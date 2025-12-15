ETV Bharat / bharat

संजय सरावगी बने बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष

जिस बात की अटकलें काफी दिनों से लगायी जा रही थी. आखिरकार उसपर ब्रेक लग गया है. संजय सरावगी बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष बने.

SANJAY SARAOGI
संजय सरावगी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 15, 2025 at 4:49 PM IST

2 Min Read
पटना : भारतीय जनता पार्टी ताबड़तोड़ फैसला ले रही है. नितिन नबीन की ताजपोशी को 24 घंटे भी नहीं हुए थे भाजपा ने एक और बड़ा फैसला लिया. बिहार प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में संजय सरावगी की ताजपोशी कर दी गई. मतलब भारतीय जनता पार्टी पिछले दो दिनों में दो बड़े फैसले ले चुकी है. पहले नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, अब संजय सरावगी के जिम्मे बिहार बीजेपी को चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

पहले से लगाया जा रहा था कयास : केंद्रीय नेतृत्व की ओर से इसकी जानकारी दी गई है. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से पत्र निर्गत किया गया है. सोमवार को भारतीय जनता पार्टी ने संजय सरावगी को बिहार बीजेपी अध्यक्ष नियुक्त किया. हालांकि इसकी चर्चा पहले से ही चल रही थी. क्योंकि जिस प्रकार से दिलीप जायसवाल को नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में जगह मिली थी उसके बाद से ही कयासों का बाजार गर्म था.

SANJAY SARAOGI
कौन हैं संजय सरावगी (सौ. बीजेपी सोशल मीडिया)

पहले से चल रही थी चर्चा : संजय सरावगी वैश्य समाज से आते हैं. इससे पहले वह सरकार में मंत्री भी हुआ करते थे. ईटीवी भारत ने पहले ही खबर प्रकाशित किया था जिसमें हमने बताया था कि संजय सरावगी को जिम्मेदारी मिल सकती है. चूंकि इस बार के मंत्रिमडल में मिथिला के विधायकों को ज्यादा मंत्री नहीं बनाया गया था. इसके बाद से चर्चा थी कि मिथिला क्षेत्र के किसी नेता को पार्टी अध्यक्ष बना सकती है. आखिरकार उसपर मुहर लग गई है.

SANJAY SARAOGI
बीजेपी द्वारा जारी पत्र (ETV Bharat)

दिलीप जायसवाल की जगह अब संजय सरावगी लेंगे : वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल वैश्य समाज से आते थे. पार्टी ने वैश्य समुदाय के नेता को ही अध्यक्ष पद की कमान सौंपी है. दिलीप जायसवाल बिहार सरकार में मंत्री बन चुके हैं और भाजपा में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है. दिलीप जायसवाल के मंत्री बनने के बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष के पद पर किसी और को मौका मिलेगा.

