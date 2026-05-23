ETV Bharat / bharat

'खरीफ फसलों का MSP किसानों के साथ धोखा': संयुक्त किसान मोर्चा का 27 मई से देशव्यापी आंदोलन का बड़ा ऐलान

असम के मोरीगांव जिले के मायोंग गांव में एक किसान रबी की फसल बोरो धान की कटाई कर रहा. यह तस्वीर 30 अप्रैल, 2026 की है. ( IANS )

चंडीगढ़ः संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने 27 मई से देशव्यापी आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है. शुक्रवार, 22 मई को संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान संगठनों और कृषि मजदूरों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. इस बैठक में मोर्चा ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के आदेश और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की साल 2026-27 की खरीफ फसल की मूल्य नीति रिपोर्ट की कॉपियां (प्रतियां) जलाने की अपील की है.

सीएसीपी कृषि मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक विशेषज्ञ सलाहकार संस्था है, जो खरीफ और रबी सीजन की अधिसूचित फसलों के लिए एमएसपी की सिफारिश करती है.

संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने केंद्र सरकार पर एक 'झूठा' एमएसपी (MSP) सिस्टम लागू करने का आरोप लगाया है. किसानों ने कहा कि सरकार तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ किसानों पर डाल रही है. केंद्र सरकार खाद के संकट से निपटने में पूरी तरह नाकाम रही है और कालाबाजारी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है.

मोर्चा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने में असफल रही है. खरीफ सीजन से पहले यूरिया और डीएपी (DAP) जैसे खादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई. सरकार की आर्थिक और विदेश नीतियों के कारण ही तेल और खाद की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है.

एमएसपी में बढ़ोतरी किसानों के साथ धोखा

संयुक्त किसान मोर्चा ने हाल ही में खरीफ फसलों के लिए घोषित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसानों के साथ एक "धोखा" करार दिया है. मोर्चा ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय किसान आयोग (जिसकी अध्यक्षता एम.एस. स्वामीनाथन ने की थी) द्वारा अनुशंसित फॉर्मूले को अपनाने में पूरी तरह नाकाम रही है, जिसमें "व्यापक लागत (C2) + 50 प्रतिशत मुनाफा" के आधार पर एमएसपी तय करने का प्रस्ताव दिया गया था.

मोर्चा ने अपनी पुरानी मांगों को फिर से दोहराया है, जिनमें C2 + 50 प्रतिशत फॉर्मूले के आधार पर एमएसपी की कानूनी गारंटी, सभी फसलों की पूरी सरकारी खरीद, ईंधन (तेल) की कीमतों में कटौती, खाद के दामों में कमी, पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) नीति को वापस लेना, कृषि कीमतों व टैक्स के मामले में राज्यों के अधिकारों का सम्मान करना और कृषि मजदूरों की कर्ज माफी शामिल है.

संयुक्त किसान मोर्चा की मांगें

संयुक्त किसान मोर्चा ने मांग की है कि खेती के काम में इस्तेमाल होने वाले डीजल को टैक्स-फ्री किया जाए या इस पर सब्सिडी दी जाए. साथ ही, डीजल पर लगने वाले रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस (सड़क एवं बुनियादी ढांचा उपकर) जैसे टैक्स को तुरंत वापस लिया जाए.

संगठन ने सरकार की खाद नीति पर भी गहरी नाराजगी जताई है. किसानों का कहना है कि पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति के कारण डीएपी (DAP) और पोटाश की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है. इसके अलावा, इस नीति ने यूरिया की किल्लत को और बढ़ा दिया है तथा बाजार में इसकी कालाबाजारी को बढ़ावा दिया है.

किसान संगठन ने केंद्र सरकार पर देश के संघीय ढांचे (फेडरल स्ट्रक्चर) को कमजोर करने का भी आरोप लगाया है. संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि जहां कुछ भाजपा शासित राज्यों को एमएसपी पर बोनस देने की अनुमति दी जा रही है, वहीं अन्य राज्यों को इसे लागू करने से रोका जा रहा है.

मोर्चा ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर भी चिंता जताई है. किसानों का कहना है कि अमेरिका से सस्ते कृषि उत्पादों के आयात की अनुमति देने से भारतीय किसानों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि वे भारी सब्सिडी वाले विदेशी कृषि उत्पादों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे.