ETV Bharat / bharat

संजय सरावगी बने बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष

संजय सरावगी ( ETV Bharat )

पटना : भारतीय जनता पार्टी ताबड़तोड़ फैसला ले रही है. नितिन नबीन की ताजपोशी को 24 घंटे भी नहीं हुए थे भाजपा ने एक और बड़ा फैसला लिया. बिहार प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में संजय सरावगी की ताजपोशी कर दी गई. मतलब भारतीय जनता पार्टी पिछले दो दिनों में दो बड़े फैसले ले चुकी है. पहले नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, अब संजय सरावगी के जिम्मे बिहार बीजेपी को चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. पहले से लगाया जा रहा था कयास : केंद्रीय नेतृत्व की ओर से इसकी जानकारी दी गई है. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से पत्र निर्गत किया गया है. सोमवार को भारतीय जनता पार्टी ने संजय सरावगी को बिहार बीजेपी अध्यक्ष नियुक्त किया. हालांकि इसकी चर्चा पहले से ही चल रही थी. क्योंकि जिस प्रकार से दिलीप जायसवाल को नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में जगह मिली थी उसके बाद से ही कयासों का बाजार गर्म था. कौन हैं संजय सरावगी (सौ. बीजेपी सोशल मीडिया)