''पंजाब की जनता इन 'गद्दारों' को कभी नहीं भूलेगी..."; राघव चड्ढा सहित 7 सांसदों के पार्टी छोड़ने पर AAP का पलटवार
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों के भाजपा में शामिल होने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है.
Published : April 24, 2026 at 4:49 PM IST|
Updated : April 24, 2026 at 4:59 PM IST
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट हो गई है. आप के राज्यसभा के 10 सांसदों में से सात सांसद भाजपा में शामिल हो गए हैं. ऐसे में अब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी. इन लोगों ने पंजाब के लोगों के साथ गद्दारी की है. वहीं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने एक बार फिर पंजाबियों को झटका दिया है.
संजय सिंह ने कहा कि, "BJP ने पंजाब के CM भगवंत मान के नेतृत्व वाली AAP सरकार द्वारा किए गए अच्छे कामों में रुकावट डालने का काम किया है. AAP के 7 राज्यसभा सांसद BJP में शामिल हो रहे हैं. पंजाब की जनता को इन 7 नामों को याद रखना चाहिए. पंजाब की जनता इन्हें कभी नहीं भूलेगी."
#WATCH दिल्ली: AAP सांसद संजय सिंह ने कहा, " भाजपा का ऑपरेशन लोटस और राजनीति का खेल जिसमें भगवंत मान के कार्य रोकने का काम बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है... पंजाब की सरकार वहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करती है... पंजाब के किसी भी व्यक्ति को कोई रोग हो तो 10 लाख रुपए तक… pic.twitter.com/zVzrFPlASd— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 24, 2026
बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ किया धक्का— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 24, 2026
AAP सांसद संजय सिंह ने कहा, "BJP का 'ऑपरेशन लोटस' और वह राजनीतिक खेल, जिसमें भगवंत मान के कामों को रोकने की कोशिशें बड़े पैमाने पर शुरू हो गई हैं. पंजाब सरकार वहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करती है. अगर पंजाब में किसी भी व्यक्ति को कोई बीमारी होती है, तो 10 लाख रुपये तक का इलाज मुहैया कराया जाता है. BJP ने ऐसी सरकार को रोकने और तोड़ने का काम किया है. आज, AAP के 7 राज्यसभा सांसद अलग होकर BJP में शामिल हो गए हैं. पंजाब की जनता इन सातों नामों को कभी माफ नहीं करेगी. AAP ने राघव चड्ढा को क्या कुछ नहीं दिया, लेकिन वह BJP में चले गए. AAP ने इन सभी नेताओं को ज़मीन से उठाकर संसद तक पहुंचाया था, लेकिन इन सातों लोगों ने पंजाब की जनता के साथ विश्वासघात किया है."
#WATCH | Delhi | AAP MP Sanjay Singh says, " ...the bjp has done the work of obstructing the good works done by punjab cm bhagwant mann-led aap government...7 aap rajya sabha mps are joining the bjp, the people of punjab should remember these 7 names. the people of punjab will… pic.twitter.com/7lZcW70dBX— ANI (@ANI) April 24, 2026
पंजाब के CM भगवंत मान ने कहा, ये जो सात सांसद BJP में शामिल हो रहे हैं, वे पंजाब का प्रतिनिधित्व नहीं करते, वे गद्दार हैं. BJP ने पंजाब के साथ विश्वासघात किया है. इसी 'वॉशिंग मशीन' का इस्तेमाल शरद पवार की पार्टी, शिवसेना (UBT) और कांग्रेस के साथ भी किया गया था. पंजाब में BJP का कोई जनाधार नहीं है."
#WATCH | Chandigarh | On 2/3rd MPs of AAP in Rajya Sabha announce merging with the BJP, Punjab CM Bhagwant Mann says, " ...bjp has betrayed punjab...the same washing machine was used at the party of sharad pawar, shiv sena (ubt), congress...bjp has no base in punjab..." pic.twitter.com/N8T2ut5YPv— ANI (@ANI) April 24, 2026
"मैं प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से कहना चाहता हूं कि भगवंत मान के काम में रुकावट डालने के लिए आपने जो कुछ किया है, उसके लिए पंजाब की जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी. आज पंजाब जैसी अच्छी सरकार के साथ 'ऑपरेशन लोटस' का खेल खेला जा रहा है. 'ऑपरेशन लोटस' के तंत्र को चलाने के लिए प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है."- संजय सिंह, AAP सांसद
AAP नेता अनुराग ढांडा ने कहा, "इनका चरित्र क्या है वो आज देश ने देख लिया. पंजाब में भगवंत मान की सरकार अच्छा काम कर रही है. इनको पता है कि ये किसी हालत में वहां हरा नहीं सकते. वहां आप की सरकार वापस आने वाली है. 3 दिन पहले अशोक मित्तल के यहां ED का छापा पड़ा फिर सभी को उदाहरण दिया गया कि हम आपके यहां भी कर सकते हैं। सभी को तोड़कर फिर ले जाते हैं."
#WATCH दिल्ली: राज्यसभा में AAP के 2/3 सांसदों के BJP में शामिल होने की घोषणा पर AAP नेता अनुराग ढांडा ने कहा, " इनका चरित्र क्या है वो आज देश ने देख लिया। पंजाब में भगवंत मान की सरकार अच्छा काम कर रही है। इनको पता है कि ये किसी हालत में वहां हरा नहीं सकते। वहां आप की सरकार वापस… pic.twitter.com/W2ps0OH8wW— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 24, 2026
राघव चड्ढा सहित सात राज्यसभा सांसदों का AAP से इस्तीफा
बता दें कि राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शुक्रवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ी जानकारी दी. राघव चड्ढा ने दावा किया कि अशोक मित्तल, संदीप पाठक, स्वाति मालिवाल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता आदि ने भी आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. सांसद राघव चड्ढा ने कहा, "राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं, और उनमें से दो-तिहाई से ज़्यादा सांसद इस आंदोलन में हमारे साथ हैं. उन्होंने भी हस्ताक्षर किए हैं. आज सुबह हमने राज्यसभा के सभापति को सभी जरूरी दस्तावेज और कागज़ात सौंप दिए हैं. हम जल्द ही आपको पूरी सूची उपलब्ध करा देंगे. उनमें से तीन सांसद यहाँ आपके सामने मौजूद हैं. इनके अलावा, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी और स्वाति मालीवाल भी हमारे साथ हैं.
Delhi: Rajya Sabha MP Raghav Chadha says, " there are 10 mps of the aam aadmi party in the rajya sabha, and more than two-thirds of them are with us in this movement. they have also signed, and this morning we submitted all the necessary documentation and paperwork to the chairman… pic.twitter.com/C9xU2CAYlv— IANS (@ians_india) April 24, 2026
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