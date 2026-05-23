'खरीफ फसलों का MSP किसानों के साथ धोखा': संयुक्त किसान मोर्चा का 27 मई से देशव्यापी आंदोलन का बड़ा ऐलान
संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने केंद्र सरकार पर एक 'झूठा' एमएसपी (MSP) सिस्टम लागू करने का आरोप लगाया है.
Published : May 23, 2026 at 5:27 PM IST
चंडीगढ़ः संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने 27 मई से देशव्यापी आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है. शुक्रवार, 22 मई को संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान संगठनों और कृषि मजदूरों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. इस बैठक में मोर्चा ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के आदेश और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की साल 2026-27 की खरीफ फसल की मूल्य नीति रिपोर्ट की कॉपियां (प्रतियां) जलाने की अपील की है.
सीएसीपी कृषि मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक विशेषज्ञ सलाहकार संस्था है, जो खरीफ और रबी सीजन की अधिसूचित फसलों के लिए एमएसपी की सिफारिश करती है.
संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने केंद्र सरकार पर एक 'झूठा' एमएसपी (MSP) सिस्टम लागू करने का आरोप लगाया है. किसानों ने कहा कि सरकार तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ किसानों पर डाल रही है. केंद्र सरकार खाद के संकट से निपटने में पूरी तरह नाकाम रही है और कालाबाजारी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है.
मोर्चा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने में असफल रही है. खरीफ सीजन से पहले यूरिया और डीएपी (DAP) जैसे खादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई. सरकार की आर्थिक और विदेश नीतियों के कारण ही तेल और खाद की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है.
एमएसपी में बढ़ोतरी किसानों के साथ धोखा
संयुक्त किसान मोर्चा ने हाल ही में खरीफ फसलों के लिए घोषित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसानों के साथ एक "धोखा" करार दिया है. मोर्चा ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय किसान आयोग (जिसकी अध्यक्षता एम.एस. स्वामीनाथन ने की थी) द्वारा अनुशंसित फॉर्मूले को अपनाने में पूरी तरह नाकाम रही है, जिसमें "व्यापक लागत (C2) + 50 प्रतिशत मुनाफा" के आधार पर एमएसपी तय करने का प्रस्ताव दिया गया था.
मोर्चा ने अपनी पुरानी मांगों को फिर से दोहराया है, जिनमें C2 + 50 प्रतिशत फॉर्मूले के आधार पर एमएसपी की कानूनी गारंटी, सभी फसलों की पूरी सरकारी खरीद, ईंधन (तेल) की कीमतों में कटौती, खाद के दामों में कमी, पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) नीति को वापस लेना, कृषि कीमतों व टैक्स के मामले में राज्यों के अधिकारों का सम्मान करना और कृषि मजदूरों की कर्ज माफी शामिल है.
संयुक्त किसान मोर्चा की मांगें
संयुक्त किसान मोर्चा ने मांग की है कि खेती के काम में इस्तेमाल होने वाले डीजल को टैक्स-फ्री किया जाए या इस पर सब्सिडी दी जाए. साथ ही, डीजल पर लगने वाले रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस (सड़क एवं बुनियादी ढांचा उपकर) जैसे टैक्स को तुरंत वापस लिया जाए.
संगठन ने सरकार की खाद नीति पर भी गहरी नाराजगी जताई है. किसानों का कहना है कि पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति के कारण डीएपी (DAP) और पोटाश की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है. इसके अलावा, इस नीति ने यूरिया की किल्लत को और बढ़ा दिया है तथा बाजार में इसकी कालाबाजारी को बढ़ावा दिया है.
किसान संगठन ने केंद्र सरकार पर देश के संघीय ढांचे (फेडरल स्ट्रक्चर) को कमजोर करने का भी आरोप लगाया है. संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि जहां कुछ भाजपा शासित राज्यों को एमएसपी पर बोनस देने की अनुमति दी जा रही है, वहीं अन्य राज्यों को इसे लागू करने से रोका जा रहा है.
मोर्चा ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर भी चिंता जताई है. किसानों का कहना है कि अमेरिका से सस्ते कृषि उत्पादों के आयात की अनुमति देने से भारतीय किसानों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि वे भारी सब्सिडी वाले विदेशी कृषि उत्पादों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे.
17 जून को राष्ट्रीय परिषद की बैठक
संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि आंदोलन की रणनीति के तहत 17 जून को राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई जाएगी. इसके बाद 28 जुलाई को नई दिल्ली में एक अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें देशव्यापी आंदोलन की भविष्य की रूपरेखा और रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा.
संयुक्त किसान मोर्चा ने इससे पहले साल 2021-22 में दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलनों का नेतृत्व किया था. संगठन ने साफ किया है कि वह साल 2026-27 के खरीफ सीजन के लिए घोषित एमएसपी व्यवस्था, तेल की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी और खाद के संकट को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपने विरोध प्रदर्शनों को और तेज करेगा.
स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्या है
स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भारत में किसानों की स्थिति सुधारने और कृषि व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए तैयार की गई एक बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट है. भारत सरकार ने नवंबर 2004 में 'राष्ट्रीय किसान आयोग' का गठन किया था.
इस आयोग के अध्यक्ष देश के जाने-माने कृषि वैज्ञानिक डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन थे, जिन्हें भारत में 'हरित क्रांति का जनक' कहा जाता है. यही वजह है कि इसे 'स्वामीनाथन आयोग' के नाम से जाना जाता है. इस आयोग ने दिसंबर 2004 से अक्टूबर 2006 के बीच सरकार को पांच रिपोर्ट सौंपी थीं.
C2 + 50% फॉर्मूला क्या है
किसान आंदोलनों में सबसे ज्यादा मांग की जाने वाली सिफारिश फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का फॉर्मूला है. स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की थी कि किसानों को फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में खेती की कुल लागत (C2) से कम से कम 50% अधिक मूल्य मिलना चाहिए.
C2 यानी 'व्यापक लागत' में फसल पर होने वाला वास्तविक नकद खर्च (जैसे बीज, खाद, डीजल, मजदूरी), पारिवारिक श्रम की अनुमानित लागत, जमीन का किराया और कृषि पूंजी पर लगने वाला ब्याज शामिल होता है.
आयोग की अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशें
- भूमि सुधार: गैर-कृषि कार्यों (जैसे कॉर्पोरेट या उद्योगों) के लिए कृषि भूमि के ट्रांसफर (हस्तांतरण) पर रोक लगनी चाहिए और भूमिहीन किसानों को जमीन बांटी जानी चाहिए.
- सिंचाई और बीज: किसानों को सस्ती दरों पर अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए जाने चाहिए और सिंचाई के लिए पानी की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए.
- कर्ज की सुविधा: किसानों के लिए फसली ऋण (क्रॉप लोन) पर ब्याज दर घटाकर 4% की जानी चाहिए और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान कर्ज की वसूली रोकी जानी चाहिए.
- बाजार व्यवस्था: देशभर में अनाज खरीद की बाजार व्यवस्था (मार्केटिंग सिस्टम) को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाया जा सके.
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