ईरान-इजराइल युद्ध के आर्थिक असर पर संसद में चर्चा के लिए संजय सिंह दिया नोटिस

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने पश्चिम एशिया (इजराइल-अमेरिका-ईरान) में जारी संघर्ष को भारत के लिए गंभीर खतरा बताया है. उन्होंने राज्यसभा के महासचिव को नियम 267 के तहत नोटिस देकर सदन की कार्यवाही स्थगित कर इस विषय पर तत्काल चर्चा की मांग की. सिंह ने आगाह किया कि यदि यह युद्ध लंबा खिंचता है, तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और करोड़ों प्रवासियों पर पड़ेगा.



महंगाई और तेल संकट की चेतावनी

सांसद संजय सिंह ने कहा कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में हालिया 60 रुपये की वृद्धि इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता का बोझ आम जनता की जेब पर पड़ना शुरू हो गया है. उन्होंने कहा, "भारत अपनी जरूरत का 85 प्रतिशत कच्चा तेल पश्चिम एशिया से आयात करता है. होर्मुज जलडमरूमध्य जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्ग है, वहां तनाव बढ़ने से ईंधन आपूर्ति बाधित हो सकती है. ब्रेंट क्रूड का 90 डॉलर के पार जाना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं है."



प्रवासियों की सुरक्षा पर गहरी चिंता

संजय सिंह ने खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय कामगारों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि लगभग एक करोड़ भारतीय वहां रहकर देश की अर्थव्यवस्था में 'रेमिटेंस' के जरिए बड़ा योगदान देते हैं. युद्ध की स्थिति में इन नागरिकों की सुरक्षा और आजीविका दोनों दांव पर लग सकती है. उन्होंने बताया कि भारत के कुल विदेशी धन प्रेषण का एक बड़ा हिस्सा (UAE से 19 फीसद और सऊदी अरब से 7 फीसद) इन्हीं क्षेत्रों से आता है, जो युद्ध के कारण प्रभावित हो सकता है.



रणनीतिक परियोजनाओं पर खतरा

नोटिस में आप सांसद ने रेखांकित किया कि यह संकट केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं जैसे 'भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा' और चाबहार बंदरगाह के विकास को भी पटरी से उतार सकता है. उन्होंने सदन से अपील की कि राष्ट्रीय महत्व के इस विषय पर राजनीति से ऊपर उठकर चर्चा की जानी चाहिए ताकि देश की ऊर्जा और सामरिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.



