शराब घोटाला: आप का हल्लाबोल, संजय सिंह ने संसद में उठाई दिल्ली चुनाव रद्द करने की मांग

उन्होंने कहा कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी पूरी तरह अवैध थी. सिंह के अनुसार, "लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को झूठे मुकदमों के जाल में फंसाकर बदनाम किया गया. यह केवल नेताओं की गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि दिल्ली की जनता के जनादेश को साज़िश रचकर बदलने का एक प्रयास था."

सोमवार को राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने संसद में शून्य काल के लिए नोटिस देकर इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ साजिश रची गई और केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर चुनाव के नतीजों को प्रभावित किया गया. संजय सिंह ने राज्यसभा महासचिव को सौंपे गए अपने नोटिस में अत्यंत तल्ख टिप्पणी की है.

नई दिल्ली : तथाकथित शराब घोटाले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपियों को दोषमुक्त (डिस्चार्ज) किए जाने के बाद सोमवार को हाई कोर्ट ने एक तरफ फिर सभी 23 आरोपियों को नोटिस भेजा है. वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने अब इस पूरे प्रकरण को लेकर आक्रामक रुख अपनाते हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव को रद्द कर दोबारा चुनाव कराने की मांग कर दी है.

सांसद ने कोर्ट की हालिया टिप्पणियों का हवाला देते हुए कहा कि जांच एजेंसियां प्रथम दृष्टया साक्ष्य पेश करने में विफल रही हैं. उन्होंने कहा कि न्यायपालिका ने भी माना है कि यह मामला केवल अनुमानों और अटकलों पर आधारित था, जिसका कोई कानूनी आधार नहीं है.

'पिंजरे का तोता' बनीं एजेंसियां, जवाबदेही हो तय

संजय सिंह ने जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाओं की स्वतंत्रता आज खतरे में है. उन्होंने आंकड़ों का जिक्र करते हुए बताया कि भ्रष्टाचार के 7,072 से अधिक मामले अदालतों में लंबित हैं, जिनमें से कई तो दो दशक पुराने हैं. उन्होंने कहा कि "जब जांच एजेंसियां अंततः अदालत में विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं कर पातीं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि गिरफ्तारियां न्याय के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के लिए की गई थीं. एजेंसियों का ऐसा उपयोग लोकतंत्र के 'लेवल प्लेइंग फील्ड' के सिद्धांत को खत्म कर रहा है."

प्रमुख मांगें: चुनाव रद्द हों और नई वैधानिक सुरक्षा मिले

संजय सिंह ने सदन के माध्यम से सरकार के सामने कई मांगें रखी हैं. जिसमें दिल्ली चुनाव दोबारा कराने की बात कही. चूंकि पिछला चुनाव 'झूठे आरोपों' की छाया में लड़ा गया था, इसलिए उसे रद्द कर नए सिरे से चुनाव कराया जाए. दूसरा सीबीआई और ईडी की वास्तविक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए ठोस वैधानिक बदलाव किए जाएं. भ्रष्टाचार के लंबित मामलों के निपटारे के लिए एक निश्चित समय सीमा तय हो. अंत मे राजनीतिक द्वेष से प्रेरित कार्रवाई करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की बात कही है. फिलहाल, सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि राज्यसभा के सभापति संजय सिंह के इस नोटिस को स्वीकार करते हैं या नहीं.

