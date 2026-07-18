20 जुलाई के 'संसद मार्च' से पहले बड़ा फेरबदल: दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर ने संभाली कमान, जंतर-मंतर पर एक्शन शुरू
आईपीएस अनुराग कुमार को दिल्ली का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है.
Published : July 18, 2026 at 3:55 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस में नेतृत्व परिवर्तन के तुरंत बाद जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर पुलिस की सक्रियता तेज हो गई है. नए पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार के कार्यभार संभालने के अगले दिन ही जंतर-मंतर पर अतिरिक्त पुलिस और अर्धसैनिक बल की तैनाती बढ़ा दी गई. इस दौरान प्रदर्शनकारियों से स्थल खाली करने की अपील शुरू हुई और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी जाने लगी. यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब एक दिन पहले ही पूर्व पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा को उनके पद से हटाया गया था.
ऐसे में पुलिस की बदली हुई रणनीति और कार्रवाई के समय को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं हैं. माना जा रहा है कि 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च और मानसून सत्र को देखते हुए दिल्ली पुलिस कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तेजी से कदम उठा रही है. दिल्ली पुलिस के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ है जब किसी पुलिस कमिश्नर को इस तरह अचानक पद से हटाकर उपराज्यपाल कार्यालय से अटैच कर दिया गया हो. केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के बाद 1994 बैच के सीनियर आईपीएस अधिकारी अनुराग कुमार ने शुक्रवार को ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर की कमान संभाल ली है.
दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी और दिल्ली पुलिस महासभा के अध्यक्ष वेद भूषण ने इस बदलाव को पूरी तरह अप्रत्याशित बताया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी सिटिंग पुलिस कमिश्नर को हटाकर सीधे एलजी कार्यालय से अटैच कर दिया गया. इस बड़ी व सख्त कार्रवाई के पीछे जंतर-मंतर पर चल रहा 'कॉकरोच जनता पार्टी' का आंदोलन एक प्रमुख कारण माना जा रहा है. प्रदर्शनकारियों ने केवल एक दिन की अनुमति मांगी थी, लेकिन ये प्रदर्शन लंबा खींचता चला गया. पूर्व कमिश्नर सतीश गोलचा के कार्यकाल में पुलिस इस आंदोलन को समय पर हटाने में नाकाम रही, जिसके बाद गृह मंत्रालय को यह बड़ा फैसला लेना पड़ा."
दिल्ली पुलिस तो मोहरा, फैसला गृह मंत्री का
शनिवार को जंतर मंतर पर पहुंचे राजनीतिज्ञ व जन स्वराज पार्टी के संस्थापक योगेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली पुलिस तो मोहरा है. दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बदलने का फैसला इसीलिए लिया गया कि आंदोलन को कैसे खत्म किया जाए. ये फैसला गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ले रहे हैं. सोनम वांगचुक को आंदोलन से इस तरीके से ले जाने की आलोचना करते हुए कहा कि अब आंदोलन सिर्फ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की स्थिति तक नहीं सीमित है अब प्रधानमंत्री को भी पद से इस्तीफा देना होगा. हर हाल में 20 जुलाई को संसद मार्च किया जाएगा.
शाहीन बाग जैसी चुनौती और 20 तारीख का 'संसद कूच'
प्रशासनिक हलकों में इस बात की गंभीर चर्चा है कि जंतर-मंतर का ये आंदोलन भी धीरे-धीरे दिल्ली के शाहीन बाग आंदोलन की राह पर बढ़ रहा था, जिसने लंबे समय तक खिंचकर देश-दुनिया में सुर्खियां बटोरी थीं. सरकार के लिए एक बड़ी सुरक्षा चुनौती खड़ा कर दिया था. कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से शुरुआत में सिर्फ एक दिन के सांकेतिक प्रदर्शन की अनुमति ली गई थी. लेकिन अनुमति की अवधि खत्म होने के बाद भी प्रदर्शनकारी वहां डटे रहे और यह आंदोलन सरकार के लिए सिरदर्द बनने लगा.
मामला तब से और गंभीर होने लगा जब सोनम वांगचुक 20 तारीख को जंतर-मंतर से संसद भवन तक एक विशाल मार्च निकालने का आवाहन कर दिया. इस मार्च के जरिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही थी. इसके लिए देशभर से युवाओं, आम लोगों और राजनीतिक दलों से दिल्ली पहुंचने की अपील की गई थी. देश भर से भीड़ जुटने की स्थिति में दिल्ली की रफ्तार थमने और सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ने का सीधा खतरा था. संसद का मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है, ऐसे में नई दिल्ली के अति-सुरक्षित इलाके में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था सरकार और दिल्ली पुलिस दोनों के लिए बड़ी किरकिरी साबित हो सकती थी.
नए कमिश्नर का 'एक्शन प्लान' और डीसीपी का बयान
पदभार संभालते ही नए पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने सबसे पहले जंतर-मंतर के इसी संकट को हैंडल करना शुरू किया. उनकी रणनीति साफ है बिना अनुमति के चल रहे इस आंदोलन को खत्म कराया जाए, जिससे राजधानी की कानून-व्यवस्था से कोई खिलवाड़ न हो सके. इस बीच जंतर-मंतर पर उपजे ताजा हालातों और सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर नई दिल्ली जिला पुलिस उपायुक्त ने आधिकारिक बयान जारी कर स्थिति स्पष्ट की है कि "माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों की सलाह के अनुसार सोनम वांगचुक की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उन्हें आवश्यक चिकित्सा उपचार के लिए अस्पताल स्थानांतरित किया गया है.
माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की जा रही थी. इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया, जिससे हल्की अफरा-तफरी की स्थिति बनीं. हालांकि, पुलिस ने अत्यधिक संयम का परिचय देते हुए पूरी प्रक्रिया को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया. जंतर मंतर को खाली करने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार बीच-बीच में अनाउंसमेंट किया जा रहा है.
सख्त संदेश देने की कोशिश
जंतर-मंतर पर भारी तादाद में बैरिकेडिंग, वज्र वाहनों की मौजूदगी व अर्धसैनिक बलों के मार्च से यह साफ हो गया है कि नए कमिश्नर के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस अब किसी भी ढिलाई के मूड में नहीं है. जहां एक तरफ कानून-व्यवस्था को बहाल रखने के लिए प्रदर्शनकारियों को हटाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ 20 तारीख के प्रस्तावित संसद मार्च को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हैं. प्रदर्शनकारी 20 जुलाई से पहले सोनम वांगचुक को रिहा करने की मांग कर रहे हैं.
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