने स्वयं स्वरोजगार में संलग्न होने के साथ-साथ 22 गांवों की 3000 से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भी दिखाया है.

दिव्यांगता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक अलग क्षमता है. जब कोई व्यक्ति अपनी शारीरिक या मानसिक चुनौतियों को स्वीकार करता है और कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता है, तो वह अपनी दिव्यांगता को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल देता है. इसकी मिसाल बनी हैं सेखु गांव की रहने वाली सरबजीत कौर.

बठिंडा (पंजाब) : पंजाब के बठिंडा जिले के तलवंडी साबो तहसील में स्थित सेखु (Sekhu) गांव आज ग्रामीण महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया है. गांव की हर तीसरी गृहणी स्वरोजगार से जुड़कर न केवल अपने परिवार को आर्थिक मजबूती प्रदान कर रही है, बल्कि वह आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी भी लिख रही है.

महिलाओं को समझातीं सरबजीत कौर. (ETV Bharat)

"मैंने महिलाओं को समझाया कि आत्मनिर्भर बनने के लिए हमेशा बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि छोटे-छोटे प्रयास भी मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं. इन प्रयासों से महिलाओं की सोच में बदलाव आया और आज 22 गांवों में स्वयं सहायता समूह गठित हो चुके हैं, जिनमें 3000 से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं." - सबरजीत कौर, सदस्य, स्वयं सहायता समूह

सरबजीत कौर ने कहा कि "एचएमईएल ने गांव में बेकरी, पशु चारा, सिलाई, ट्रैक्टर-चालित सीडर सहित लगभग 10 इकाइयां उपलब्ध कराई हैं. इन इकाइयों के माध्यम से महिलाएं मिलकर काम कर रही हैं और अपनी मेहनत से आय अर्जित करके अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही हैं."

सरबजीत कौर कहती हैं कि उन्हें फिलहाल मासिक वेतन मिल रहा है. लेकिन इससे वे अपने परिवार की आर्थिक मदद कर पा रही हैं और अपने बेटे को अच्छी शिक्षा भी दे पा रही हैं. उनका सपना है कि उनका बेटा उच्च शिक्षा प्राप्त करे और जीवन में आगे बढ़े.

इस बारे में सबरजीत ने कहा, "दूसरी महिलाओं ने भी हमसे पूछा कि आपने यह काम कैसे शुरू किया, हमें भी बताइए. तब मैंने उन्हें समझाया और इसी तरह धीरे-धीरे और भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ती गईं. फिर हमने उन्हें अलग-अलग काम दिए. उदाहरण के लिए, कई महिलाओं को सिलाई और फ्राइंग पसंद थी, इसलिए हमने उन्हें मशीनें दीं और उन्हें प्रशिक्षण भी दिया. कुछ महिलाओं को खाना पकाने का शौक था, इसलिए हमने उन्हें बेकरी का काम दिया. कुछ महिलाओं को थैला बनाना सिखाया गया. इसी तरह, हमें नोटबुक बनाने का भी प्रस्ताव मिला."

महिलाओं को सिलाई का काम की जानकारी देतीं सरबजीत. (ETV Bharat)

"इस स्वयंसहायता समूह में तैयार किए गए उत्पादों के ऑर्डर दूर-दूर से आते हैं और इन ऑर्डरों को पूरा करने के लिए वे गांव के स्वयंसहायता समूह में कार्यरत महिलाओं की मदद लेती हैं. वे स्वयंसहायता समूह के माध्यम से प्रति माह 10 से 15 हजार रुपये कमाती हैं." - सबरजीत कौर, सदस्य, स्वयंसहायता समूह

महिलाओं के घरों में जाकर उन्हें समझाया?

सरबजीत कौर ने बताया कि जब वे घरों में जाकर महिलाओं को समझाती थीं कि आपको भी इस समूह में शामिल होना चाहिए, तो उन्हें कई सवालों का सामना करना पड़ता था. उदाहरण के लिए, महिलाएं कहती थीं कि हम बाहर कैसे जाएंगे, घर का बहुत काम है, हमारे पास यह काम करने का समय ही नहीं है. तब उन्होंने उन्हें समझाया कि हमें हर काम के लिए समय निकालना होगा. अगर हम इस काम के लिए दिन में सिर्फ 2 घंटे दें, तो एक महीने में 60 घंटे हो जाएंगे. अगर आप इन 60 घंटों की मेहनत से खुद कमाती हैं, तो आपको को अपनी कमाई पर गर्व होगा. और आपको को अपना पैसा खर्च करने के लिए किसी से नहीं पूछना पड़ेगा."

स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ सरबजीत. (ETV Bharat)

इस संबंध में स्वयं सहायता समूह में कार्यरत सतवीर कौर कहती हैं कि सरबजीत कौर द्वारा दिखाए गए मार्ग के कारण ही वह आज अपने पैरों पर खड़ी हैं. गांवों में रोजगार के बहुत कम साधन हैं, लेकिन स्वयं सहायता समूह बनाकर सरबजीत कौर ने गांव की महिलाओं को रोजगार प्रदान किया.

इसी प्रकार स्वयं सहायता समूह की सदस्य सतवीर कौर ने कहा, "हमने समाज में एक अलग दर्जा स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है. आज, घरेलू कामों के साथ-साथ, हम स्वयं सहायता समूहों में काम करके प्रति माह 10 से 15 हजार रुपये की आय अर्जित कर रहे हैं. इससे हम अपने परिवार का आर्थिक रूप से भरण-पोषण कर रहे हैं."

सतवीर कौर ने कहा कि "उन्हें परिवार में एक अलग तरह का सम्मान प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है." उन्होंने कहा कि सरबजीत को देखने के बाद ही उन्होंने आगे बढ़ने का यह प्रयास किया.

अध्ययन करतीं सरबजीत कौर. (ETV Bharat)

आत्मनिर्भरता की एक कहानी

सरबजीत कौर की कहानी यह साबित करती है कि अगर इच्छाशक्ति और अवसर मिल जाए तो कोई भी चुनौती किसी व्यक्ति की प्रगति में बाधा नहीं बन सकती. उनकी यात्रा न केवल आत्मनिर्भरता की कहानी है, बल्कि गांव की सैकड़ों महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक प्रेरणादायक उदाहरण भी है.

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