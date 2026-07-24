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संजय सिंह का केंद्र सरकार पर हमला: "सरकार का दोहरा रवैया वास्तविक मांगों से ध्यान भटकाने की कोशिश "

मुख्य मांगों पर अब तक सरकार चुप है: संजय सिंह ने कहा कि आंदोलनकारी लगातार यह मांग कर रहे हैं कि कथित पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं से जुड़े मामलों में आत्महत्या करने वाले छात्र-छात्राओं के परिवारों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए, आंदोलन में शामिल लोगों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें. सरकार को इन मांगों पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए.

मसौदा मिल गया, लेकिन मांगों का क्या हुआ? संजय सिंह ने कहा कि सरकार यह कह रही है कि उसे आंदोलन का मसौदा मिल गया है, लेकिन असली सवाल यह है कि आंदोलनकारियों की कौन-कौन सी मांगें स्वीकार की गई हैं. उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी साफ कहा है कि सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त हो गया है, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा.

55 सांसदों को मिलने नहीं दिया, अब मंत्री भेज दिए: संजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार का दोहरा चरित्र पूरे देश ने देखा है. उन्होंने बताया कि एक दिन पहले 55 सांसदों के हस्ताक्षर वाला एक प्रतिनिधिमंडल सोनम वांगचुक से मिलने गया था, लेकिन सरकार ने उन्हें मिलने की अनुमति नहीं दी. वहीं अगले ही दिन सरकार की ओर से मंत्री सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे. उन्होंने कहा कि सभी लोग चाहते थे कि सोनम वांगचुक अपना आमरण अनशन समाप्त करें क्योंकि उनका जीवन देश के लिए बेहद मूल्यवान है. लेकिन सवाल यह है कि जिस उद्देश्य को लेकर वह 26 दिनों तक अनशन पर बैठे रहे, उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया. उन्होंने कहा केवल स्वास्थ्य की चिंता जताने से आंदोलन के मुद्दे समाप्त नहीं हो जाते.

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोनम वांगचुक के आमरण अनशन समाप्त होने के बाद केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि सरकार ने भले ही सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई हो, लेकिन आंदोलन से जुड़े मूल मुद्दों पर अब तक कोई ठोस जवाब नहीं दिया है. संजय सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार का रवैया दोहरा है और वह आंदोलन की वास्तविक मांगों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि जब तक छात्रों की मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा और आम आदमी पार्टी युवाओं के साथ खड़ी रहेगी.

आम आदमी पार्टी युवाओं के आंदोलन के साथ: राज्यसभा सांसद ने कहा कि यह किसी एक संगठन का आंदोलन नहीं बल्कि देश के करोड़ों युवाओं की आवाज है. उन्होंने कहा कि जब तक यह आंदोलन जारी रहेगा, आम आदमी पार्टी भी पूरी मजबूती से इसके साथ खड़ी रहेगी. उन्होंने कहा कि यह लड़ाई देश की शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य से जुड़ी है, इसलिए इसे केवल राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए.

फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान पर सवाल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा पर भी संजय सिंह ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि छात्रों ने कभी फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग नहीं की थी. उन्होंने कहा कि सरकार इस घोषणा के जरिए आंदोलन के मूल मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि देश में पहले से बलात्कार, पॉक्सो और एसिड अटैक जैसे मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान है, लेकिन इन मामलों में भी पीड़ितों को वर्षों तक न्याय का इंतजार करना पड़ता है. ऐसे में केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देने से समस्या का समाधान नहीं होगा.

जांच मजबूत होगी तभी मिलेगा न्याय: संजय सिंह ने कहा कि अदालतें तभी प्रभावी ढंग से काम कर सकती हैं जब जांच एजेंसियां समय पर मजबूत सबूत और चार्जशीट पेश करें. उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2024 के कथित NEET पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 90 दिनों तक चार्जशीट दाखिल नहीं की, जिसके कारण आरोपियों को जमानत मिल गई. उन्होंने कहा कि 2016 के कथित NEET पेपर लीक मामले में सीबीआई ने संजीव मुखिया के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं होने की बात अदालत में कही थी.

समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग : संजय सिंह ने कहा कि यदि जांच एजेंसियां ही समय पर कार्रवाई नहीं करेंगी तो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी प्रभावी परिणाम नहीं दे पाएंगे. इसलिए सरकार को केवल नई घोषणाएं करने के बजाय जांच प्रणाली को मजबूत बनाने और दोषियों के खिलाफ समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने पर ध्यान देना चाहिए.



प्रधानमंत्री की अपील पर भी साधा निशाना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए डॉक्टरों की सलाह मानने की अपील की थी. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री को यह चिंता पहले दिखानी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक 25 दिनों से अधिक समय तक आमरण अनशन पर रहे, लेकिन उस दौरान सरकार की ओर से कोई गंभीर पहल नहीं की गई. संजय सिंह ने आरोप कहा कि जब आंदोलन का दायरा बढ़ने लगा और देशभर में युवाओं का समर्थन मिलने लगा, तब सरकार सक्रिय हुई. उन्होंने कहा कि देश के युवा अब केवल आश्वासनों से संतुष्ट नहीं होंगे.



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