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राम मंदिर चंदा और भूमि खरीद मामले पर संजय सिंह ने खड़े किए सवाल, कहा- 'सामने आना चाहिए पूरा सच'

अयोध्या राम मंदिर दान गबन विवाद पर संजय सिंह का बड़ा हमला. वीएचपी (VHP) के पत्र पर दी तीखी प्रतिक्रिया.

राम मंदिर चंदा और भूमि खरीद मामले पर संजय सिंह ने खड़े किए सवाल
राम मंदिर चंदा और भूमि खरीद मामले पर संजय सिंह ने खड़े किए सवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 5, 2026 at 6:38 PM IST

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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े कथित चंदा, भूमि खरीद और वित्तीय अनियमितताओं के मामलों को लेकर कई सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि यदि जांच एजेंसियां बुलाती हैं तो दस्तावेजों के साथ जांच में पूरा सहयोग करूंगा. साथ ही उन्होंने विश्व हिंदू परिषद (VHP) के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार द्वारा जांच अधिकारी को लिखे गए पत्र पर भी प्रतिक्रिया दी है.

संजय सिंह ने कहा कि VHP के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष ने जांच अधिकारी को पत्र लिखकर कुछ नेताओं से पूछताछ की मांग की है, लेकिन उन लोगों का जिक्र नहीं किया जिन्होंने सार्वजनिक रूप से मंदिर निर्माण और चंदा प्रबंधन को लेकर सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा कि पत्र में कई जरूरी नामों को शामिल नहीं किया गया.

पुराने आरोपों का किया जिक्र

पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान संजय सिंह ने कहा कि वर्ष 2021 में ही अयोध्या कोतवाली में भूमि खरीद से जुड़े दस्तावेज जमा कराए थे. उनका दावा है कि कुछ जमीनों की खरीद वास्तविक कीमत से कई गुना अधिक मूल्य पर की गई. उन्होंने कहा कि इन मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि किसी स्तर पर अनियमितताएं हुई है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

भाजपा नेता के पत्र का दिया हवाला

संजय सिंह ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट की जांच की मांग केवल विपक्ष की ओर से नहीं उठाई गई है. उन्होंने भाजपा नेता डॉ. रजनीश सिंह द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र का हवाला देते हुए कहा कि उसमें भी ईडी, सीबीआई से जांच, विशेष ऑडिट और दान राशि के पूरे लेखा-जोखा को सार्वजनिक करने की मांग की गई थी. उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस संबंध में जिला प्रशासन से जानकारी भी मांगी थी.

जांच में करूंगा पूरा सहयोग

संजय सिंह ने कहा कि पहले ही विशेष जांच दल (SIT) को कई दस्तावेज सौंप चुके हैं. यदि जांच अधिकारी या पुलिस बुलाती है तो दोबारा भी उपस्थित होंगे और जिन लोगों ने सार्वजनिक रूप से कथित अनियमितताओं के संबंध में बयान दिए हैं, उन्हें भी जांच एजेंसियों के सामने आने के लिए प्रेरित करेंगे. संजय सिंह ने प्रेस वार्ता में विभिन्न संतों, पूर्व पदाधिकारियों, इंजीनियरों और अन्य व्यक्तियों के सार्वजनिक बयानों का हवाला देते हुए कहा कि जिन लोगों ने मंदिर निर्माण, चढ़ावे या अन्य मामलों में कथित गड़बड़ियों के आरोप लगाए हैं, उनसे भी पूछताछ की जानी चाहिए जिससे पूरी सच्चाई सामने आ सके.

राजनीतिक आरोपों का जवाब

वहीं, जब संजय सिंह से पूछा गया कि क्या यह मामला आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए उठाया जा रहा है, तो उन्होंने इस आरोप को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि यदि भाजपा से जुड़े लोग भी सार्वजनिक रूप से जांच की मांग कर रहे हैं, तो इसे केवल राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच ही सभी सवालों का जवाब दे सकती है.

आगे और दस्तावेज सार्वजनिक करने का दावा

प्रेस वार्ता में संजय सिंह ने कहा कि इस मामले से जुड़े कुछ और दस्तावेज भी हैं, जिन्हें जल्द सार्वजनिक करेंगे. उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों को बिना किसी दबाव के सभी तथ्यों की जांच करनी चाहिए और दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए.

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